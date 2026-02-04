Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Khởi tố giám đốc sản xuất lúa giống ST25 giả bán ra nhiều tỉnh thành

Hữu Tú
Hữu Tú
04/02/2026 16:08 GMT+7

Công an tỉnh Đắk Lắk ban hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam với một giám đốc doanh nghiệp để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, đóng gói các thương hiệu lúa nổi tiếng để bán ra nhiều tỉnh thành.

Ngày 4.2, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (PC03) Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Huy Vũ (48 tuổi, ở phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là giống cây trồng.

Theo đó, ông Vũ là Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư nông nghiệp Á Châu (có địa chỉ ở xã Củ Chi, TP.HCM) và kho sản xuất tại xã Ea Knuếc (Đắk Lắk).

Theo điều tra ban đầu, công ty của Vũ không được các cơ quan chức năng cấp giấy phép sản xuất lúa giống, không có vùng trồng nguyên liệu lúa giống. Vì hám lợi, Vũ đã chỉ đạo nhân viên của công ty thu mua các loại lúa nguyên liệu, lúa thương phẩm, không rõ nguồn gốc, trôi nổi trên thị trường với giá rẻ.

Khởi tố giám đốc sản xuất lúa giống giả ST25 gây ảnh hưởng đến nông dân năm 2026 - Ảnh 1.

Khởi tố đối tượng sản xuất hàng trăm tấn lúa giống giả để bán ra thị trường

ẢNH: S.Đ

Sau đó, công ty mang nguyên liệu về kho để sản xuất, đóng gói, dán nhãn mác các thương hiệu lúa nổi tiếng, như: ST24, ST25, ĐT8, OM18,… rồi xuất bán cho các đại lý ở nhiều tỉnh thành với giá bán từ 14.000 - 23.000 đồng/kg tùy loại, tùy thương hiệu.

Việc sản xuất lúa giống giả của Vũ đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi người sản xuất nông nghiệp và công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực giống cây trồng.

Khám xét kho sản xuất của Vũ và các đại lý thu mua, cơ quan chức năng đã thu giữ 781 bao lúa giống giả loại ST24, ST25 với tổng trọng lượng hơn 22 tấn, trị giá gần 600 triệu đồng.

Đồng thời, thu giữ nhiều phương tiện máy móc, dấu đóng các loại lúa cùng nhiều tang vật có liên quan.

Cơ quan chức năng làm rõ, trong năm 2025, công ty của Vũ đã sản xuất và bán ra thị trường hơn 200 tấn lúa giống giả loại ST24, ST25.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng có liên quan.

