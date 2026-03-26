Hôm nay 26.3 là ngày đặc biệt, nhiều người Việt quan tâm chia sẻ

Dương lịch hôm nay là ngày thứ tư giữa tuần. Theo lịch âm hôm nay 26.3 là ngày mùng 8 tháng 2, theo cách gọi can chi là ngày Kỷ Hợi, tháng Tân Mão, năm Bính Ngọ.

Ngày 26.3 hôm nay là ngày đặc biệt, kỷ niệm 95 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2026) ẢNH: AI

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Thiên Thương. Dân gian quan niệm đây là ngày đẹp, thích hợp để khởi sự khi "xuất hành thuận lợi, cầu tài thì được tài, mọi việc đều thuận lợi".

Trong khi đó về phương diện tiết khí, người Việt vẫn đang trong những ngày của tiết Xuân phân, tiết khí thứ tư trong 24 tiết khí trong năm. Xét về mặt dương lịch ngày 26.3 hôm nay có nhiều sự kiện, lễ kỷ niệm đáng chú ý ở Việt Nam và trên thế giới được nhiều người quan tâm.

Ngày 26.3 là ngày gì?

Tại Việt Nam, hôm nay là ngày đặc biệt, kỷ niệm 95 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2026). Theo đó ngày 26.3 hằng năm là ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Đây là ngày nhằm tôn vinh, giữ gìn và phát huy truyền thống vẻ vang của thế hệ thanh niên Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Qua các giai đoạn của cách mạng, tổ chức Đoàn đã trải qua các tên gọi như Đoàn thanh niên dân chủ, Đoàn thanh niên phản đế, Đoàn thanh niên cứu quốc, Đoàn thanh niên lao động và nay là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Trước sự phát triển lớn mạnh của tổ chức Đoàn trên cả 3 miền Bắc, Trung, Nam, theo đề nghị của Trung ương Đoàn thanh niên lao động Việt Nam, tại Đại hội toàn quốc lần thứ 3 họp từ ngày 22 đến 25.3.1961 đã quyết định lấy ngày 26.3.1931 làm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Ngày 26.3 là ngày nhằm tôn vinh, giữ gìn và phát huy truyền thống vẻ vang của thế hệ thanh niên Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước

Trong khi đó trên thế giới, ngày 26.3 hôm nay được gọi là ngày Màu tím (Purple Day). Theo nationaldaycalendar.com ngày này nâng cao nhận thức của mọi người về bệnh động kinh, tăng cường hiểu biết của công chúng về một chứng bệnh thần kinh ảnh hưởng đến gần 50 triệu người trên toàn thế giới.

Ngày Màu tím, mọi người được khuyến khích mặc màu tím để ủng hộ việc nâng cao nhận thức về bệnh động kinh. Một mục tiêu quan trọng khác trong ngày hôm nay là xóa bỏ định kiến liên quan đến bệnh động kinh. Người mắc bệnh động kinh có thể sống cuộc sống bình thường, đặc biệt là khi bệnh được kiểm soát tốt.

Năm 2008, Cassidy Megan đến từ Nova Scotia, Canada đã khởi xướng ngày này. Mặc dù đã có những hoạt động nâng cao nhận thức khác về bệnh động kinh trước đó, ngày Màu tím và người sáng lập của nó vẫn tiếp tục thu hút được nhiều người ủng hộ và nhận thức đang lan rộng trên toàn cầu.