Tư vấn mùa thi: Trường THPT Phan Châu Trinh 'biến hình' thành ngày hội trước giờ G

Chiều nay 21.3, không khí chuẩn bị trong khuôn viên Trường THPT Phan Châu Trinh (số 167 Phan Châu Trinh, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) đã rộn ràng, sẵn sàng cho chương trình Tư vấn mùa thi năm 2026 diễn ra vào ngày mai, chủ nhật 22.3.

Chương trình Tư vấn mùa thi năm 2026 do Báo Thanh Niên phối hợp với Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT thành phố Đà Nẵng và các đơn vị liên quan tổ chức, được tường thuật trực tuyến trên các nền tảng của Báo Thanh Niên gồm: thanhnien.vn, fanpage Facebook, YouTube, TikTok…, giúp đông đảo học sinh và phụ huynh trên cả nước có thể theo dõi.

Năm 2026 là năm thứ 28 chương trình Tư vấn mùa thi của Báo Thanh Niên được tổ chức trên toàn quốc. Tại thành phố Đà Nẵng, chương trình ngày mai 22.3 có sự đồng hành Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM - HD Bank và Đại học Duy Tân.

Trước thềm ngày hội tư vấn, chiều nay 21.3 từ sân trường đến sân khấu, hàng chục gian hàng tư vấn được dựng lên; băng rôn, backdrop, hệ thống âm thanh, ánh sáng… đồng loạt hoàn thiện. Tất cả đã sẵn sàng đón hàng ngàn học sinh đến tham gia.

Chương trình Tư vấn mùa thi năm 2026 diễn ra vào ngày mai (22.3) trong khuôn viên Trường THPT Phan Châu Trinh (số 167 Phan Châu Trinh, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng), thu hút gần 5.000 học sinh tham gia ẢNH: HUY ĐẠT - MẠNH CƯỜNG

Tất bật trước giờ đón gần 5.000 học sinh

Ngay từ đầu giờ chiều 21.3, lực lượng tổ chức, tình nguyện viên và đại diện các trường đại học, cao đẳng, trung tâm du học… đã có mặt để lắp đặt gian hàng. Trên sân Trường THPT Phan Châu Trinh, xe chở thiết bị liên tục ra vào, các nhóm kỹ thuật khẩn trương hoàn thiện từng chi tiết sẵn sàng cho chương trình Tư vấn mùa thi tổ chức vào sáng mai (22.3).

Các trường đại học, cao đẳng… tất bật hoàn thiện gian hàng tư vấn trước giờ G tại khuôn viên Trường THPT Phan Châu Trinh ẢNH: HUY ĐẠT - MẠNH CƯỜNG

Gian hàng của Đại học Duy Tân được trang trí nổi bật ẢNH: HUY ĐẠT - MẠNH CƯỜNG

Đại học GreenWich hoàn tất khâu trang trí ẢNH: HUY ĐẠT - MẠNH CƯỜNG

Không khí chuẩn bị khẩn trương tại khu vực gian hàng của Trường đại học Đông Á ẢNH: HUY ĐẠT - MẠNH CƯỜNG

Gian hàng của Trường đại học FPT Đà Nẵng gây chú ý với các ngành công nghệ "hot" ẢNH: HUY ĐẠT - MẠNH CƯỜNG

Những tấm pano lớn giới thiệu ngành học, phương thức tuyển sinh được dựng lên ngay ngắn. Bàn ghế, tài liệu, quà tặng… được sắp xếp gọn gàng tại từng gian. Không khí làm việc rất khẩn trương.

"Chúng tôi phải hoàn tất mọi khâu trong chiều nay để sáng mai chương trình Tư vấn mùa thi năm 2026 tổ chức tại TP.Đà Nẵng diễn ra đúng kế hoạch. Mỗi gian hàng đều được bố trí kỹ lưỡng để học sinh dễ tiếp cận thông tin nhất", ông Trương Công Thành, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh - Truyền thông Trường cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng, chia sẻ.

Đội ngũ tư vấn của Trường cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng chuẩn bị tài liệu, quà tặng cho học sinh ẢNH: HUY ĐẠT - MẠNH CƯỜNG

Khẩn trương thiết kế gian hàng ẢNH: HUY ĐẠT - MẠNH CƯỜNG

Theo ghi nhận, 29 gian hàng tư vấn của các trường đại học, cao đẳng trong và ngoài khu vực đã cơ bản hoàn tất. Các đơn vị tham gia đều mang đến nhiều tài liệu tuyển sinh, thông tin học bổng và chương trình đào tạo mới nhất.

Bà Nguyễn Quỳnh Lê, Tổ trưởng Tổ quảng cáo, phát hành - Văn phòng Duyên hải miền Trung Báo Thanh Niên, cho biết chiều nay 21.3 công tác chuẩn bị gần như đã hoàn tất; các hạng mục từ sân khấu, âm thanh, ánh sáng đến hệ thống gian hàng tư vấn đều đã được triển khai đồng bộ.

"Đến thời điểm này, mọi khâu tổ chức cơ bản đã sẵn sàng. Ban tổ chức đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để đảm bảo chương trình diễn ra an toàn, đúng kế hoạch", bà Quỳnh Lê thông tin.

Theo bà Quỳnh Lê, điểm nhấn của chương trình năm nay là sự tham gia đông đảo của các trường đại học, cao đẳng, trung tâm du học… với hệ thống gian hàng tư vấn được đầu tư bài bản, cùng nội dung tư vấn tuyển sinh được cập nhật mới nhất, bám sát những thay đổi mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học 2026.

"Chúng tôi kỳ vọng chương trình sẽ cung cấp thông tin hữu ích giúp học sinh tự tin hơn khi đưa ra quyết định quan trọng về ngành học, nghề nghiệp trong tương lai", bà Quỳnh Lê nói.

Nhiều gian hàng thiết kế bắt mắt, giới thiệu các ngành như công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, marketing số, logistics... ẢNH: HUY ĐẠT - MẠNH CƯỜNG

Hệ thống sân khấu chính được lắp đặt hoàn chỉnh với âm thanh, ánh sáng sẵn sàng "nhập cuộc" ẢNH: HUY ĐẠT - MẠNH CƯỜNG

Công tác chuẩn bị tại gian hàng Du học Bluesea được đẩy nhanh trong chiều 21.3 để kịp tiến độ chương trình Chương trình Tư vấn mùa thi 2026 ẢNH: HUY ĐẠT - MẠNH CƯỜNG



