Cần Thơ thông qua chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp sau thiên tai

Ngày 10.2, HĐND TP.Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề). Kỳ họp đã thông qua nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật trên địa bàn.

Nghị quyết này áp dụng với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các cá nhân, hộ gia đình, chủ trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân (không bao gồm các doanh nghiệp thuộc lực lượng vũ trang).

Quang cảnh kỳ họp ẢNH: THANH DUY

Theo đó, đối với lúa sau gieo trồng từ 1 - 10 ngày, thiệt hại trên 70% diện tích được hỗ trợ 6 triệu đồng/ha, thiệt hại từ 30% đến 70% diện tích được hỗ trợ 3 triệu đồng/ha.

Lúa sau gieo trồng từ trên 10 - 45 ngày: thiệt hại trên 70% diện tích được hỗ trợ 8 triệu đồng/ha, thiệt hại từ 30% đến 70% diện tích được hỗ trợ 4 triệu đồng/ha.

Lúa sau gieo trồng trên 45 ngày: thiệt hại trên 70% diện tích được hỗ trợ 10 triệu đồng/ha, thiệt hại từ 30% đến 70% diện tích được hỗ trợ 5 triệu đồng/ha.

Với diện tích mạ: thiệt hại trên 70% diện tích được hỗ trợ 30 triệu đồng/ha, thiệt hại từ 30% đến 70% diện tích được hỗ trợ 15 triệu đồng/ha.

Lúa trên địa bàn TP.Cần Thơ bị thiệt hại do thiên tai, sâu hại thực vật sẽ được hỗ trợ ẢNH: THANH DUY

Nếu thủy sản bị thiệt hại do thiên tai sẽ được hỗ trợ như sau: thủy sản nuôi trồng bán thâm canh, thâm canh trong ao (đầm/hầm) được hỗ trợ 60 triệu đồng/ha; thủy sản nuôi trồng trong bể, lồng, bè được hỗ trợ 30 triệu đồng đồng/100 m³ thể tích; thủy sản nuôi trồng theo hình thức khác được hỗ trợ 15 triệu đồng/ha.

Trong khi đó, vật nuôi bị thiệt hại (chết, mất tích) do thiên tai sẽ được hỗ theo nhiều mức:

Gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng, bồ câu) đến 28 ngày tuổi được hỗ trợ 23.000 đồng/con, trên 28 ngày tuổi được hỗ trợ 38.000 đồng/con.

Heo đến 28 ngày tuổi được hỗ trợ 550.000 đồng/con, trên 28 ngày tuổi được hỗ trợ 1.060.000 đồng/con, heo nái và heo đực đang khai thác được hỗ trợ 3 triệu đồng/con.

Trâu, bò thịt, ngựa đến 6 tháng tuổi được hỗ trợ 2.250.000 đồng/con, trên 6 tháng tuổi được hỗ trợ 5.050.000 đồng/con.

Bên cạnh đó, nghị quyết còn quy định mức hỗ trợ đối với các vật nuôi như thỏ, hươu sao, dê, đà điểu, bê cái, bò sữa, ong mật, chim cút và cây trồng lâu năm, lâm nghiệp, sản xuất muối.

Trước đó, trình bày tờ trình, ông Ngô Thái Chân, Giám đốc Sở NN-MT TP.Cần Thơ cho biết thành phố hiện có khoảng 718.000 ha lúa, 102.000 ha cây ăn trái. Tổng đàn chăn nuôi gia súc, gia cầm lớn gồm: đàn trâu hơn 4.000 con, đàn bò hơn 62.000 con, đàn heo hơn 491.000 con, đàn dê hơn 19.000 con, đàn gia cầm hơn 15 triệu con…

Theo ông Chân, hằng năm trên địa bàn thường xảy ra thiên tai như mưa lớn, bão, triều cường gây ngập úng, đổ ngã và hạn mặn thiếu nước sản xuất. Ngoài ra còn xảy ra dịch hại thực vật khi sâu bệnh bộc phát ngoài tầm kiểm soát. Vì vậy, cần thiết có chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật trên địa bàn thành phố.