Hôm nay 23.3 là ngày gì theo âm lịch, dương lịch mà nhiều người quan tâm?

Dương lịch hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần. Theo lịch âm hôm nay, 23.3 là ngày mùng 5 tháng 2, theo cách gọi can chi là ngày Bính Thân, tháng Tân Mão, năm Bính Ngọ.

Người Việt đang trong những ngày của tiết Xuân phân, tiết khí thứ tư trong 24 tiết khí trong năm. Tiết khí này đánh dấu mùa xuân thiên văn ở bán cầu Bắc, bao gồm Việt Nam.

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Thiên Tặc. Dân gian quan niệm đây là ngày xấu, không thuận lợi để khởi sự. Tuy nhiên dưới góc độ dương lịch, hôm nay là ngày kỷ niệm được nhiều người quan tâm trên thế giới. Đó là gì?

Theo Timeanddate.com, hôm nay là ngày Khí tượng thế giới của Liên Hiệp Quốc (UN). Ngày này được tổ chức hằng năm vào ngày 23.3 để kỷ niệm ngày thành lập tổ chức Khí tượng quốc tế vào ngày này năm 1950. Nhiều hoạt động và sự kiện khác nhau được tổ chức nhân dịp này.

Tổ chức Khí tượng quốc tế được thành lập tại đại hội Khí tượng quốc tế đầu tiên ở Vienna (Áo) năm 1873. Tổ chức này nhằm mục đích thiết lập mạng lưới các trạm khí tượng. Các mạng lưới này được liên kết bằng điện báo và cải thiện dự báo thời tiết. Điều này góp phần vào sự an toàn và hiệu quả của dịch vụ vận tải biển.

Tổ chức Khí tượng quốc tế (IMO) đổi tên thành Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) vào ngày 23.3.1950. Đến năm 1951, IMO trở thành cơ quan chuyên môn của Liên Hiệp Quốc về khí tượng học, thủy văn học ứng dụng và các ngành khoa học địa vật lý liên quan.

Tổ chức Khí tượng thế giới đóng vai trò dẫn đầu trong hợp tác quốc tế về khí tượng, khí hậu, thủy văn và môi trường. WMO đảm bảo chia sẻ dữ liệu miễn phí, thiết lập tiêu chuẩn kỹ thuật, và vận hành hệ thống cảnh báo sớm thiên tai, nhằm bảo vệ tính mạng và phát triển bền vững. Ngày Khí tượng thế giới được tổ chức vào ngày 23.3 hằng năm kể từ năm 1961.

Tại phương Tây, hôm nay là một ngày lễ vui vẻ - ngày Cún con. Đây là ngày dành riêng để tôn vinh niềm vui và tình yêu mà những chú chó con mang đến cho cuộc sống của chúng ta.

Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2006, ngày lễ không chính thức này còn được gọi là ngày Quốc tế chó con ở Mỹ, được tạo ra bởi Coleen Paige, một nhà nghiên cứu hành vi động vật. Ngày này kêu gọi mọi người nhận nuôi chó con.