Hôm nay chủ nhật ngày 15.3 là ngày gì? Lịch âm, lịch vạn niên có đặc biệt?

Dương lịch hôm nay là ngày chủ nhật cuối tuần. Theo lịch âm, ngày 14.3 là ngày 27 tháng giêng, theo cách gọi can chi là ngày Mậu Tý, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ.

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Kim Dương. Dân gian quan niệm đây là ngày đẹp khi "xuất hành tốt, có quý nhân phù trợ, tài lộc thông suốt, thưa kiện có nhiều lý phải". Người Việt đang trong những ngày đón tiết Kinh trập, tiết khí thứ ba trong tổng số 24 tiết khí trong năm.

Hôm nay ngày 15.3, cả nước bắt đầu một sự kiện chính trị quan trọng: cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ngày 15.3 hôm nay cũng là ngày diễn ra một số sự kiện ở Việt Nam và thế giới như kỷ niệm 73 năm ngày Điện ảnh Việt Nam (15.3.1953 - 15.3.2026), ngày Quyền của người tiêu dùng thế giới cũng như là ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam…

Ngày 15.3 hằng năm được Liên Hợp Quốc chính thức tuyên bố là ngày Quyền của người tiêu dùng thế giới. Tại Việt Nam, ngày 10.7.2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1035/QĐ-TTg công nhận ngày 15.3 là ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam.

Theo Timeanddate.com, năm 1985 nội dung về quyền của người tiêu dùng được Liên Hợp Quốc công nhận và mở rộng thành 8 quyền cơ bản của người tiêu dùng trong tài liệu hướng dẫn của Liên Quốc về bảo vệ người tiêu dùng (United Nations Guidelines on Consumer Protection).

Sau đó, tổ chức Người tiêu dùng quốc tế (Consumer International - CI) bắt đầu công nhận ngày 15.3 là ngày Quyền của người tiêu dùng thế giới, hằng năm tổ chức sự kiện này với mục tiêu nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại các quốc gia.

Hôm nay là ngày Điện ảnh Việt Nam (15.3.1953 - 15.3.2026). Đây là dịp để những người làm nghề cùng nhìn lại chặng đường phát triển của điện ảnh cách mạng Việt Nam, tôn vinh các thế hệ nghệ sĩ đã đóng góp cho sự nghiệp điện ảnh nước nhà.

Điện ảnh Việt Nam đi qua chặng đường lịch sử 73 năm. Ngày 15.3.1953 tại thôn Bản Bắc, xã Điềm Mặc, H.Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 147/SL thành lập Quốc doanh chiếu bóng và chụp ảnh chính thức thành lập điện ảnh cách mạng Việt Nam.