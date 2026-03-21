Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Hôm nay 21.3 là ngày gì?: 4 ngày đặc biệt cùng diễn ra, nhiều người quan tâm

Cao An Biên
Cao An Biên
21/03/2026 05:00 GMT+7

Ngày 21.3 là ngày gì theo âm lịch, dương lịch mà nhận được sự quan tâm của nhiều người Việt cũng như trên thế giới?

Dương lịch hôm nay là thứ bảy cuối tuần. Theo lịch âm, ngày 21.3 hôm nay là ngày mùng 3 tháng 2, theo cách gọi can chi là ngày Giáp Ngọ, tháng Tân Mão, năm Bính Ngọ.

Ngày 21.3 hôm nay là ngày gì?

Hôm nay cũng là ngày thứ hai người Việt đón tiết Xuân phân, tiết khí thứ tư trong 24 tiết khí trong năm. Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Thiên Đường. Dân gian quan niệm đây là ngày đẹp, xuất hành tốt, quý nhân phù trợ, buôn bán may mắn, mọi việc đều như ý.

Tại Việt Nam, hôm nay không phải là ngày lễ lớn hay ngày kỷ niệm quan trọng. Song trên thế giới hôm nay là ngày đặc biệt được nhiều người quan tâm: ngày Hội chứng Down thế giới (World Down Syndrome Day), ngày Quốc tế về rừng (International Day of Forests); ngày Thơ thế giới (World Poetry Day) và cũng là ngày Quốc tế xóa bỏ phân biệt chủng tộc (International Day for the Elimination of Racial Discrimination).

Ngày 21.3 có gì nguồn gốc, ý nghĩa thế nào?

Theo Timeanddate.com, ngày Hội chứng Down thế giới được tổ chức hằng năm vào ngày 21.3 để nâng cao nhận thức cộng đồng về hội chứng Down, một rối loạn bẩm sinh do có thêm một nhiễm sắc thể thứ 21.

Ngày này được tổ chức tại hơn 60 quốc gia trên toàn thế giới. Nhiều tổ chức và cộng đồng, bao gồm Liên Hiệp Quốc và tổ chức Quốc tế về hội chứng Down, thúc đẩy ngày này để nâng cao nhận thức và hiểu biết của mọi người về hội chứng Down.

Các hoạt động và sự kiện diễn ra vào ngày 21.3 nhằm tôn vinh khả năng và thành tựu của những người mắc hội chứng Down. Những sự kiện này cũng tập trung vào việc khuyến khích tính tự lập, khả năng tự bảo vệ quyền lợi và quyền tự do lựa chọn cho những người mắc hội chứng này

Timeanddate.com cũng cho biết ngày 21.3 cũng là ngày Quốc tế về rừng của Liên Hiệp Quốc. Ngày ngày nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của rừng và cây cối trong cuộc sống của chúng ta cũng như đề cập đến các vấn đề như nạn phá rừng.

Hôm nay là ngày Quốc tế về rừng của Liên Hiệp Quốc

Rừng bao phủ khoảng 1/3 diện tích đất liền trên thế giới. Khoảng 1,6 tỉ người, bao gồm hơn 2.000 nền văn hóa bản địa phụ thuộc vào rừng để sinh sống. Liên Hiệp Quốc lần đầu tiên tổ chức ngày Quốc tế về rừng vào ngày 21.3.2013. Sáng kiến này tiếp nối từ năm Quốc tế về rừng.

Ngày Thơ thế giới (World Poetry Day) được UNESCO chính thức công nhận và được tổ chức hằng năm vào ngày 21.3, bắt đầu từ năm 1999. Ngày này nhằm tôn vinh thơ ca như một hình thức biểu đạt văn hóa, ngôn ngữ độc đáo, khuyến khích sự đa dạng trong ngôn ngữ và thúc đẩy việc sáng tác, đọc thơ trên toàn cầu.

Ngày Quốc tế xóa bỏ phân biệt chủng tộc cũng được tổ chức hằng năm vào ngày 21.3. Ngày này được Liên Hiệp Quốc thành lập vào năm 1966 nhằm kêu gọi cộng đồng quốc tế chung tay xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc, dựa trên sự kiện thảm sát Sharpeville tại Nam Phi năm 1960.

Tin liên quan

Ngày 18.3 là ngày gì? Theo lịch âm hôm nay có gì thú vị?

Ngày 18.3 là ngày gì? Theo lịch âm hôm nay có gì thú vị?

Hôm nay là ngày 18.3. Lịch âm hôm nay được nhiều người quan tâm, chia sẻ, vì sao?

Hôm nay 19.3 ngày đầu tháng 2 âm lịch: Mùng 1 có gì đặc biệt?

Hôm nay 20.3 là gì mà nhiều người quan tâm và mong được hạnh phúc?

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận