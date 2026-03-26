Vinh danh những gương mặt trẻ truyền cảm hứng

Tham dự Lễ trao giải Gương mặt trẻ VN tiêu biểu năm 2025, có ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược T.Ư; bà Hà Thị Nga, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc VN; trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Đoàn viên, thanh niên là lực lượng xung kích trên các lĩnh vực then chốt ẢNH: C.T.V

Về phía T.Ư Đoàn có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng giải thưởng; anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên VN; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên VN; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng ban Chính sách, chiến lược T.Ư và anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, vinh danh cầu thủ Nguyễn Đình Bắc ẢNH: DƯƠNG TRIỀU

Gương mặt trẻ lan tỏa tinh thần cống hiến

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Thanh Nghị khẳng định truyền thống quý báu của dân tộc VN là luôn coi trọng hiền tài, xem "hiền tài là nguyên khí quốc gia". Ông nhấn mạnh lịch sử giữ nước và dựng nước hàng ngàn năm qua luôn ghi dấu ấn đậm nét của những con người ưu tú, những người bằng trí tuệ, bản lĩnh và lòng yêu nước sâu sắc đã tạo nên sức mạnh và tầm vóc cho Tổ quốc. Trong bối cảnh hiện nay, khi thế giới đang chuyển mình mạnh mẽ trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, ông khẳng định vai trò của nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là tài năng trẻ, càng trở nên cấp thiết và mang ý nghĩa sống còn đối với sự phát triển của quốc gia.

Ông Nguyễn Thanh Nghị cũng nhắc lại định hướng từ Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, trong đó xác định việc phát hiện, đào tạo và trọng dụng nhân tài là một nhiệm vụ chiến lược, là một trong những đột phá quan trọng để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. Điều này cho thấy Đảng và Nhà nước luôn đặt niềm tin tuyệt đối vào sức mạnh của trí tuệ trẻ trong việc làm chủ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và thực hiện chuyển đổi số.

Trưởng ban Chính sách, chiến lược T.Ư Nguyễn Thanh Nghị phát biểu tại chương trình ẢNH: DƯƠNG TRIỀU

Đánh giá về Giải thưởng Gương mặt trẻ VN tiêu biểu, ông Nguyễn Thanh Nghị cho rằng qua gần 30 năm tổ chức, giải thưởng đã khẳng định uy tín và sức lan tỏa rộng rãi, phát hiện, tôn vinh hàng trăm tài năng trẻ trên nhiều lĩnh vực. Nhiều gương mặt sau khi được vinh danh đã tiếp tục trưởng thành, giữ vai trò quan trọng trong các lĩnh vực khoa học, quản lý, kinh doanh, văn hóa - nghệ thuật, quốc phòng - an ninh… đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước.

Năm 2025, từ 145 hồ sơ đề cử trong và ngoài nước, 10 Gương mặt trẻ VN tiêu biểu và 9 Gương mặt trẻ triển vọng đã được lựa chọn. Theo ông Nguyễn Thanh Nghị, đây là những đại diện tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh, lòng nhân ái và khát vọng cống hiến của thanh niên VN trong thời đại mới. Ở họ hội tụ tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân và không ngừng sáng tạo - những yếu tố cốt lõi để tạo nên một thế hệ trẻ năng động, hội nhập và bản lĩnh.

Ông cũng đặc biệt nhấn mạnh việc được vinh danh là niềm tự hào, nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm lớn. Các gương mặt trẻ cần tiếp tục giữ vững đam mê, không ngừng rèn luyện bản lĩnh, trí tuệ và nhân cách; không thỏa mãn với thành tích đã đạt được mà phải tiếp tục đặt ra những mục tiêu cao hơn, đóng góp nhiều hơn cho xã hội. Đồng thời, mỗi cá nhân cần trở thành nguồn cảm hứng, lan tỏa tinh thần cống hiến tới cộng đồng thanh niên cả nước.

