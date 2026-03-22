Thử thách đánh cờ cùng robot: Điểm nhấn công nghệ tại ngày hội tư vấn mùa thi

Không chỉ là nơi cung cấp thông tin về tuyển sinh và định hướng nghề nghiệp, Chương trình Tư vấn mùa thi do Báo Thanh Niên tổ chức đã thực sự trở thành một ngày hội lớn, thu hút hàng ngàn học sinh tham gia với nhiều hoạt động trải nghiệm hấp dẫn.

Ngay từ sáng sớm, khuôn viên Trường THPT Phan Châu Trinh (thành phố Đà Nẵng) đã nhộn nhịp với dòng học sinh đến từ nhiều trường THPT trên địa bàn và các khu vực lân cận. Bên cạnh các gian tư vấn của trường đại học, cao đẳng và trung tâm đào tạo, khu trải nghiệm công nghệ luôn trong tình trạng "kín chỗ".

Học sinh trải nghiệm đánh cờ cùng robot AI ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Trong đó, khu vực thử thách đánh cờ cùng robot trí tuệ nhân tạo (AI) trở thành tâm điểm chú ý. Bàn cờ nơi robot thi đấu với học sinh lúc nào cũng đông kín người xem, tạo nên bầu không khí hào hứng, thậm chí có phần "căng thẳng" như một giải đấu thực thụ.

Robot AI được thiết kế với khả năng phân tích nước đi nhanh chóng, xây dựng chiến lược và phản ứng linh hoạt trước từng bước di chuyển của đối thủ. Mỗi ván cờ không chỉ là cuộc so tài trí tuệ mà còn mở ra cơ hội để học sinh tiếp cận gần hơn với những ứng dụng thực tế của AI trong đời sống.

Nhiều học sinh ban đầu tỏ ra tự tin, nhưng chỉ sau vài nước đi đã phải "toát mồ hôi" trước những chiến thuật sắc bén của đối thủ đặc biệt này.

Thử thách đánh cờ với robot ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Em Nguyễn Văn Phúc Thịnh, học sinh lớp 11 Trường THPT Trần Phú, cho hay ban đầu em nghĩ robot chỉ chơi ở mức cơ bản, nhưng khi bắt đầu mới thấy... rất khó thắng.

"Robot đi những nước rất bất ngờ, buộc mình phải suy nghĩ kỹ hơn. Em đánh 3 ván nhưng thua 2 và hòa 1. Dù thua nhưng em thấy rất thú vị, vì đây là lần đầu tiên được chơi cờ với một hệ thống AI thực thụ. Trải nghiệm này khiến em tò mò hơn về ngành công nghệ thông tin", Thịnh nói.

Tại chương trình tư vấn mùa thi, có sự góp mặt của các du học sinh nước ngoài ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Trong khi đó, em Trần Quốc Bảo lại tỏ ra hào hứng khi tham gia thử thách. Theo Bảo, hoạt động này giúp học sinh tiếp cận với công nghệ AI một cách gần gũi hơn.

"Dù thua, nhưng em vẫn muốn thử lại để cải thiện chiến thuật. Robot đánh rất "lạnh lùng", không có cảm xúc nên tạo áp lực khá lớn, nhưng cũng giúp em hiểu công nghệ có thể vượt trội như thế nào. Sau trải nghiệm này, em thấy mình cần học hỏi nhiều hơn, đặc biệt là kỹ năng tư duy logic", Bảo chia sẻ.

Học sinh thích thú khi trải nghiệm trò chơi ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Không chỉ thu hút những học sinh yêu thích cờ vua, khu vực này còn hấp dẫn cả những bạn chưa từng chơi nhưng muốn thử sức. Nhiều em kiên nhẫn xếp hàng chờ đến lượt, trong khi những người xung quanh chăm chú theo dõi từng nước đi, thỉnh thoảng lại vỡ òa trước những pha "lật kèo" bất ngờ.

Theo ghi nhận, hoạt động này không chỉ dừng lại ở tính giải trí mà còn góp phần khơi gợi niềm đam mê công nghệ và AI trong giới trẻ. Sau khi trải nghiệm, nhiều học sinh đã chủ động tìm hiểu thêm về cách thức hoạt động của robot cũng như các ngành học liên quan đến AI.

Bên cạnh khu trải nghiệm công nghệ, chương trình còn tổ chức nhiều gian hàng tư vấn, trò chơi tương tác và hoạt động giải trí đa dạng, tạo nên một ngày hội đúng nghĩa dành cho học sinh. Sự kết hợp giữa tư vấn định hướng và trải nghiệm thực tế đã giúp chương trình trở nên sinh động, thiết thực hơn.

Học sinh trải nghiệm trò chơi tại các gian hàng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Một điểm đáng chú ý khác là sự góp mặt của các du học sinh quốc tế. Họ mang đến góc nhìn mới mẻ về môi trường học tập ở nước ngoài, đồng thời trực tiếp giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm học tập và sinh sống tại các quốc gia phát triển.

Những câu chuyện thực tế đã giúp học sinh hình dung rõ hơn về hành trình du học, từ chuẩn bị hồ sơ, thích nghi môi trường mới đến cơ hội nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp.

Những phần quà trao tặng cho các em học sinh tại một số gian hàng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Chương trình Tư vấn mùa thi năm 2026 do Báo Thanh Niên phối hợp với Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT thành phố Đà Nẵng và các đơn vị liên quan tổ chức tại Trường THPT Phan Châu Trinh. Sự kiện được tường thuật trực tuyến trên các nền tảng của Báo Thanh Niên như website, Facebook, YouTube, TikTok..., giúp đông đảo học sinh và phụ huynh trên cả nước theo dõi.

Năm 2026 đánh dấu năm thứ 28 chương trình được tổ chức trên toàn quốc. Riêng tại thành phố Đà Nẵng, sự kiện diễn ra hôm nay 22.3 thu hút gần 5.000 học sinh lớp 12 tham gia trực tiếp, tiếp tục khẳng định sức hút và vai trò quan trọng của một chương trình đồng hành cùng học sinh trên hành trình định hướng tương lai.