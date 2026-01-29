Tuần lễ 'Sinh viên TP.HCM tiến theo Đảng'

Thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, có chiều sâu và lan tỏa rộng khắp, tuần lễ sẽ cụ thể hóa niềm tin đối với Đảng bằng những hành động thiết thực trong học tập, rèn luyện và cống hiến cho cộng đồng của sinh viên thành phố mang tên Bác.

Để Nghị quyết của Đảng thực sự hòa nhịp vào hơi thở của học đường

Tuần lễ diễn ra từ ngày 26.1 đến 5.2 tại các trường và các không gian sinh hoạt chính trị - văn hóa phù hợp trên địa bàn TP.HCM.

Tuần lễ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nhằm tuyên truyền sâu rộng các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện, xuyên suốt của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng, qua đó bồi đắp niềm tin chính trị, niềm tự hào, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến của sinh viên TP.HCM đối với Đảng và đất nước.

Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng đã trao tặng công trình thanh niên phục hồi di ảnh cho 8 gia đình thân nhân Mẹ VN anh hùng và liệt sĩ tại xã Thanh An, TP.HCM ẢNH: Q.H

Anh Nguyễn Đức Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn, Phó chủ tịch thường trực Hội Sinh viên VN TP.HCM, cho biết Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP không phải là những văn bản nằm trên bàn giấy, mà phải được chuyển hóa thành những chương trình hành động cụ thể, sát sườn với giới trẻ.

Anh cho rằng tổ chức Hội Sinh viên VN TP.HCM cần đổi mới cách thức triển khai để mỗi sinh viên không chỉ biết về Nghị quyết mà còn thấy được cơ hội, thấy được tương lai của chính mình trong những mục tiêu phát triển chung của đất nước. Các tổ chức Hội sẽ cùng nhau chia sẻ những mô hình hay, những cách làm sáng tạo để Nghị quyết của Đảng thực sự hòa nhịp vào hơi thở của học đường, biến những định hướng chiến lược thành những phong trào tình nguyện, sáng tạo và nghiên cứu khoa học thiết thực.

Thông qua tuần lễ, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, lý tưởng cách mạng cho hội viên, sinh viên tiếp tục được tăng cường; qua đó làm rõ vai trò, trách nhiệm của sinh viên trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xứng đáng là đầu tàu kinh tế và trung tâm lớn về GD-ĐT, KH-CN của cả nước.

Tuần lễ được khởi động với Diễn đàn "Sinh viên TP.HCM tự hào, vững tin theo Đảng". Thông qua không gian trao đổi, thảo luận cởi mở, diễn đàn tạo điều kiện để sinh viên, cán bộ Đoàn - Hội và các đại biểu cùng chia sẻ, trao đổi về công tác phát triển đảng viên trong sinh viên giai đoạn hiện nay, qua đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu đoàn viên ưu tú là sinh viên cho Đảng xem xét kết nạp. Đồng thời, với sự tham gia chia sẻ của các đảng viên cao tuổi Đảng, đảng viên lão thành cách mạng và các đảng viên trẻ tiêu biểu, diễn đàn cũng góp phần truyền cảm hứng rèn luyện, cống hiến, khơi dậy tinh thần tự giác tu dưỡng, ý thức trách nhiệm và khát vọng phấn đấu của sinh viên thành phố trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Những hành động cụ thể

Trong khuôn khổ tuần lễ, nhiều sản phẩm truyền thông đa dạng được xây dựng theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ số, phù hợp với xu hướng tiếp cận thông tin của sinh viên…

Bên cạnh đó, tuần lễ còn bao gồm nhiều hoạt động trọng tâm và hoạt động hưởng ứng phong phú như: chương trình gặp gỡ, biểu dương cán bộ Đoàn, học sinh trúng tuyển đại học và Liên hoan "Gương mặt Thủ lĩnh trẻ TP.HCM"; trao tặng công trình "Phục hồi di ảnh" cho gia đình chính sách; cuộc thi viết "Thưa Đảng quang vinh"; các hành trình về nguồn, giao lưu đảng viên trẻ tiêu biểu; tọa đàm chuyên đề về vai trò của đảng viên trẻ trong phát triển khoa học, kinh tế tư nhân; các chương trình văn hóa - nghệ thuật mừng Đảng, mừng xuân; cùng các công trình thanh niên tiêu biểu như "Số hóa thông tin bia mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Dương".

Công trình là minh chứng sinh động cho việc vận dụng tri thức, công nghệ của sinh viên vào các hoạt động giáo dục truyền thống, góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, trách nhiệm công dân và niềm tin của sinh viên đối với Đảng ẢNH: Q.H

Sáng 27.1, các thanh niên tình nguyện Đội hình Phục hồi di ảnh Mẹ VN anh hùng, anh hùng liệt sĩ của Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng đã trao tặng công trình cho 8 gia đình thân nhân Mẹ VN anh hùng và liệt sĩ tại xã Thanh An, TP.HCM.

Nguyễn Khắc Quốc Huy, chuyên trách Đoàn thanh niên Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng, cho biết mỗi bức ảnh được phục hồi và gửi trao đến gia đình không chỉ mang lại một phần của ký ức, mà còn là lời tri ân lặng thầm, chân thành của thế hệ trẻ hôm nay đối với sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước. Công trình đã chạm đến cảm xúc của thân nhân các Mẹ VN anh hùng, liệt sĩ, những giọt nước mắt đã rơi và cả những nụ cười hạnh phúc khi nhận được di ảnh đã được phục dựng.

Hoạt động là minh chứng sinh động cho việc vận dụng tri thức, công nghệ của sinh viên vào các hoạt động giáo dục truyền thống, góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, trách nhiệm công dân và niềm tin của sinh viên đối với Đảng; qua đó lan tỏa tinh thần "Sinh viên TP.HCM tiến theo cờ Đảng" bằng những hành động cụ thể, thiết thực và giàu giá trị nhân văn.