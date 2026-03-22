Sinh viên quốc tế 'bật mí' bất ngờ về giáo dục Việt Nam

Chiều nay 22.3, tại Trường THPT Phan Châu Trinh (thành phố Đà Nẵng), chương trình Tư vấn mùa thi do Báo Thanh Niên phối hợp cùng Bộ GD - ĐT và Sở GD -ĐT Đà Nẵng tổ chức tiếp tục phiên thứ 2, thu hút sự quan tâm của hàng ngàn học sinh.

Không chỉ cung cấp thông tin tuyển sinh và định hướng nghề nghiệp, chương trình năm nay còn ghi nhận nhiều ý kiến tích cực từ sinh viên quốc tế đang học tập tại Việt Nam. Những chia sẻ này góp phần khắc họa rõ nét hơn bức tranh giáo dục trong nước dưới góc nhìn đa chiều, sinh động.

Hai sinh viên quốc tế tham gia chương trình Tư vấn mùa thi 2026 do Báo Thanh Niên tổ chức tại thành phố Đà Nẵng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của chương trình là chia sẻ của Kim Chun–san, sống tại Kazakhstan, sinh viên năm 2 Trường đại học Greenwich Việt Nam.

Với trải nghiệm thực tế trong quá trình học tập và sinh sống tại Việt Nam, Kim Chun-san cho biết anh có ấn tượng rất tốt về môi trường giáo dục cũng như con người nơi đây.

Điều khiến anh cảm thấy thoải mái và nhanh chóng hòa nhập chính là sự thân thiện, cởi mở của người Việt Nam. "Mọi người luôn sẵn sàng giúp đỡ, từ bạn bè đến giảng viên, điều này giúp tôi thích nghi nhanh với cuộc sống và việc học", anh chia sẻ.

Kim Chun–san (bên phải) chia sẻ cảm xúc và thông tin với học sinh THPT ở thành phố Đà Nẵng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Nam sinh này còn đánh giá cao sự linh hoạt trong phương pháp giảng dạy cũng như sự hỗ trợ từ nhà trường dành cho sinh viên quốc tế. Đặc biệt, Kim bày tỏ ấn tượng với các chương trình tư vấn hướng nghiệp và tuyển sinh, như Tư vấn mùa thi mà Báo Thanh Niên đang thực hiện.

Theo Kim, chương trình Tư vấn mùa thi do Báo Thanh Niên tổ chức là một hoạt động rất thiết thực, giúp học sinh có cơ hội tiếp cận thông tin chính xác, đầy đủ về ngành học, trường học cũng như xu hướng nghề nghiệp.

"Ở nhiều quốc gia, học sinh thường thiếu cơ hội được tư vấn trực tiếp như vậy. Tại Việt Nam, các chương trình này được tổ chức bài bản, quy mô, giúp các bạn trẻ tự tin hơn khi lựa chọn tương lai", Kim nhận xét.

Kim lắng nghe những chia sẻ của học sinh Việt Nam ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Một điểm cộng khác được Kim nhấn mạnh là khả năng sử dụng tiếng Anh của sinh viên Việt Nam, đặc biệt tại các trường đại học lớn và các chương trình đào tạo quốc tế. Anh cho rằng điều này không chỉ giúp sinh viên Việt Nam dễ dàng tiếp cận tri thức toàn cầu mà còn tạo điều kiện thuận lợi để giao lưu, hợp tác với bạn bè quốc tế.

"Tôi có thể giao tiếp và làm việc nhóm rất hiệu quả với các bạn Việt Nam, điều này khiến môi trường học tập trở nên năng động và đa dạng hơn", anh nói thêm.

Cùng chung cảm nhận tích cực, Zainab Odu Atinuke (sinh viên năm 2 đến từ Nigeria, cũng đang theo học tại Trường đại học Greenwich) cho biết chị rất hào hứng khi tham gia chương trình Tư vấn mùa thi.

Nữ sinh viên Zainab Odu Atinuke (giữa) chia sẻ về môi trường giáo dục đại học với một số học sinh THPT tại chương trình Tư vấn mùa thi ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Với chị, đây không chỉ là một sự kiện giáo dục đơn thuần mà còn là cơ hội để hiểu rõ hơn về hệ thống đào tạo tại Việt Nam cũng như định hướng tương lai.

Zainab đánh giá cao sự chuyên nghiệp của ban tổ chức trong việc xây dựng chương trình. Theo chị, không khí tại sự kiện rất sôi động, thân thiện và tạo cảm giác thoải mái cho người tham dự.

"Tôi thấy các bạn học sinh rất chủ động đặt câu hỏi, còn các chuyên gia thì nhiệt tình giải đáp. Điều này tạo nên một môi trường trao đổi cởi mở và hiệu quả", chị chia sẻ.

Sinh viên quốc tế đánh giá cao nền giáo dục Việt Nam ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Zainab còn xem đây là cơ hội để kết nối với cộng đồng sinh viên, đặc biệt là sinh viên quốc tế.

Nữ sinh viên Zainab Odu Atinuke cũng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều sự kiện quy mô lớn tương tự để sinh viên nước ngoài có thể tham gia nhiều hơn, từ đó mở rộng mạng lưới quan hệ và nâng cao trải nghiệm học tập tại Việt Nam.

Chương trình Tư vấn mùa thi năm 2026 do Báo Thanh Niên phối hợp với Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT thành phố Đà Nẵng và các đơn vị liên quan tổ chức tại Trường THPT Phan Châu Trinh. Sự kiện được tường thuật trực tuyến trên các nền tảng của Báo Thanh Niên như website, Facebook, YouTube, TikTok..., giúp đông đảo học sinh và phụ huynh trên cả nước theo dõi. Năm 2026 đánh dấu năm thứ 28 chương trình được tổ chức trên toàn quốc. Riêng tại thành phố Đà Nẵng, sự kiện diễn ra hôm nay 22.3 thu hút gần 5.000 học sinh lớp 12 tham gia trực tiếp, tiếp tục khẳng định sức hút và vai trò quan trọng của một chương trình đồng hành cùng học sinh trên hành trình định hướng tương lai. Ban tổ chức chương trình Tư vấn mùa thi 2026 tại thành phố Đà Nẵng trân trọng cảm ơn: Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT thành phố Đà Nẵng, Thành đoàn Đà Nẵng, Trường THPT Phan Châu Trinh (thành phố Đà Nẵng), Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank), ĐH Duy Tân, VNPT Đà Nẵng, Điện lực Hải Châu, Công an phường Hải Châu.



