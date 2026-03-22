Hàng nghìn học sinh Đà Nẵng tìm 'lời giải cho tương lai'

"G IẢI MÃ" BÀI TOÁN CHỌN NGÀNH, CHỌN TRƯỜNG

Hôm nay 22.3, chương trình Tư vấn mùa thi năm 2026 do Báo Thanh Niên phối hợp với Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng và các đơn vị liên quan tổ chức tại khuôn viên Trường THPT Phan Châu Trinh (P.Hải Châu) với sự tham gia của gần 5.000 học sinh (HS) lớp 12 trên địa bàn thành phố.

Hoạt động tư vấn trực tiếp tại chương trình Tư vấn mùa thi luôn thu hút sự theo dõi của học sinh, phụ huynh ẢNH: HUY ĐẠT

Là điểm hẹn thường niên, chương trình Tư vấn mùa thi năm 2026 tiếp tục đồng hành cùng sĩ tử cả nước, trở thành "la bàn" định hướng nghề nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo bùng nổ.

Phiên tư vấn buổi sáng tập trung vào những điểm mới của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 và quy chế tuyển sinh đại học. Một trong những nội dung thu hút sự quan tâm đặc biệt là quy định thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng.

Gặp gỡ, tìm hiểu thông tin ở các gian hàng tư vấn Tham gia chương trình Tư vấn mùa thi tại TP.Đà Nẵng ngày 22.3 có đại diện nhiều cơ sở đào tạo như: ĐH Đà Nẵng, ĐH Duy Tân, Trường ĐH Kinh tế Huế, Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng, Trường ĐH Y Dược - ĐH Huế, Trường ĐH Đông Á, Greenwich Việt Nam, Trường ĐH Tài chính - Marketing, Trường ĐH FPT Đà Nẵng cùng nhiều cơ sở đào tạo khác. Đáng chú ý, bên cạnh các phiên tư vấn trên sân khấu, HS còn có cơ hội gặp gỡ trực tiếp đại diện các trường ĐH, CĐ tại 29 gian hàng tư vấn, tìm hiểu thông tin về ngành học, phương thức tuyển sinh, học bổng và môi trường đào tạo để có thêm cơ sở lựa chọn ngành nghề phù hợp với năng lực, sở thích và định hướng nghề nghiệp trong tương lai.

Không chỉ cung cấp thông tin lý thuyết, chương trình còn mang đến góc nhìn thực tế khi đại diện các trường đại học trực tiếp phân tích cơ hội việc làm, mức độ cạnh tranh của từng ngành học, giúp HS có cái nhìn rõ ràng hơn về "đầu ra".

Song song với phần tư vấn trên sân khấu, những gian hàng của các trường đại học, cao đẳng... đã tạo nên một "bản đồ giáo dục thu nhỏ". Tại đây, HS được tiếp cận trực tiếp với thông tin về chương trình đào tạo, học phí, học bổng, môi trường học tập. Sự góp mặt của đại diện nhiều cơ sở đào tạo lớn sẽ giúp HS có thêm nhiều lựa chọn.

Là đơn vị đăng cai, Trường THPT Phan Châu Trinh đã có nhiều năm đồng hành cùng chương trình. Bà Đoàn Thị Hạnh, Phó hiệu trưởng nhà trường, cho biết công tác chuẩn bị được triển khai kỹ lưỡng theo sự phân công của Sở

GD-ĐT. "Chúng tôi rất vinh dự khi được chọn là địa điểm tổ chức. Qua nhiều năm, chương trình đã chứng minh hiệu quả rõ rệt trong việc cung cấp thông tin tuyển sinh và định hướng nghề nghiệp cho HS", bà Hạnh nói.

Theo bà Hạnh, điều quan trọng nhất mà chương trình mang lại là giúp HS "hình dung được tương lai". Từ những thông tin cụ thể, các em có thể xác định rõ mình muốn học gì, học ở đâu và cần chuẩn bị những gì. "Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin, nhiều năm qua chương trình còn có nội dung truyền cảm hứng, giúp các em tự tin hơn trên con đường phía trước", bà Hạnh nhấn mạnh.

Học sinh hào hứng tham gia chương trình Tư vấn mùa thi ẢNH: HUY ĐẠT

P HỤ HUYNH CÙNG CON "CHỌN TƯƠNG LAI"

Để đồng hành cùng con trong việc lựa chọn ngành nghề và định hướng tương lai, đông đảo phụ huynh cũng theo dõi chương trình được tường thuật trực tuyến trên các nền tảng gồm thanhnien.vn, fanpage, YouTube, TikTok… của Báo Thanh Niên.

