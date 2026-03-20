Hôm nay 20.3 là gì mà nhiều người quan tâm và mong được hạnh phúc?

Dương lịch hôm nay là thứ sáu trong tuần. Theo lịch âm ngày 20.3 hôm nay là ngày 2 tháng 2, theo cách gọi can chi là ngày Quý Tỵ, tháng Tân Mão, năm Bính Ngọ. Người Việt vừa đón tháng 2 (Tân Mão) vào ngày hôm qua 19.3.

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Thiên Môn. Dân gian quan niệm đây không phải là ngày tốt để khởi sự mọi việc. Tuy nhiên xét về dương lịch, ngày 20.3 hôm nay được nhiều người quan tâm vì là ngày đặc biệt.

Hôm nay không chỉ xảy ra hiện tượng Xuân phân mà còn đánh dấu nhiều sự kiện quan trọng như ngày Quốc tế hạnh phúc, ngày Chim sẻ thế giới đồng thời cũng là ngày Quốc tế Pháp ngữ. Bạn có biết ý nghĩa, nguồn gốc của những ngày này?

Ý nghĩa ngày 20.3

Theo Timeanddate.com vào năm 2012, Liên Hiệp Quốc tuyên bố ngày 20.3 là ngày Quốc tế hạnh phúc. Ngày này nhằm tôn vinh hạnh phúc là mục tiêu cơ bản của con người và kêu gọi các quốc gia tiếp cận các chính sách công theo hướng cải thiện đời sống của tất cả mọi người.

Bằng cách chọn một ngày đặc biệt dành cho hạnh phúc, Liên Hiệp Quốc hướng đến việc thu hút sự chú ý của thế giới vào ý tưởng rằng tăng trưởng kinh tế phải bao trùm, công bằng và cân bằng, sao cho thúc đẩy phát triển bền vững và giảm nghèo. Thêm vào đó, Liên Hiệp Quốc thừa nhận rằng để đạt được hạnh phúc toàn cầu, phát triển kinh tế phải đi kèm với phúc lợi xã hội và môi trường.

Sáng kiến tuyên bố một ngày hạnh phúc xuất phát từ Bhutan, một quốc gia mà người dân được coi là một trong những người hạnh phúc nhất thế giới. Đất nước này đã tiên phong một thước đo khác về sự thịnh vượng quốc gia và xã hội, được gọi là chỉ số hạnh phúc quốc gia (GNH).

GNH bác bỏ việc chỉ sử dụng của cải kinh tế và vật chất làm chỉ số phát triển và thay vào đó áp dụng một quan điểm toàn diện hơn, trong đó hạnh phúc tinh thần của người dân và cộng đồng được coi trọng ngang bằng với hạnh phúc vật chất của họ.

Hôm nay cũng là ngày Quốc tế Pháp ngữ. Được tổ chức vào ngày 20.3 hằng năm, ngày này nhằm tôn vinh ngôn ngữ và văn hóa Pháp ngữ. Đây là dịp cộng đồng hàng trăm triệu người nói tiếng Pháp trên toàn thế giới kỷ niệm sự đa dạng, tình đoàn kết và các giá trị chung như hòa bình, dân chủ và tôn trọng nhân quyền.

Hôm nay 20.3 cũng là ngày Chim sẻ thế giới (World Sparrow Day). Theo nationaltoday.com, ngày này được tổ chức hằng năm nhằm nâng cao nhận thức về việc bảo tồn chim sẻ và các loài chim nhỏ khác đang bị đe dọa bởi quá trình đô thị hóa, ô nhiễm môi trường và mất môi trường sống.

Ngày Chim sẻ thế giới là một sáng kiến được khởi xướng bởi một hiệp hội bảo tồn thiên nhiên của Ấn Độ (do Mohammed Dilawar sáng lập) cùng với tổ chức Hành động vì hệ sinh thái của Pháp và nhiều tổ chức khác trên thế giới.