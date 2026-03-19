Diễn đàn "Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn" do T.Ư Đoàn tổ chức với chủ đề "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới", đang diễn ra tại điểm cầu trung tâm là Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, kết nối trực tuyến toàn quốc và quốc tế.

Diễn đàn là dịp để đoàn viên, thanh thiếu nhi bày tỏ nguyện vọng, suy nghĩ, đóng góp ý kiến, sáng kiến của mình cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Diễn đàn cũng là dịp để Ban Bí thư T.Ư Đoàn kịp thời cung cấp thông tin, chia sẻ, định hướng hoạt động cho đoàn viên, thanh thiếu nhi về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác chăm lo, giáo dục và bồi dưỡng thế hệ trẻ; các chương trình, hoạt động của Đoàn, Hội, Đội.

Đây cũng là dịp trao đổi, chia sẻ về kết quả triển khai các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; định hướng nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2026.

Diễn đàn năm nay mang ý nghĩa đặc biệt, diễn ra ngay sau thành công tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - thời khắc đánh dấu đất nước ta chính thức bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của dân tộc.

Nội dung thảo luận được định hướng theo 3 nhóm trọng tâm: đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn phù hợp yêu cầu, điều kiện mới; phát huy vai trò tiên phong của tuổi trẻ trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; đồng hành, hỗ trợ thanh niên phát triển toàn diện.

Đoàn viên thanh niên tham gia diễn đàn năm 2025 ẢNH: TUẤN MINH

Chương trình được phát sóng trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử T.Ư Đoàn, fanpage Thông tin Chính phủ, Báo Tiền Phong, Báo Thanh Niên và các nền tảng số của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; Hội Sinh viên Việt Nam; Hội đồng Đội T.Ư và các cấp bộ đoàn, Hội, Đội trong cả nước.

Tổng cộng có 16.071 điểm cầu với sự tham gia của hơn 1 triệu cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi trong và ngoài nước theo dõi và tương tác trực tiếp với diễn đàn.

Các bạn đoàn viên, thanh thiếu nhi có thể liên tục gửi câu hỏi tới Ban Bí thư T.Ư Đoàn qua hệ thống website của chương trình tại địa chỉ: doithoai.doanthanhnien.vn hoặc có thể đặt câu hỏi trực tiếp tại phần bình luận của fanpage đang phát trực tiếp diễn đàn này.

Chủ trì diễn đàn có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.