Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đề cao tinh thần nêu gương dịp năm mới

Vũ Thơ
Vũ Thơ
23/02/2026 11:19 GMT+7

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đề nghị cán bộ Đoàn cấp trên phải làm gương cho cán bộ Đoàn cấp dưới; cán bộ Đoàn phải làm gương cho đoàn viên; đoàn viên phải làm gương cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

Sáng 23.2 (mùng 7 tết Bính Ngọ), Cơ quan T.Ư Đoàn tổ chức chương trình Gặp mặt đầu xuân Bính Ngọ 2026. 

Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí đầm ấm với sự tham dự của anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Thủ trưởng Cơ quan T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đề cao tinh thần nêu gương dịp năm mới- Ảnh 1.

Cơ quan T.Ư Đoàn trang trọng chào cờ đầu năm mới

ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Thông điệp năm 2026

Phát biểu khai xuân, thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, anh Bùi Quang Huy gửi lời chúc mừng năm mới sức khỏe, bình an, hạnh phúc và thành công tới toàn thể cán bộ, nhân viên.

Nhìn lại năm Ất Tỵ vừa qua, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy nhận định đó là một năm "nhiều biến động, nhiều khó khăn và có những điều chưa từng có tiền lệ". Tuy nhiên, chính trong những thách thức đó, bản lĩnh của người cán bộ Đoàn đã được khẳng định.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đề cao tinh thần nêu gương dịp năm mới- Ảnh 2.

Anh Bùi Quang Huy phát biểu tại chương trình

ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Với tinh thần làm việc quyết liệt, tiên phong và sáng tạo, tập thể Cơ quan T.Ư Đoàn không chỉ hoàn thành mà còn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra. Nhiều đơn vị sự nghiệp và các ban phong trào đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận, tạo đà vững chắc cho năm mới.

Theo anh Bùi Quang Huy, bước sang năm Bính Ngọ 2026, năm diễn ra sự kiện chính trị trọng đại là Đại hội Đoàn toàn quốc, đây là thời điểm đòi hỏi sự tập trung cao độ. Khẩu hiệu hành động của toàn thể cơ quan là: "Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Sáng tạo". Đồng thời, các chỉ tiêu đặt ra trong năm mới cần đạt ít nhất bằng kết quả năm Ất Tỵ và phấn đấu tăng thêm 10%.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đề cao tinh thần nêu gương dịp năm mới- Ảnh 3.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại chương trình

ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Cán bộ T.Ư Đoàn phải là tấm gương cho thanh niên cả nước

Điểm nhấn quan trọng nhất trong thông điệp đầu năm, anh Bùi Quang Huy lưu ý công tác cán bộ cần tiếp tục đề cao vai trò nêu gương. Theo đó, cán bộ cấp trên phải làm gương cho cán bộ cấp dưới; cán bộ Đoàn phải làm gương cho đoàn viên; đoàn viên phải làm gương cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đề cao tinh thần nêu gương dịp năm mới- Ảnh 4.

Anh Bùi Quang Huy và các Bí thư T.Ư Đoàn, cán bộ Cơ quan T.Ư Đoàn tham dự chương trình Gặp mặt đầu xuân năm 2026

ẢNH: TRẦN CƯỜNG

"Tất cả anh em chúng ta đây là cán bộ của cơ quan chuyên trách cấp cao nhất của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Vậy thì phải làm gương cho cán bộ Đoàn của cả nước. Và tôi tin chắc chúng ta sẽ làm được", anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn bày tỏ mong muốn mỗi cán bộ, công chức trong cơ quan sẽ trở thành những tấm gương tiêu biểu về tinh thần lao động cần cù, đoàn kết và sáng tạo trong năm Bính Ngọ 2026. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm công tác mới.

Tin liên quan

Anh Bùi Quang Huy thăm, chia sẻ khó khăn với thầy và trò vùng lũ TP.Huế

Anh Bùi Quang Huy thăm, chia sẻ khó khăn với thầy và trò vùng lũ TP.Huế

Nhân Ngày hiến chương Nhà giáo Việt Nam 20.11 và kịp thời chia sẻ những khó khăn với thầy trò vùng lũ tại TP.Huế, sáng nay 18.11, anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, đã trực tiếp trao những phần quà ý nghĩa.

Anh Bùi Quang Huy: 'Phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm trong chuỗi hoạt động A80'

Anh Bùi Quang Huy chúc mừng Bộ Công an nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống

Khám phá thêm chủ đề

đoàn TNCS Hồ Chí Minh anh Bùi Quang Huy anh Nguyễn Minh Triết anh Nguyễn Tường Lâm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận