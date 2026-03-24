Gia Lai hướng tới top 10 chuyển đổi số, phủ 6G toàn dân

Hoàng Trọng
24/03/2026 11:21 GMT+7

Gia Lai xác định chuyển đổi số là đột phá chiến lược, đặt mục tiêu vào top 10 cả nước đến năm 2030, triển khai mạng 5G và tiến tới 6G.

Ngày 24.3, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã ban hành chiến lược chuyển đổi số đến năm 2030, nhấn mạnh đây là nhiệm vụ trọng tâm, mang tính đột phá. Chiến lược hướng tới xây dựng nền quản trị hiện đại, minh bạch, phục vụ người dân và doanh nghiệp hiệu quả hơn.

Người dân và doanh nghiệp là trung tâm chuyển đổi số

Theo chiến lược, chuyển đổi số tại Gia Lai sẽ triển khai đồng bộ trên ba trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Trong đó, dữ liệu được xác định là nền tảng cốt lõi, còn người dân và doanh nghiệp là trung tâm của mọi hoạt động phục vụ.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là mục tiêu đưa Gia Lai vào top 10 cả nước về chỉ số chuyển đổi số vào năm 2030. Để đạt được điều này, tỉnh đặt ra hàng loạt chỉ tiêu cụ thể.

Ở lĩnh vực chính quyền số, 100% hồ sơ thủ tục hành chính sẽ được số hóa và xử lý trực tuyến, không phụ thuộc địa giới hành chính. Đội ngũ cán bộ, công chức được hỗ trợ bởi trợ lý ảo và các công cụ số nhằm nâng cao hiệu quả công việc.

Đoàn viên, thanh niên tỉnh Gia Lai hỗ trợ người dân chuyển đổi số dịch vụ công

Gia Lai xác định kinh tế số là "đòn bẩy" cho tăng trưởng. Tỉnh đặt mục tiêu tỷ trọng kinh tế số đạt tối thiểu 30% GRDP, đồng thời có trên 70% doanh nghiệp, hợp tác xã ứng dụng nền tảng số vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đáng chú ý, tỉnh sẽ hình thành ít nhất 3 khu công nghệ số tập trung, thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo gắn với công nghệ, tạo lực hút đầu tư và nhân lực chất lượng cao.

Phổ cập kỹ năng số, phát triển xã hội số toàn diện

Bên cạnh hạ tầng và công nghệ, Gia Lai đặc biệt chú trọng yếu tố con người trong chiến lược chuyển đổi số. Mục tiêu đặt ra là hơn 95% người dân có kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản, trên 85% dân số trưởng thành có định danh điện tử.

Các lĩnh vực thiết yếu như y tế, giáo dục sẽ được số hóa mạnh mẽ, hướng tới bệnh án điện tử, học liệu số và mô hình học tập kết hợp trực tuyến - trực tiếp, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ công.

Gia Lai ưu tiên phát triển hạ tầng số hiện đại, với mục tiêu phủ Internet băng rộng đến 100% hộ gia đình, triển khai mạng 5G và tiến tới 6G.

Cùng với đó, tỉnh sẽ xây dựng kho dữ liệu dùng chung, cổng dữ liệu mở và trung tâm điều hành thông minh (IOC) để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành theo thời gian thực.

Các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT) cũng sẽ được ứng dụng sâu rộng trong quản lý, sản xuất và đời sống.

Song song với phát triển, Gia Lai đặt yêu cầu cao về bảo mật. 100% hệ thống thông tin phải được phê duyệt phương án an toàn trước khi đưa vào vận hành. 

Tỉnh cũng sẽ xây dựng trung tâm an ninh mạng và triển khai chương trình "an toàn thông tin cộng đồng", nhằm nâng cao nhận thức và bảo vệ người dân trong môi trường số.

Tin liên quan

TP.HCM ra mắt đội hình hỗ trợ chuyển đổi số '1 kèm 1'

TP.HCM ra mắt đội hình hỗ trợ chuyển đổi số '1 kèm 1'

Đội hình hỗ trợ chuyển đổi số sẽ triển khai trong 3 tháng tại 54 phường, xã của TP.HCM còn thiếu nhân sự công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả vận hành các nền tảng số.

Khám phá thêm chủ đề

chuyển đổi số Chính Quyền Số mạng 6G Gia Lai xã hội số
