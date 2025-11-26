Robot, AI: Sinh viên học gì, làm gì để dẫn đầu kỷ nguyên số?

Sự kiện nằm trong chuỗi 11 hội thảo khoa học sinh viên toàn quốc, hướng đến thúc đẩy sáng tạo và tư duy nghiên cứu trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược. Sự phát triển mạnh mẽ của robot và trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra thay đổi căn bản trong cách sinh viên tiếp cận tri thức. Tại nhiều trường đại học, robot không chỉ là thiết bị kỹ thuật mà trở thành công cụ học tập hiệu quả, giúp sinh viên thực hành các kiến thức về lập trình, cơ điện tử, tự động hóa theo phương pháp trực quan hơn.

Hội thảo dưới sự chỉ đạo của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Sinh viên TP.HCM và Hội Sinh viên Việt Nam tại Đức phối hợp với Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM tổ chức.

Nhiều sinh viên hào hứng tham gia Hội thảo khoa học sinh viên ẢNH: LÍN THỊ TƯ

Robot, AI gắn liền với nghiên cứu khoa học và đời sống ẢNH: LÍN THỊ TƯ

Với chủ đề "Công nghệ tự động hóa và robot: Tiềm năng ứng dụng và sự sáng tạo trong nghiên cứu khoa học của sinh viên Việt Nam" đã tạo không gian học thuật để chia sẻ các công trình nghiên cứu, thảo luận xu hướng công nghệ. Đồng thời khơi dậy tinh thần sáng tạo và nuôi dưỡng hoài bão làm chủ công nghệ của thế hệ trẻ Việt Nam.

PGS-TS Lê Hoài Quốc, Chủ tịch Hội Tự động hóa TP.HCM đã nhấn mạnh: "Sinh viên cần trang bị kiến thức nền tảng về lập trình, cơ điện tử, AI và tư duy giải quyết vấn đề để bắt kịp tốc độ phát triển công nghệ. Quan trọng hơn, hoạt động nghiên cứu phải gắn với nhu cầu thực tiễn và bài toán kinh tế - xã hội, từ cải thiện đời sống học đường đến hỗ trợ sản xuất, dịch vụ. Sinh viên được khuyến khích tham gia phòng lab, nhóm nghiên cứu, thử nghiệm giải pháp mới, hoàn thiện sản phẩm mẫu và hợp tác với doanh nghiệp để tạo ra các sản phẩm có giá trị ứng dụng".

Việt Nam đang hướng tới xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao cho các ngành công nghệ mũi nhọn, do đó cơ hội việc làm trong lĩnh vực robot và tự động hóa ngày càng rộng mở. Song song với quá trình học tập và nghiên cứu, robot và AI đang tác động sâu rộng đến nhận thức nghề nghiệp của sinh viên.

Các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh trình bày các tham luận về nghiên cứu robot ẢNH: LÍN THỊ TƯ

Theo tiến sĩ Vũ Nhật Minh, giảng viên ngành khoa kỹ thuật máy tính, ĐH Vinuni: "Sinh viên có nền tảng về robot, AI đang đứng trước triển vọng nghề nghiệp rõ ràng và bền vững. Hành trình nghiên cứu không còn dừng ở mô hình thử nghiệm mà đang mở rộng tới những sản phẩm robot mang dấu ấn Việt Nam. Điều này tạo ra cơ hội lớn cho sinh viên khi được tiếp cận phòng lab hiện đại, tham gia dự án robot thực tế, rèn năng lực AI, lập trình, cơ điện tử và phát triển tư duy sáng tạo. Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo và tự động hóa bùng nổ, những nghiên cứu của sinh viên có thể đóng góp vào việc tạo nên thế hệ "robot hình người 'made in Vietnam'".

Hội thảo khoa học sinh viên toàn quốc lần này đã góp phần kích hoạt tư duy nghề nghiệp. Qua việc tiếp xúc với các chuyên gia, lắng nghe tham luận về các nghiên cứu robot... sinh viên có cơ hội hình dung tương lai lao động mới - nơi robot và AI không chỉ thay đổi cách làm việc mà còn tạo ra nhiều lĩnh vực nghề nghiệp hoàn toàn mới.

Theo tiến sĩ Hà Lê Như Ngọc Thành, giảng viên Khoa Cơ khí chế tạo máy, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, nước ta vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức về nhân sự, thiếu các nghiên cứu cơ bản, chi phí và vốn đầu tư nghiên cứu lớn,... Đứng trước tương lai nghề nghiệp, sinh viên trong kỷ nguyên số cần nỗ lực và hành động nhiều hơn nữa để chứng minh và tạo ra những nghiên cứu, sản phẩm có ích cho xã hội.

Phạm Nguyễn Trường Thịnh, sinh viên năm 2, ngành robot và trí tuệ nhân tạo, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, chia sẻ sau khi tham dự hội thảo: Là một sinh viên theo học về lĩnh vực robot, mình thấy những nội dung trong hội thảo rất hữu ích và có tính ứng dụng cao đối với ngành học của mình. Các chủ đề về công nghệ và chuyển đổi số chưa bao giờ hạ nhiệt và trở thành yếu tố then chốt giúp sinh viên bứt phá trong kỷ nguyên mới".