Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Hôm nay 24.3 là ngày gì? Lịch âm, lịch vạn niên có gì cần chú ý?

Cao An Biên
24/03/2026 05:00 GMT+7

Không phải ai cũng biết hôm nay 24.3 là ngày Thế giới phòng chống bệnh lao (World Tuberculosis Day). Nguồn gốc và ý nghĩa ngày này thế nào? Theo lịch âm, lịch vạn niên, hôm nay có gì cần chú ý?

Dương lịch hôm nay là ngày thứ ba trong tuần. Theo lịch âm hôm nay, 24.3 là ngày mùng 6 tháng 2, theo cách cách gọi can chi là ngày Đinh Dậu, tháng Tân Mão, năm Bính Ngọ 2026.

Hôm nay 24.3 là ngày gì đặc biệt? Lịch âm, lịch vạn niên có gì? - Ảnh 1.

Ngày 24.3 hôm nay là ngày gì?

ẢNH: AI

Người Việt đang trong khoảng thời gian của tiết Xuân phân, tiết khí thứ tư trong 24 tiết khí của năm. Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Thiên Dương. Dân gian quan niệm đây là ngày tốt khi "xuất hành tốt, cầu tài được tài, hỏi vợ được vợ mọi việc đều như ý muốn".

Tại Việt Nam, hôm nay không phải là ngày lễ lớn. Song trên thế giới, hôm nay là ngày Thế giới phòng chống bệnh lao (World Tuberculosis Day) và được nhiều người quan tâm.

Nguồn gốc và ý nghĩa ngày 24.3

Theo Timeaddate.com, ngày Thế giới phòng chống bệnh lao là một sự kiện toàn cầu nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về bệnh lao và những nỗ lực phòng ngừa cũng như điều trị căn bệnh này.

Bệnh lao là một bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn Mycobacterium tuberculosis gây ra, thường ảnh hưởng đến phổi. Bệnh lây truyền từ người sang người qua các giọt bắn từ cổ họng và phổi của người bệnh.

Tổ chức Y tế thế giới ước tính rằng số ca mắc lao mới nhiều nhất năm 2005 xảy ra ở Đông Nam Á, chiếm 34% tổng số ca mắc trên toàn cầu. Tuy nhiên, tỷ lệ mắc bệnh ước tính ở vùng cận Sahara châu Phi gần gấp đôi so với Đông Nam Á.

Hôm nay 24.3 là ngày gì đặc biệt? Lịch âm, lịch vạn niên có gì? - Ảnh 2.

Ngày Thế giới phòng chống bệnh lao, được tổ chức hằng năm vào ngày 24.3, đánh dấu ngày này năm 1882 khi bác sĩ Robert Koch phát hiện ra nguyên nhân gây bệnh lao, vi khuẩn lao. Đây là bước đầu tiên hướng tới việc chẩn đoán và chữa trị bệnh lao.

Ngày Thế giới phòng chống bệnh lao bắt nguồn từ năm 1982, khi Liên minh quốc tế chống bệnh lao và bệnh phổi (International Union Against Tuberculosis and Lung Disease) khởi xướng ngày Thế giới phòng chống bệnh lao vào ngày 24.3 năm đó, trùng với kỷ niệm 100 năm ngày phát hiện của bác sĩ Robert Koch.

Năm 1996, Tổ chức Y tế Thế giới cùng liên hiệp với các tổ chức khác thúc đẩy ngày Thế giới phòng chống bệnh lao. 

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận