145 dự án đoạt giải khoa học quốc gia: Chuyển đổi số và AI chiếm ưu thế

Chiều 22.3, tại ĐH Phenikaa (Hà Nội), Bộ GD-ĐT phối hợp cùng các đơn vị tổ chức lễ tổng kết, trao thưởng cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2025 - 2026.

Cuộc thi năm nay quy tụ 242 dự án (gồm 215 dự án cấp THPT và 27 dự án cấp THCS), tăng 30 dự án so với năm trước. Ban tổ chức đã trao 14 giải nhất, 29 giải nhì, 44 giải ba và 58 giải tư.

Trong đó, đoàn học sinh các trường thuộc Sở GD-ĐT Hà Nội dẫn đầu với 11 dự án đoạt giải. Đứng ở vị trí thứ 2 là đoàn TP.HCM với 10 dự án. Từ kết quả này, ban tổ chức tiếp tục chọn lọc các dự án xuất sắc nhất để tham dự Hội thi khoa học, kỹ thuật quốc tế năm 2026.

Thứ trưởng thường trực Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng, Trưởng ban Chỉ đạo cuộc thi, trao thưởng cho các học sinh có dự án đoạt giải nhất ẢNH: BTC

Đánh giá về chuyên môn, ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông (Bộ GD-ĐT), Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo cuộc thi, nhận định các dự án bám sát vấn đề thời sự, thể hiện rõ tư duy nhạy bén với chuyển đổi số.

Cụ thể, lĩnh vực công nghệ chiếm ưu thế áp đảo với 34 dự án phần mềm hệ thống, 32 dự án hệ thống nhúng và 16 dự án robot, máy tính thông minh.

Theo ông Tài, học sinh không chỉ lập trình đơn thuần mà đã ứng dụng thành thạo trí tuệ nhân tạo (AI), internet vạn vật (IoT) để giải quyết các bài toán thiết thực như giám sát an toàn giao thông, chẩn đoán y tế, hay nông nghiệp thông minh.

GS-TS Phạm Thành Huy, Phó tổng giám đốc ĐH Phenikaa, Trưởng ban giám khảo, phát biểu tại lễ trao giải ẢNH: BTC

Theo GS-TS Phạm Thành Huy, Phó tổng giám đốc ĐH Phenikaa, Trưởng ban Giám khảo, chất lượng chuyên môn của các đề tài năm nay được nâng lên rõ rệt, thể hiện qua tư duy nghiên cứu bài bản cùng phương pháp và số liệu đối sánh cụ thể.

Việc nâng cao chất lượng các dự án dự thi cũng gắn liền với những điều chỉnh quy định từ Bộ GD-ĐT trong thời gian qua, cụ thể là xây dựng các tiêu chí đánh giá ngày càng chặt chẽ hơn nhằm đảm bảo tính khách quan, công bằng và khích lệ tinh thần sáng tạo thực chất của học sinh. Việc siết chặt tiêu chí này càng trở nên quan trọng trong bối cảnh từ năm 2026, nhiều trường đại học không còn xét tuyển thẳng đối với thí sinh đoạt giải tại cuộc thi này.

Thứ trưởng thường trực Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng thăm gian trưng bày dự án tại cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia năm 2026 ẢNH: QUANG HUY

Tại lễ bế mạc, Thứ trưởng thường trực Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh học sinh chính là lực lượng làm chủ công nghệ tương lai và mọi thí sinh tham gia đều là người chiến thắng khi dám bước ra khỏi vùng an toàn để theo đuổi đam mê nghiên cứu.

Kết thúc sự kiện, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đã chính thức phát động cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT năm học 2026 - 2027, dự kiến do Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk đăng cai tổ chức.