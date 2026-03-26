Ấn tượng khó phai của 100 cán bộ Đoàn tiêu biểu cả nước

Chiều 25.3, trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2026) và trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026, 100 cán bộ Đoàn tiêu biểu toàn quốc đã có chuyến tham quan ý nghĩa tại Bảo tàng lịch sử Quân sự Việt Nam.

Hoạt động không chỉ là dịp ôn lại lịch sử mà còn khơi dậy niềm tự hào, tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ thế hệ mới.

Nâng cao bản lĩnh chính trị

Tại không gian trưng bày, các thủ lĩnh thanh niên được lắng nghe những câu chuyện lịch sử, tận mắt chứng kiến những kỷ vật thiêng liêng của thế hệ cha anh đi trước. Đối với nhiều đại biểu, chuyến tham quan mang lại những cảm xúc đặc biệt, để lại ấn tượng khó phai trong lòng mỗi đại biểu.

Các đại biểu trải nghiệm trong không gian Bảo tàng lịch sử Quân sự ẢNH: BÙI MINH ĐỨC

Anh Hoàng Bá Đức, Bí thư Chi đoàn Phòng Công tác chính trị, Công an TP.Hải Phòng, bày tỏ niềm tự hào: "Sau chuyến tham quan, tôi xúc động và tự hào khi được trực tiếp chứng kiến những hiện vật gắn với các dấu mốc lịch sử như chiến thắng Điện Biên Phủ và chiến dịch Hồ Chí Minh.

Từ đó, tôi rút ra bài học về ý chí kiên cường, lòng trung thành với Tổ quốc, làm nền tảng để nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm và chủ động đổi mới trong công tác, đặc biệt ở các lĩnh vực mới như chuyển đổi số".

Đại biểu tham quan các hiện vật lịch sử được trưng bày tại bảo tàng ẢNH: BÙI MINH ĐỨC

Đại biểu nghe thuyết minh tại chương trình ẢNH: BÙI MINH ĐỨC

Anh Đức cũng chia sẻ, việc được nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng 2026 là niềm vinh dự lớn, đồng thời cũng là động lực để anh tiếp tục rèn luyện, cống hiến, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng vững mạnh.

Lan tỏa tinh thần yêu nước tới sinh viên

Cùng chung niềm tự hào đó, chị Khổng Quỳnh Hương (Phó bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trường ĐH Tây Bắc) chia sẻ: "Lần đầu tham quan Bảo tàng lịch sử Quân sự Việt Nam, tôi xúc động và tự hào khi được tận mắt chứng kiến những hiện vật lịch sử, qua đó càng trân trọng, biết ơn thế hệ cha anh và ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc giáo dục, lan tỏa tinh thần yêu nước tới sinh viên".

Các đại biểu hào hứng chụp ảnh kỷ niệm tại Bảo tàng lịch sử Quân sự ẢNH: BÙI MINH ĐỨC

Vẫn theo chị Hương, Giải thưởng Lý Tự Trọng là niềm vinh dự lớn, đồng thời là động lực để chị tiếp tục nâng cao chuyên môn, đổi mới sáng tạo trong công tác Đoàn, không ngừng rèn luyện bản thân và lan tỏa giá trị tích cực tới đoàn viên, thanh niên.

Tối cùng ngày, đoàn đại biểu đã thưởng thức vở kịch "Sống mãi tuổi 17" của cố tác giả Lưu Quang Vũ tại Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam.

Theo ban tổ chức, các đại biểu sẽ dự lễ Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026 vào tối nay 26.3 tại Hà Nội.