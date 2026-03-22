Live Xét tuyển ĐH: Liệu có công thức 'vàng' để trúng tuyển ngay nguyện vọng đầu tiên?

Mỹ Quyên
22/03/2026 07:50 GMT+7

Với những thay đổi trong quy chế xét tuyển ĐH năm nay, trong đó có việc giới hạn nguyện vọng xét tuyển thành 15, chưa nhiều thí sinh biết cách sắp xếp thế nào để tăng cơ hội trúng tuyển.

Vào lúc 8 giờ sáng nay (22.3), Báo Thanh Niên phối hợp với Bộ GD-ĐT và Sở GD-ĐT Đà Nẵng tổ chức chương trình Tư vấn mùa thi tại Trường THPT Phan Châu Trinh. Chương trình được tường thuật trực tuyến tại website Báo Thanh Niên thanhnien.vn, qua fanpage Facebook và kênh YouTube, TikTok của Báo Thanh Niên.

Chương trình Tư vấn mùa thi 2026 tại Đà Nẵng chào đón học sinh đến tham dự

Học sinh bắt đầu tham quan gian hàng các trường tại chương trình tư vấn

Tham gia chương trình buổi sáng có học sinh các trường THPT Hòa Vang, Phan Châu Trinh, Trần Phú, Nguyễn Hiền, Hoàng Hoa Thám, Ngô Quyền, Tôn Thất Tùng, Sơn Trà

Học sinh tham khảo Cẩm nang tư vấn mùa thi năm 2026 của Báo Thanh Niên

Học sinh chờ đợi đặt câu hỏi cho Ban Tư vấn chương trình

Ông Mai Tấn Linh, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Đà Nẵng, phát biểu, nhắn nhủ học sinh tronhg chương trình Tư vấn mùa thi sáng nay

Nhà báo Lê Thị Diệu Hiền, Trưởng văn phòng Báo Thanh Niên khu vực duyên hải miền Trung, phát biểu khai mạc chương trình khai mạc ngày hội Tư vấn mùa thi ở Đà Nẵng

Nhà báo Lê Thị Diệu Hiền trao hoa cảm ơn cho các đơn vị đồng hành

Tiến sĩ Lê Bảo Lâm Thắng, Giám đốc Công ty Du học OSI Vietnam và cô Thương Dương, Giám đốc Tổ chức Shorelight tại Việt Nam, trao 10 suất học bổng cho học sinh Đà Nẵng

Tham gia chương trình tư vấn có các khách mời:

  • Tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó giám đốc thường trực ĐH Duy Tân
  • PGS -TS Nguyễn Thành Đạt, Phó trưởng ban Đào tạo và đảm bảo chất lượng giáo dục, ĐH Đà Nẵng
  • PGS- TS Phan Thanh Hoàn, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế Huế;
  • Tiến sĩ Phan Đức Tuấn, Phó hiệu trưởng trường ĐH Sư phạm- ĐH Đà Nẵng
  • Tiến sĩ Vĩnh Khánh, Trưởng phòng Đào tạo ĐH Trường ĐH Y dược, ĐH Huế;
  • Tiến sĩ Đỗ Trọng Tuấn, Phó hiệu trưởng thường trực - Trường ĐH Đông Á;
  • Tiến sĩ Nguyễn Duy Nghiêm, Giám đốc Greenwich Việt Nam - cơ sở Đà Nẵng;
  • Thạc sĩ Cao Quảng Tư, Giám đốc Tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn;
  • Thạc sĩ Nguyễn Văn Đức, Trưởng phòng tư vấn hướng nghiệp Trường ĐH FPT Đà Nẵng.

Trong thời gian qua, Bộ GD-ĐT đã công bố quy chế tuyển sinh ĐH. Với những thay đổi trong xét tuyển, có bao giờ học sinh tự hỏi, chỉ 15 nguyện vọng, mình nên sắp xếp thế nào? Nếu thí sinh lỡ đặt cả 15 nguyện vọng vào các ngành 'hot' nhưng điểm chuẩn tăng đột biến thì có nguy cơ rớt hết không? Có công thức 'vàng' nào để việc đăng ký nguyện vọng an toàn không?

Hay khi Bộ GD-ĐT "siết" IELTS trong xét tuyển, thì làm thế nào để chứng chỉ IELTS trở thành 'vũ khí' thực sự thay vì chỉ là một điểm cộng nhỏ?

Đại diện các trường ĐH sẽ giải đáp các vấn đề trên, đồng thời đưa ra những lời khuyên hữu ích về cách chọn môn thi, chọn ngành, sử dụng các phương thức xét tuyển, tổ hợp môn; chiến lược sắp xếp nguyện vọng... để có được cơ hội trúng tuyển đúng ngành, trường mình mong muốn.

Bên cạnh đó, mới đây Bộ GD-ĐT vừa công bố văn bản hướng dẫn thi tốt nghiệp THPT. Các chuyên gia sẽ thông tin những điểm học sinh lớp 12 cần lưu ý để tránh sai sót. 

Một trong những ngành học được học sinh quan tâm nhiều nhất là sư phạm. Năm 2026, chính sách hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng và miễn học phí cho sinh viên sư phạm có thay đổi gì về quy trình xét duyệt không? Nếu sinh viên nhận hỗ trợ từ ngân sách nhà nước nhưng sau khi tốt nghiệp lại về các tỉnh khác công tác thì có bị coi là vi phạm cam kết bồi hoàn kinh phí không? 

Ngoài ra, việc tuyển sinh và đào tạo các ngành học thuộc khối ngành sức khỏe, kinh tế, chương trình liên kết quốc tế... cũng sẽ được đại diện các trường ĐH thông tin và giải đáp.

Thiếu 1 cột điểm trong học bạ, thí sinh có được xét tuyển ĐH?

Quy chế tuyển sinh quy định thí sinh cần có điểm học tập 3 năm THPT khi xét bằng học bạ. Tuy nhiên, không phải thí sinh nào cũng có đầy đủ cột điểm 3 năm của các môn học. Trong trường hợp này, thí sinh có được xét tuyển vào các trường sử dụng điểm học bạ năm nay?

Điểm mới thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh ĐH thí sinh cần lưu ý

Tuyển sinh ĐH 2026: Thí sinh vẫn chiếm nhiều lợi thế nếu có chứng chỉ IELTS

