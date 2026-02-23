Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đề cao tinh thần nêu gương dịp năm mới

Sáng 23.2 (mùng 7 tết Bính Ngọ), Cơ quan T.Ư Đoàn tổ chức chương trình Gặp mặt đầu xuân Bính Ngọ 2026.

Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí đầm ấm với sự tham dự của anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Thủ trưởng Cơ quan T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Cơ quan T.Ư Đoàn trang trọng chào cờ đầu năm mới ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Thông điệp năm 2026

Phát biểu khai xuân, thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, anh Bùi Quang Huy gửi lời chúc mừng năm mới sức khỏe, bình an, hạnh phúc và thành công tới toàn thể cán bộ, nhân viên.

Nhìn lại năm Ất Tỵ vừa qua, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy nhận định đó là một năm "nhiều biến động, nhiều khó khăn và có những điều chưa từng có tiền lệ". Tuy nhiên, chính trong những thách thức đó, bản lĩnh của người cán bộ Đoàn đã được khẳng định.

Anh Bùi Quang Huy phát biểu tại chương trình ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Với tinh thần làm việc quyết liệt, tiên phong và sáng tạo, tập thể Cơ quan T.Ư Đoàn không chỉ hoàn thành mà còn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra. Nhiều đơn vị sự nghiệp và các ban phong trào đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận, tạo đà vững chắc cho năm mới.

Theo anh Bùi Quang Huy, bước sang năm Bính Ngọ 2026, năm diễn ra sự kiện chính trị trọng đại là Đại hội Đoàn toàn quốc, đây là thời điểm đòi hỏi sự tập trung cao độ. Khẩu hiệu hành động của toàn thể cơ quan là: "Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Sáng tạo". Đồng thời, các chỉ tiêu đặt ra trong năm mới cần đạt ít nhất bằng kết quả năm Ất Tỵ và phấn đấu tăng thêm 10%.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại chương trình ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Cán bộ T.Ư Đoàn phải là tấm gương cho thanh niên cả nước

Điểm nhấn quan trọng nhất trong thông điệp đầu năm, anh Bùi Quang Huy lưu ý công tác cán bộ cần tiếp tục đề cao vai trò nêu gương. Theo đó, cán bộ cấp trên phải làm gương cho cán bộ cấp dưới; cán bộ Đoàn phải làm gương cho đoàn viên; đoàn viên phải làm gương cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

Anh Bùi Quang Huy và các Bí thư T.Ư Đoàn, cán bộ Cơ quan T.Ư Đoàn tham dự chương trình Gặp mặt đầu xuân năm 2026 ẢNH: TRẦN CƯỜNG

"Tất cả anh em chúng ta đây là cán bộ của cơ quan chuyên trách cấp cao nhất của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Vậy thì phải làm gương cho cán bộ Đoàn của cả nước. Và tôi tin chắc chúng ta sẽ làm được", anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn bày tỏ mong muốn mỗi cán bộ, công chức trong cơ quan sẽ trở thành những tấm gương tiêu biểu về tinh thần lao động cần cù, đoàn kết và sáng tạo trong năm Bính Ngọ 2026. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm công tác mới.