Điểm nổi bật của chương trình là hội đồng tư vấn có chất lượng cao Đánh giá về công tác tổ chức, ông Mai Tấn Linh, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng, cho biết sự phối hợp giữa Báo Thanh Niên và Sở GD-ĐT cùng các đơn vị liên quan đã được duy trì nhiều năm, tạo nên sự thông suốt và hiệu quả cao. "Với bề dày hàng chục năm tổ chức, chương trình Tư vấn mùa thi ngày càng bài bản, chuyên nghiệp. Điều đáng quý là nội dung luôn được cập nhật, bám sát thực tế, giúp HS tiếp cận thông tin chính xác, kịp thời", ông Linh nhận xét. Theo ông Linh, điểm nổi bật của chương trình là hội đồng tư vấn có chất lượng cao, quy tụ nhiều chuyên gia giàu kinh nghiệm. Nhờ đó, những thắc mắc của HS về quy chế thi, tuyển sinh đều được giải đáp trực tiếp, rõ ràng, hạn chế tình trạng hiểu sai hoặc thiếu thông tin. "Không chỉ là một buổi tư vấn, chương trình thực sự là một diễn đàn giáo dục, nơi HS, phụ huynh và các cơ sở đào tạo cùng trao đổi, kết nối. Đây là điều rất cần thiết trong bối cảnh lựa chọn nghề nghiệp ngày càng phức tạp", ông Linh nói thêm.

Chương trình diễn ra vào chủ nhật 22.3, vì vậy chị Minh Anh (trú xã Hòa Tiến, TP.Đà Nẵng, có con học lớp 12 Trường THPT Ông Ích Khiêm) sẽ cùng con theo dõi chương trình trực tuyến. Theo chị Anh, dù không thể đến trực tiếp, chị vẫn nắm bắt đầy đủ thông tin cần thiết. "Thông qua livestream, tôi có thể cùng con theo dõi từng phần tư vấn, từ quy chế thi đến cách chọn ngành, sắp xếp nguyện vọng", chị Anh chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Minh Huệ, Hiệu trưởng Trường THPT Cẩm Lệ, cũng nhìn nhận chương trình có ý nghĩa rất lớn trong việc định hướng nghề nghiệp cho HS. "Hiện nay, nhiều gia đình có xu hướng định hướng sẵn ngành nghề cho con. Tuy nhiên, thông qua chương trình, phụ huynh có thể cùng con nhìn nhận lại một cách toàn diện hơn, từ năng lực, sở thích đến nhu cầu xã hội. Việc này giúp tránh tình trạng chọn ngành theo "trào lưu" hoặc áp đặt", bà Huệ chia sẻ.

Theo bà Huệ, việc tư vấn trực tuyến cũng là điểm cộng lớn, giúp phụ huynh ở xa vẫn có thể đồng hành cùng con trong quá trình lựa chọn tương lai. Sau mỗi mùa thi, nhà trường sẽ thống kê danh sách HS trúng tuyển, từ đó xây dựng dữ liệu phục vụ công tác hướng nghiệp cho các khóa sau. "Đây là nguồn thông tin rất thực tế, giúp HS lớp 10, 11 và phụ huynh có thêm cơ sở để định hướng sớm", bà Huệ nói.

Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức trao 15 suất học bổng Nguyễn Thái Bình (1 triệu đồng/suất) cho HS có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi, do OSI Vietnam và Trường ĐH Việt Đức hỗ trợ.

Em Hoàng Văn Trọng (lớp 12/8, Trường THPT Nguyễn Hiền) xúc động chia sẻ phần học bổng sẽ là nguồn động viên tinh thần rất lớn. "Em rất bất ngờ và vui khi được lựa chọn vào danh sách nhận học bổng tại chương trình. Đây là động lực để em cố gắng hơn trong kỳ thi sắp tới", Trọng nói.

Ước mơ trở thành kỹ sư công nghệ thông tin, Trọng cho biết em đang phân vân giữa nhiều trường và chưa biết cách sắp xếp nguyện vọng hợp lý. "Em khá lo lắng vì không biết nên chọn trường nào, ngành nào phù hợp. Rất mong tại chương trình em được các thầy cô tư vấn, để hiểu mình cần ưu tiên điều gì. Em tin sau khi tham gia chương trình mình sẽ đưa ra quyết định đúng đắn hơn", Trọng chia sẻ.



