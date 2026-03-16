Gia Lai thúc tiến độ di dời gần 1.900 hộ dân khỏi vùng thiên tai

Ngày 16.3, UBND tỉnh Gia Lai đã có thông báo kết luận tại cuộc họp đôn đốc tiến độ triển khai các dự án, phương án bố trí, ổn định dân cư khẩn cấp vùng thiên tai.

Theo phương án, tỉnh Gia Lai sẽ di dời khẩn cấp 1.858 hộ dân tại 16 khu vực, gồm 13 dự án tập trung và 3 phương án xen ghép, với tổng kinh phí dự kiến hơn 2.108 tỉ đồng. Mục tiêu của chương trình là đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản và ổn định nơi ở lâu dài. Tỉnh phấn đấu hoàn thành hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội thiết yếu tại các khu bố trí dân cư trước ngày 31.3.

Hàng chục hộ dân vùng thiên tai An Quang Đông, xã Đề Gi đã được hỗ trợ tái định cư, di dời đến nơi ở mới ẢNH: ĐỨC NHẬT

Dù các dự án đã có một số chuyển biến, nhiều khó khăn từng bước được tháo gỡ, nhưng tiến độ chung vẫn chậm so với yêu cầu. UBND tỉnh Gia Lai phê bình UBND các xã An Hòa, Đề Gi, Cát Tiến, Uar, Ia Dreh, Ia Hiao và phường Quy Nhơn Đông do chưa chấp hành nghiêm chỉ đạo, không thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. Một số địa phương còn thiếu quyết liệt trong tổ chức thực hiện, chưa nắm chắc chính sách nên lúng túng, chậm xử lý các vướng mắc.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các địa phương thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ, theo dõi sát tiến độ từng dự án, cập nhật rõ tỷ lệ giải ngân, khối lượng thực hiện và các khó khăn phát sinh. Đồng thời khẩn trương hoàn thành kiểm đếm, lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ; xác định rõ số hộ, diện tích thu hồi và thời điểm di dời để bảo đảm tiến độ.

Việc bốc thăm lô đất phải được tổ chức công khai, minh bạch; đẩy nhanh xây dựng, bàn giao nhà ở theo từng đợt, tránh tình trạng hạ tầng đã hoàn thành nhưng người dân chưa vào ở.

Tỉnh cũng cho phép người dân chủ động xây dựng nhà ở khi đủ điều kiện, nhưng phải bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật và khả năng chống chịu thiên tai. Các hộ thuộc nhóm nguy cơ rất cao sẽ được bố trí tái định cư hoàn thành trong năm 2026; các hộ còn lại hoàn thành trước năm 2030.