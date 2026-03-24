Hôm nay 24.3 là ngày gì? Lịch âm, lịch vạn niên có gì cần chú ý?

Dương lịch hôm nay là ngày thứ ba trong tuần. Theo lịch âm hôm nay, 24.3 là ngày mùng 6 tháng 2, theo cách cách gọi can chi là ngày Đinh Dậu, tháng Tân Mão, năm Bính Ngọ 2026.

Người Việt đang trong khoảng thời gian của tiết Xuân phân, tiết khí thứ tư trong 24 tiết khí của năm. Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Thiên Dương. Dân gian quan niệm đây là ngày tốt khi "xuất hành tốt, cầu tài được tài, hỏi vợ được vợ mọi việc đều như ý muốn".

Tại Việt Nam, hôm nay không phải là ngày lễ lớn. Song trên thế giới, hôm nay là ngày Thế giới phòng chống bệnh lao (World Tuberculosis Day) và được nhiều người quan tâm.

Nguồn gốc và ý nghĩa ngày 24.3

Theo Timeaddate.com, ngày Thế giới phòng chống bệnh lao là một sự kiện toàn cầu nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về bệnh lao và những nỗ lực phòng ngừa cũng như điều trị căn bệnh này.

Bệnh lao là một bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn Mycobacterium tuberculosis gây ra, thường ảnh hưởng đến phổi. Bệnh lây truyền từ người sang người qua các giọt bắn từ cổ họng và phổi của người bệnh.

Tổ chức Y tế thế giới ước tính rằng số ca mắc lao mới nhiều nhất năm 2005 xảy ra ở Đông Nam Á, chiếm 34% tổng số ca mắc trên toàn cầu. Tuy nhiên, tỷ lệ mắc bệnh ước tính ở vùng cận Sahara châu Phi gần gấp đôi so với Đông Nam Á.

Ngày Thế giới phòng chống bệnh lao là một sự kiện toàn cầu nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về bệnh lao và những nỗ lực phòng ngừa cũng như điều trị căn bệnh này

Ngày Thế giới phòng chống bệnh lao, được tổ chức hằng năm vào ngày 24.3, đánh dấu ngày này năm 1882 khi bác sĩ Robert Koch phát hiện ra nguyên nhân gây bệnh lao, vi khuẩn lao. Đây là bước đầu tiên hướng tới việc chẩn đoán và chữa trị bệnh lao.

Ngày Thế giới phòng chống bệnh lao bắt nguồn từ năm 1982, khi Liên minh quốc tế chống bệnh lao và bệnh phổi (International Union Against Tuberculosis and Lung Disease) khởi xướng ngày Thế giới phòng chống bệnh lao vào ngày 24.3 năm đó, trùng với kỷ niệm 100 năm ngày phát hiện của bác sĩ Robert Koch.

Năm 1996, Tổ chức Y tế Thế giới cùng liên hiệp với các tổ chức khác thúc đẩy ngày Thế giới phòng chống bệnh lao.