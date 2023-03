Trải nghiệm ngày lễ Thánh Patrick ngay tại phố cổ Hội An xinh đẹp: Tại sao không?

Hoạt động kỷ niệm Lễ hội Xanh và ngày lễ Thánh Patrick sẽ được diễn ra xuyên suốt 3 ngày từ 17 - 19.3 tại The Shamrock's Irish Pub Hội An (13-15 Nguyễn Phúc Chu, P.Minh An, TP.Hội An, Quảng Nam) và The Shamrock's Irish Pub Đà Nẵng (Lô 1 An Thượng 4, P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng). Ban tổ chức hoan nghênh tất cả du khách ghé thăm và tham dự sự kiện.