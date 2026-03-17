Hôm nay 17.3 là ngày gì theo dương lịch, âm lịch mà nhiều người quan tâm?

Dương lịch hôm nay là ngày thứ ba trong tuần. Theo lịch âm, ngày 17.3 hôm nay là ngày 29 tháng giêng (tháng 1), theo cách gọi can chi là ngày Canh Dần, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ.

Ngày 17.3 hôm nay là ngày gì? ẢNH: AI

Như vậy, chúng ta đang trải qua những ngày cuối cùng của tháng giêng, trước khi bắt đầu tháng 2 trong câu nói dân gian quen thuộc "một, chạp, giêng, hai". Người Việt cũng đang trong những ngày cuối đón tiết Kinh trập, tiết khí thứ ba trong 24 tiết khí trong năm, khi vài ngày tới tiết Xuân phân sẽ tiếp nối.

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Đạo Tặc. Dân gian quan niệm đây không phải là ngày tốt để khởi sự. Theo dương lịch, âm lịch, hôm nay là ngày gì đặc biệt ở Việt Nam và thế giới? Hãy cùng tìm hiểu.

Ngày 17.3 là ngày gì?

Tại Việt Nam, hôm nay đánh dấu 51 năm ngày Giải phóng tỉnh Gia Lai cũ (17.3.1975 - 17.3.2026). Khi địch thất thủ tại Buôn Ma Thuột ngày 10.3.1975, cùng với các lực lượng chủ lực, quân và dân tỉnh Gia Lai đã nổi dậy tấn công, truy kích, tiêu diệt và làm tan rã toàn bộ lực lượng Quân đoàn II của địch và nhiều đơn vị pháo binh, bảo an, dân vệ của địch. Đến ngày 17.3.1975, quân và dân ta giải phóng hoàn toàn tỉnh Gia Lai.

Năm 2025, toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của hai tỉnh Gia Lai và Bình Định được sáp nhập, thành lập tỉnh mới mang tên Gia Lai. Sau sáp nhập, tỉnh Gia Lai mới có diện tích khoảng 21.576,5 km², lớn thứ hai cả nước, với dân số hơn 3 triệu người.

Trong khi đó trên thế giới, ngày 17.3 hôm nay là ngày lễ đặc biệt - ngày Thánh Patrick. Timeanddate.com cho biết đây là một lễ kỷ niệm toàn cầu về văn hóa Ireland. Ngày này đặc biệt tưởng nhớ Thánh Patrick, một trong những vị thánh bảo hộ của Ireland, người đã truyền bá đạo Cơ đốc ở Ireland trong thế kỷ thứ năm.

Bé Kahlia (10 tuổi) gốc Việt, là con nuôi của bà Karen Farrell sống ở Ireland diện trang phục màu xanh lá cây mừng ngày Thánh Patrick

ẢNH: NVCC

Ngày lễ Thánh Patrick được tổ chức ở nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt bởi các cộng đồng và tổ chức người Ireland. Nhiều người mặc trang phục màu xanh lá cây vào ngày này.

Các bữa tiệc với đồ ăn và thức uống Ireland được nhuộm màu xanh lá cây là một phần của lễ kỷ niệm này. Đây là thời điểm trẻ em có thể thỏa sức ăn đồ ngọt và người lớn có thể thưởng thức một cốc bia tại quán bia rượu địa phương.

Thánh Patrick là một trong những vị thánh bảo hộ của Ireland. Tương truyền ngài qua đời vào ngày 17.3.493. Ngài lớn lên ở Anh thuộc La Mã, nhưng bị những kẻ cướp người Ireland bắt giữ và đưa đến Ireland làm nô lệ khi còn trẻ.

Sau vài năm, ngài trở về với gia đình và gia nhập nhà thờ, giống như cha và ông nội của mình trước đó. Sau này, ngài trở lại Ireland với tư cách là một nhà truyền giáo và làm việc ở phía bắc và phía tây của đất nước.

Biểu tượng phổ biến nhất của ngày Thánh Patrick là cỏ ba lá. Nhiều người chọn mặc màu xanh lá cây và cờ của cộng hòa Ireland thường xuất hiện trong các cuộc diễu hành ngày Thánh Patrick trên khắp thế giới. Các nhãn hiệu đồ uống của Ireland cũng rất phổ biến tại các sự kiện ngày Thánh Patrick.