Đối với tổ chức Đoàn, ông Nguyễn Thanh Nghị đề nghị tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức các phong trào thiết thực, sáng tạo nhằm tạo môi trường thuận lợi để thanh thiếu nhi phát huy tài năng. Cùng với đó là nhiệm vụ phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh và đồng hành với tài năng trẻ trên các lĩnh vực. Bên cạnh vai trò của Đoàn, ông Nghị cũng lưu ý sự vào cuộc của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong việc chăm lo, phát triển nguồn nhân lực trẻ. Việc tạo điều kiện để thanh niên học tập, nghiên cứu, khởi nghiệp và cống hiến chính là nền tảng để đất nước có thêm nhiều nhân tài, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Người trẻ không ngại khó

Tại lễ trao giải, các đại biểu được vinh danh đã chia sẻ những câu chuyện truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Những chia sẻ của anh Nguyễn Chí Đông, Phó trưởng phòng Giải pháp quản trị dữ liệu, Trung tâm Công nghệ thông tin, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), và anh Phạm Chí Nhu (Giám đốc điều hành Coolmate) đã thắp lên ngọn lửa về khát vọng và bản lĩnh của thế hệ trẻ VN trong kỷ nguyên mới.

Anh Nguyễn Chí Đông và anh Phạm Chí Nhu giao lưu tại chương trình ẢNH: DƯƠNG TRIỀU

Anh Nguyễn Chí Đông, đại diện cho trí tuệ trẻ trong lĩnh vực công nghệ, khẳng định khó khăn lớn nhất không nằm ở kỹ thuật mà ở "niềm tin". Đó là niềm tin rằng người Việt có thể làm chủ những công nghệ lõi, sánh ngang với các cường quốc hàng đầu. Với tinh thần của người lính Viettel - kiên cường, trách nhiệm và "việc khó cũng chắc chắn phải làm", anh và các cộng sự đã chứng minh năng lực của kỹ sư Việt qua những giải pháp dữ liệu lớn, giúp tiết kiệm hàng triệu USD và vươn tầm ra 10 thị trường quốc tế.

Trong khi đó, anh Phạm Chí Nhu mang đến câu chuyện về sự chuyển dịch từ "gia công" sang "làm chủ" thương hiệu. Xuất phát từ trăn trở về việc VN chỉ là công xưởng thế giới mà không giữ lại được giá trị thương hiệu, anh đã xây dựng Coolmate với niềm tin sắt đá: người Việt có thể tạo ra những thương hiệu thời trang uy tín. Với anh, tinh thần trẻ chính là sự "tiên phong, dấn thân", không ngại khó, không ngại sai để đưa sản phẩm Made in Vietnam chinh phục các nền tảng toàn cầu như Amazon.

Dù ở hai lĩnh vực khác nhau, điểm chung của hai anh chính là tinh thần tự tôn dân tộc và khát khao khẳng định giá trị Việt trên bản đồ thế giới. Đó là sự chuyển dịch mạnh mẽ: từ ẩn danh sang có tên tuổi, từ làm thuê sang làm chủ. Những chia sẻ đầy tâm huyết này không chỉ là câu chuyện thành công cá nhân mà còn là lời hiệu triệu, cổ vũ thế hệ trẻ VN dám nghĩ lớn, làm lớn, đưa đất nước vươn mình trong kỷ nguyên hội nhập.

Lá chắn bình yên cho Tổ quốc

Chia sẻ tại chương trình, đại úy Trần Quốc Khánh, công tác tại Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ, ví von công việc của mình là "chiến trường không tiếng súng" nhưng vô cùng khốc liệt. Đối tượng đấu tranh của anh không phải là những kẻ tội phạm hung hãn, mà là những người có học thức cao, có tiềm lực tài chính và am hiểu pháp luật, sử dụng các phương thức tinh vi nhằm trục lợi.

Sự hy sinh của anh và đồng đội mang tính thầm lặng. Đó là những đêm trắng cân não, áp lực thời gian đè nặng để thu thập tài liệu, chứng cứ trước khi các đối tượng kịp tẩu tán tài sản. Để bóc gỡ thành công các chuyên án lớn mang tính quốc gia như Chuyên án "424G", không chỉ cần nỗ lực cá nhân mà còn là sự hiệp lực chặt chẽ của cả tập thể.

Động lực lớn nhất giúp đại úy Khánh vượt qua thử thách chính là "Lời thề danh dự" của người chiến sĩ công an nhân dân luôn rực cháy trong tim, thôi thúc anh cống hiến hết mình để bảo vệ bình yên cho nhân dân và giữ vững an ninh kinh tế của Tổ quốc. Những bước chân thầm lặng của anh đã thắp sáng niềm tin về một thế hệ trẻ công an bản lĩnh, trí tuệ và trung thành, trở thành lá chắn bình yên cho Tổ quốc.