Hôm nay 22.3 là ngày gì theo âm lịch, dương lịch mà nhiều người quan tâm?

Dương lịch hôm nay là ngày chủ nhật cuối tuần. Theo lịch âm, hôm nay 22.3 là mùng 4 tháng 2, theo cách gọi can chi là ngày Ất Mùi, tháng Tân Mão, năm Bính Ngọ.

Ngày 22.3 là ngày gì liên quan tới nước? ẢNH: AI

Người Việt đang trải qua ngày thứ ba của tiết khí Xuân phân, tiết khí thứ tư trong 24 tiết khí của năm. Đây được xem là những ngày đầu của mùa xuân thiên văn ở Bắc bán cầu, bao gồm Việt Nam.

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Thiên Tài. Dân gian quan niệm đây là ngày tốt, có thể khởi sự nhiều việc, nên xuất hành, cầu tài thắng lợi, được người tốt giúp đỡ, mọi việc đều thuận.

Tại Việt Nam, hôm nay không phải là ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn. Song, có một ngày lễ quốc tế được nhiều người Việt quan tâm, hưởng ứng chính là ngày Nước thế giới 22.3.

Theo trang Timeanddate.com, ngày Nước thế giới của Liên Hiệp Quốc được tổ chức vào ngày 22.3 hằng năm. Các sự kiện được tổ chức vào hoặc xung quanh ngày này nhằm nâng cao nhận thức của mọi người về tầm quan trọng của nước đối với môi trường, nông nghiệp, sức khỏe và thương mại.

Lịch sử ngày này bắt nguồn từ ngày 22.12.1992, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã thông qua nghị quyết tuyên bố ngày 22.3 hằng năm là ngày Nước thế giới. Các quốc gia được khuyến khích phát triển các hoạt động nhằm nêu bật nhu cầu nước ở địa phương. Ngày Nước thế giới đầu tiên được tổ chức vào năm 1993.

Ngày Nước thế giới năm 2026 do UNICEF và UN Women chủ trì tổ chức, đồng thời phối hợp với lực lượng đặc nhiệm gồm hơn 30 thành viên và đối tác của UN-Water, nhằm lan tỏa thông điệp và huy động hành động trên phạm vi toàn cầu về thúc đẩy bảo vệ tài nguyên nước và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Trọng tâm của ngày Nước thế giới 2026 kêu gọi tăng cường tiếng nói, vai trò lãnh đạo và quyền tham gia ra quyết định của phụ nữ trong quản trị tài nguyên nước và cung cấp dịch vụ liên quan đến nước, qua đó nâng cao tính toàn diện, bền vững và hiệu quả của các hệ thống cấp nước, vệ sinh.

Khi phụ nữ và trẻ em gái được tham gia bình đẳng vào các quyết định về nước, nước không chỉ đáp ứng nhu cầu thiết yếu mà còn trở thành động lực thúc đẩy sức khỏe cộng đồng, thịnh vượng kinh tế và bình đẳng giới, mang lại lợi ích lâu dài cho toàn xã hội.

Ở một số quốc gia phương Tây, hôm nay là một ngày lễ vui vẻ - ngày Quốc tế nghỉ ngơi, theo Timeanddate.com. Ngày lễ không chính thức này khuyến khích mọi người dành cả ngày để thư giãn.