Hôm nay 19.3 ngày đầu tháng 2 âm lịch: Mùng 1 có gì đặc biệt?

Cao An Biên
19/03/2026 05:00 GMT+7

Ngày 19.3 hôm nay là ngày đầu tiên người Việt đón tháng 2 âm lịch. Tháng này có gì đặc biệt?

Dương lịch hôm nay là thứ năm giữa tuần. Theo lịch âm, ngày 19.3 hôm nay là ngày mùng 1 tháng 2 âm lịch, theo cách gọi can chi là ngày Nhâm Thìn, tháng Tân Mão, năm Bính Ngọ.

Hôm nay là ngày đầu tháng 2 âm lịch

Như vậy, người Việt vừa chính thức nói lời tạm biệt với tháng giêng (tháng 1) hay còn gọi là tháng Canh Dần để bắt đầu với tháng Tân Mão. Tháng 2 này cũng là tháng "hai" trong câu nói dân gian nổi tiếng "một, chạp, giêng, hai".

Tháng 2 âm lịch năm Bính Ngọ 2026 kéo dài 29 ngày, từ ngày 19.3 đến ngày 17.4 dương lịch. Ngày rằm (15.2) diễn ra vào ngày 2.4 dương lịch. Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Thiên Đạo, quan niệm dân gian không xem đây là ngày đẹp để khởi sự.

Hôm nay 19.3 là ngày gì?

Tại Việt Nam hôm nay 19.3 không phải là ngày lễ lớn, song được nhiều người quan tâm vì là ngày mùng 1 đầu tháng 2 âm lịch. Vào ngày này và ngày rằm hằng tháng, nhiều người chọn đi chùa, ăn chay hoặc làm việc thiện nguyện.

Trong khi đó đây là ngày đặc biệt ở nhiều quốc gia trên thế giới. Không phải ai cũng biết 19.3 hôm nay là Ngày của cha ở một số quốc gia như Tây Ban Nha, Ý, Bồ Đào Nha, Bỉ, Bolivia, Croatia, Honduras, Thụy Sỹ… bởi ở các nước Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ, Nam Phi ngày này diễn ra vào ngày chủ nhật thứ 3 của tháng 6 hằng năm.

Theo trang History, từ những năm đầu của thế kỷ XX, Ngày của cha đã được tổ chức phổ biến. Ngày của cha được diễn ra vào ngày khác nhau ở mỗi quốc gia. Nhiều quốc gia tổ chức ngày này trùng với ngày lễ Thánh Giuse 19.3, được coi là ngày nghỉ cho các gia đình.

Nhiều người hy vọng đón ngày 19.3, ngày đầu tiên của tháng 2 âm lịch với nhiều may mắn

Timeanddate.com cho biết ở một số nước phương Tây hôm nay là một ngày lễ vui vẻ - Ngày trẻ em tuyệt vời nhất. Ngày này được được tổ chức hằng năm vào ngày thứ năm lần thứ ba của tháng 3.

Được thành lập bởi Camp Fire, một tổ chức phát triển thanh thiếu niên đa văn hóa và phi tôn giáo, ngày lễ không chính thức này khuyến khích cha mẹ và người giám hộ ghi nhận và khen thưởng những thành tích của con cái họ. 

Chuyên trang Timeanddate.com cũng thông tin 19.3 còn là ngày Cười cùng nhau. Ngày này được tổ chức hằng năm nhằm khuyến khích mọi người cười và tận hưởng những lợi ích của tiếng cười.

"Các nghiên cứu y học đã chỉ ra rằng vài phút cười có thể làm giảm huyết áp, tăng cường phản ứng miễn dịch của cơ thể và thúc đẩy nhịp tim. Xem hoặc đọc những nội dung hài hước trước khi ngủ cũng có thể giúp mọi người ngủ ngon hơn và lâu hơn. Tiếng cười có thể giúp con người thư giãn và giảm căng thẳng. Cười và vui vẻ cũng mang lại những lợi ích về sức khỏe và về mặt xã hội", chuyên gia cho biết.

Khám phá thêm chủ đề

Âm lịch lịch âm hôm nay văn khấn mùng 1 mùng 1 lịch Âm lịch vạn niên ngày 19/3 là ngày gì
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
