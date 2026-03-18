Ngày 18.3 là ngày gì? Theo lịch âm hôm nay có gì thú vị?

Dương lịch hôm nay là thứ tư giữa tuần. Lịch âm hôm nay 18.3 là ngày 30 tháng giêng (tháng 1), theo cách gọi can chi là ngày Tân Mão, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ 2026.

Sở dĩ lịch âm hôm nay được nhiều người quan tâm vì đây là ngày cuối cùng của tháng giêng. Ngày mai, người Việt chính thức được đón tháng 2 âm lịch trong câu nói dân gian "một, chạp, giêng, hai".

Về mặt tiết khí, người Việt đang trải qua những ngày cuối cùng của tiết khí thứ ba trong 24 tiết khí của năm - tiết Kinh trập. Ngày 20.3 tới đây, tiết Xuân phân sẽ bắt đầu, đánh dấu mùa xuân thiên văn, ngày và đêm gần như bằng nhau trên khắp thế giới.

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Hảo Thương. Dân gian quan niệm đây là ngày tốt khi "xuất hành thuận lợi, gặp quý nhân phù trợ, làm mọi việc vừa lòng, như ý muốn, áo phẩm vinh quy".

Ngày 18.3 là ngày gì?

Tại Việt Nam, ngày 18.3 không phải là ngày lễ lớn. Trên thế giới, ngày này được nhiều người quan tâm vì đây là ngày Tái chế toàn cầu năm 2026 (Global Recycling Day). Theo chuyên trang nationaltoday.com ngày này được tổ chức hằng năm khuyến khích mọi người tái chế - nhìn nhận rác thải của mình theo một cách mới.

Ngày này do ông Ranjit Baxi, Chủ tịch sáng lập của tổ chức Tái chế toàn cầu khởi xướng vào năm 2018. Sau đó, ngày này được tổ chức Phát triển công nghiệp Liên Hiệp Quốc (UNIDO) công nhận như một ngày chính thức trong lịch của Liên Hiệp Quốc và được tổ chức trên phạm vi toàn thế giới.

Chủ đề của ngày Tái chế toàn cầu năm nay 2026 là “Đừng nghĩ đó là chất thải - Hãy nghĩ đó là cơ hội” (Don’t think waste. Think opportunity). Ngày Tái chế toàn cầu là sự kiện thường niên nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc tái chế và khuyến khích mọi người hành động để giảm thiểu chất thải, bảo tồn tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Chính ông Ranjit là người đã đặt ra thuật ngữ “tài nguyên thứ bảy” để chỉ các vật liệu tái chế, bên cạnh 6 tài nguyên thiên nhiên chính trên trái đất gồm nước, không khí, than đá, dầu mỏ, khí tự nhiên và khoáng sản. Tái chế không chỉ giúp bảo tồn tài nguyên thiên nhiên mà còn giúp giảm phát thải hơn 700 triệu tấn CO 2 mỗi năm, dự kiến sẽ tăng lên 1 tỉ tấn vào năm 2030.

Ở một số nước phương Tây, ngày 18.3 được xem là ngày lễ vui vẻ - Ngày của những khoảnh khắc khó xử. Theo Timeanddate.com dù mục đích, nguồn gốc của ngày lễ không chính thức này vẫn chưa được biết rõ, nhưng có thể ngày này được tạo ra để nhìn nhận lại tất cả những khoảnh khắc khó xử sau khi uống vài (hoặc nhiều) cốc bia để ăn mừng ngày lễ văn hóa của người Ireland, ngày Thánh Patrick hôm qua 17.3.