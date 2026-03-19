Con có trường học mới, người mẹ đồng bào Giẻ Triêng rưng rưng hạnh phúc

Thức dậy thật sớm đến trường học mới

Sáng 19.3, tại xã Phước Chánh (TP.Đà Nẵng), UNIQLO Việt Nam phối hợp cùng Quỹ Hy vọng khánh thành các lớp học và phòng chức năng mới tại điểm trường thôn Phước Công 2, Trường mẫu giáo Phước Chánh.

Dự lễ có ông Trần Chí Cường, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng; bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở GD-ĐT; ông Akiyama Naoki, Tổng giám đốc UNIQLO Việt Nam, cùng lãnh đạo địa phương.

Điểm trường thôn Phước Công 2, Trường mẫu giáo Phước Chánh vừa được khánh thành ẢNH: HUY ĐẠT

Khi những tia nắng đầu ngày vừa len qua sườn núi, chị Hồ Thị Lan (38 tuổi, dân tộc Giẻ Triêng, thôn Phước Công 1) dắt con gái Vy Thanh Hiền (5 tuổi) đến trường học mới. Con đường quen thuộc hôm nay như ngắn lại, bởi trong lòng người mẹ là niềm vui khó tả.

Đứng trước dãy phòng học mới còn mùi sơn, chị Lan xúc động: “Bao năm nay, cứ đến mùa mưa là lo lắm. Trường cũ dột, tường nứt, nhiều hôm gió lớn không dám cho con đi học. Giờ có trường học mới rồi, chắc chắn, sạch đẹp, tôi thấy nhẹ lòng lắm. Con mình cũng háo hức hơn, sáng nay cháu đòi đi học sớm”.

Niềm vui giản dị của chị Hồ Thị Lan khi dắt con đến trường học mới, an toàn, đủ đầy tiện nghi hơn ẢNH: HUY ĐẠT

Không giấu được xúc động, bà Lê Thị Ngọc Nhiên (58 tuổi, dân tộc Giẻ Triêng) nắm chặt tay cháu ngoại khi bước vào lớp học mới. “Ngày trước, trưa nào cũng phải đón cháu về vì trường không có bếp ăn. Đi lại xa xôi, nhiều hôm cháu mệt rồi nghỉ luôn buổi chiều. Giờ có bếp, có chỗ ngủ, tụi nhỏ ở lại cả ngày, đỡ vất vả cho gia đình”, bà Nhiên chia sẻ.

Nhìn những dụng cụ học tập mới, nền lớp sạch sẽ, bà Nhiên xúc động nói thêm: “Mình già rồi, chỉ mong tụi nhỏ có cái chữ. Thấy trường mới thế này, mừng lắm”.

Bà Lê Thị Ngọc Nhiên xúc động ôm cháu ngoại tại lớp học mới ẢNH: HUY ĐẠT

Bà Lê Thị Kim Oanh, Hiệu trưởng Trường mẫu giáo Phước Chánh, cho biết điểm trường thôn Phước Công 2 hiện có gần 50 trẻ mầm non, phần lớn là con em đồng bào Giẻ Triêng.

Theo bà Oanh, trước đây điểm trường có 3 phòng học xây từ năm 2013 đã xuống cấp, tường nứt, nền sụt lún, tiềm ẩn nguy hiểm. Không có bếp ăn bán trú, nhiều em phải về nhà giữa trưa, bữa ăn và giấc ngủ không đảm bảo, việc học vì thế cũng bị ảnh hưởng.

Tiếng cười trẻ thơ vang lên trong lớp học khang trang giữa núi rừng xã Phước Chánh ẢNH: HUY ĐẠT

Từ nhu cầu cấp thiết đó, UNIQLO Việt Nam cùng Quỹ Hy vọng đã xây dựng 3 lớp học mới, 2 phòng giáo viên và 1 phòng bếp. Công trình không chỉ giúp đảm bảo an toàn mà còn tạo điều kiện để tổ chức học bán trú, một thay đổi nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn đối với trẻ em vùng cao.

Bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng, ân cần hỏi han, động viên trẻ mầm non trong ngày khánh thành điểm trường mới ẢNH: HUY ĐẠT

Dự án rút ngắn khoảng cách miền núi - đồng bằng

Ông Akiyama Naoki, Tổng giám đốc UNIQLO Việt Nam,, cho biết doanh nghiệp luôn hướng đến việc cải thiện môi trường giáo dục tại các địa bàn khó khăn, nơi điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế.

Ông Akiyama Naoki, Tổng giám đốc UNIQLO Việt Nam, phát biểu tại lễ khánh thành ẢNH: HUY ĐẠT

Trong khi đó, ông Trần Chí Cường nhấn mạnh: “Phước Chánh là xã miền núi còn nhiều khó khăn, thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ. Công trình này không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ cơ sở vật chất mà còn thể hiện sự sẻ chia rất thiết thực, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa miền núi và đồng bằng”.

Theo ông Cường, một mái trường kiên cố sẽ giúp học sinh yên tâm đến lớp, phụ huynh bớt lo toan, từ đó tạo nền tảng để nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương.

Ông Trần Chí Cường tham dự và chia sẻ tại buổi lễ ẢNH: HUY ĐẠT

Dịp này, UNIQLO Việt Nam cũng trao tặng 3.000 trang phục từ chương trình RE.UNIQLO đến các hộ gia đình khó khăn tại xã Phước Chánh. Đây là những sản phẩm đã qua sử dụng nhưng còn chất lượng tốt, được thu gom, phân loại và trao lại cho người cần. Đến nay, tại Việt Nam hơn 54.000 trang phục RE.UNIQLO đã được gửi đến hàng ngàn gia đình trên cả nước.

Đại diện UNIQLO Việt Nam và Quỹ Hy vọng trao bảng tượng trưng hỗ trợ xây dựng điểm trường thôn Phước Công 2 ẢNH: HUY ĐẠT

Trong 7 năm hoạt động tại Việt Nam, UNIQLO đã đồng hành cùng Quỹ Hy vọng triển khai nhiều dự án cộng đồng, xây mới và cải thiện nhiều điểm trường tại các địa phương khó khăn.

