Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Gia Lai thúc tiến độ di dời gần 1.900 hộ dân khỏi vùng thiên tai

Đức Nhật
16/03/2026 09:51 GMT+7

Tỉnh Gia Lai yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai dự án bố trí dân cư vùng thiên tai, phấn đấu hoàn thành hạ tầng khu tái định cư trước ngày 31.3.

Ngày 16.3, UBND tỉnh Gia Lai đã có thông báo kết luận tại cuộc họp đôn đốc tiến độ triển khai các dự án, phương án bố trí, ổn định dân cư khẩn cấp vùng thiên tai.

Theo phương án, tỉnh Gia Lai sẽ di dời khẩn cấp 1.858 hộ dân tại 16 khu vực, gồm 13 dự án tập trung và 3 phương án xen ghép, với tổng kinh phí dự kiến hơn 2.108 tỉ đồng. Mục tiêu của chương trình là đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản và ổn định nơi ở lâu dài. Tỉnh phấn đấu hoàn thành hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội thiết yếu tại các khu bố trí dân cư trước ngày 31.3.

Gia Lai đôn đốc tiến độ di dời gần 1.900 hộ dân khỏi vùng thiên tai - Ảnh 1.

Hàng chục hộ dân vùng thiên tai An Quang Đông, xã Đề Gi đã được hỗ trợ tái định cư, di dời đến nơi ở mới

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Dù các dự án đã có một số chuyển biến, nhiều khó khăn từng bước được tháo gỡ, nhưng tiến độ chung vẫn chậm so với yêu cầu. UBND tỉnh Gia Lai phê bình UBND các xã An Hòa, Đề Gi, Cát Tiến, Uar, Ia Dreh, Ia Hiao và phường Quy Nhơn Đông do chưa chấp hành nghiêm chỉ đạo, không thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. Một số địa phương còn thiếu quyết liệt trong tổ chức thực hiện, chưa nắm chắc chính sách nên lúng túng, chậm xử lý các vướng mắc.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các địa phương thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ, theo dõi sát tiến độ từng dự án, cập nhật rõ tỷ lệ giải ngân, khối lượng thực hiện và các khó khăn phát sinh. Đồng thời khẩn trương hoàn thành kiểm đếm, lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ; xác định rõ số hộ, diện tích thu hồi và thời điểm di dời để bảo đảm tiến độ. 

Việc bốc thăm lô đất phải được tổ chức công khai, minh bạch; đẩy nhanh xây dựng, bàn giao nhà ở theo từng đợt, tránh tình trạng hạ tầng đã hoàn thành nhưng người dân chưa vào ở.

Tỉnh cũng cho phép người dân chủ động xây dựng nhà ở khi đủ điều kiện, nhưng phải bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật và khả năng chống chịu thiên tai. Các hộ thuộc nhóm nguy cơ rất cao sẽ được bố trí tái định cư hoàn thành trong năm 2026; các hộ còn lại hoàn thành trước năm 2030.

Khám phá thêm chủ đề

thiên tai Bồi thường Giải ngân Gia Lai di dời
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận