Tư vấn mùa thi: Gian hàng 'nóng' từ sáng sớm, học sinh săn cơ hội tương lai

Không khí 'nóng' ngay từ đầu giờ

Ngay từ sáng sớm 22.3, khuôn viên Trường THPT Phan Châu Trinh (thành phố Đà Nẵng) đã trở nên nhộn nhịp khác thường khi hàng ngàn học sinh từ nhiều trường THPT trên địa bàn và khu vực lân cận đổ về tham dự chương trình Tư vấn mùa thi 2026 của Báo Thanh Niên. Không khí sôi động lan tỏa khắp các khu vực, từ sân khấu tư vấn chính cho đến từng gian hàng của các trường đại học, cao đẳng.

Ghi nhận tại hiện trường, từ rất sớm, từng nhóm học sinh đã có mặt, tay cầm tài liệu, sổ tay ghi chép, sẵn sàng bước vào một trong những sự kiện quan trọng nhất trước ngưỡng cửa chọn ngành, chọn trường.

Tư vấn cho học sinh tại các gian hàng

Khi chương trình chính thức bắt đầu, khu vực sân khấu nhanh chóng kín chỗ, nhiều học sinh phải đứng xung quanh để theo dõi.

Tại phiên tư vấn buổi sáng, các chuyên gia giáo dục, đại diện các trường đại học đã trực tiếp giải đáp những thắc mắc "nóng" nhất liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT, về phương thức xét tuyển cũng như xu hướng ngành nghề trong tương lai.

Học sinh có mặt rất đông tại các gian hàng của Đại học Duy Tân

Những câu hỏi liên tục được gửi lên sân khấu cho thấy sự quan tâm và cả những trăn trở của học sinh trước quyết định quan trọng của cuộc đời.

Em Thân Đức Huy (học sinh lớp 12, Trường THPT Nguyễn Hiền) chia sẻ: "Em khá lo lắng về việc chọn ngành phù hợp với năng lực và nhu cầu xã hội. Nhờ chương trình, em hiểu rõ hơn về các phương thức xét tuyển cũng như có thêm định hướng cụ thể cho bản thân".

Chủ động 'săn' thông tin ở các gian hàng

Nếu khu vực sân khấu chính luôn chật kín người, thì các gian hàng tư vấn của các trường đại học, cao đẳng còn "nóng" hơn. Hầu hết các gian hàng đều trong tình trạng "quá tải" khi học sinh liên tục đến tìm hiểu thông tin, nhận tài liệu và trao đổi trực tiếp với giảng viên, chuyên gia tư vấn.

Đặc biệt, tại khu vực của Đại học Duy Tân, hàng dài học sinh xếp hàng chờ được tư vấn đã trở thành hình ảnh nổi bật của chương trình. Các thầy cô tại đây liên tục giải đáp từng câu hỏi, từ thông tin ngành học, cơ hội việc làm đến học phí và chính sách học bổng.

Đại diện Đại học Duy Tân cho biết đơn vị rất vui khi nhận được sự quan tâm lớn từ học sinh. Điều này cho thấy nhu cầu tìm hiểu thông tin trước khi chọn ngành, chọn trường ngày càng được các em chú trọng. Nhà trường luôn sẵn sàng cung cấp thông tin minh bạch, đầy đủ để các em có quyết định đúng đắn.

Không chỉ riêng Đại học Duy Tân, nhiều gian hàng khác cũng thu hút đông đảo học sinh. Các ngành liên quan đến công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI), truyền thông, du lịch – dịch vụ… nhận được sự quan tâm đặc biệt.

Một điểm dễ nhận thấy tại chương trình năm nay là sự chủ động của học sinh. Thay vì chỉ nghe tư vấn chung, nhiều em chuẩn bị sẵn câu hỏi cụ thể, tìm đến đúng gian hàng của trường mình quan tâm để trao đổi sâu hơn.

Học sinh tìm kiếm cơ hội tại gian hàng Trường đại học Đông Á

Nguyễn Quỳnh Anh (học sinh lớp 12, Trường THPT Phan Châu Trinh) chia sẻ: "Em đã tìm hiểu trước về một số ngành. Khi tham gia chương trình tư vấn mùa thi này, em tranh thủ hỏi thêm về cơ hội thực tập, việc làm sau khi ra trường. Các thầy cô tư vấn rất chi tiết nên em thấy tự tin hơn. Đi một buổi mà có thể biết được rất nhiều thông tin hữu ích".

Bên cạnh đó, nhiều trường còn mang đến chương trình các hoạt động trải nghiệm, giới thiệu mô hình học tập, sản phẩm nghiên cứu của sinh viên… góp phần giúp học sinh có cái nhìn trực quan và sinh động hơn về ngành nghề mình lựa chọn.

Dưới đây là một số hình ảnh PV Thanh Niên ghi nhận không khí sôi nổi khi hàng ngàn học sinh chủ động "săn" thông tin tại chương trình Tư vấn mùa thi năm 2026 cũng như tại các gian hàng:

Gian hàng Trường đại học Tài chính - Maketing còn mang đến các hoạt động trải nghiệm, trình diễn công nghệ

ẢNH: MẠNH CƯỜNG - HUY ĐẠT

Gian hàng Hellenic American University đồng hành, cung cấp thông tin minh bạch để giúp học sinh có lựa chọn đúng đắn nhất

Không chỉ cung cấp thông tin, gian hàng của Trường đại học kinh tế - Đại học Đà Nẵng còn chú trọng tư vấn định hướng nghề nghiệp dài hạn

Gian hàng Học viện hàng không liên tục đón tiếp các lượt học sinh mới, trong khi đội ngũ tư vấn viên làm việc gần như không ngừng nghỉ

Sôi nổi tại gian hàng Trung tâm Tư vấn giáo dục Canada & Home English. Tại đây, học sinh lựa chọn ngành học không chỉ dựa trên sở thích mà còn cần cân nhắc đến xu hướng phát triển, nhu cầu nhân lực trong tương lai

Gian hàng của Hartwick College, một điểm thu hút học sinh đến giao lưu, tìm hiểu

Học sinh nghe tư vấn tại gian hàng của Trường đại học Bridgeport

Học sinh nhận quà tại gian hàng Trường cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng

Chương trình Tư vấn mùa thi 2026 tiếp thêm năng lượng và thông tin cho hàng ngàn học sinh trước ngưỡng cửa đại học. Cảnh sôi động tại gian hàng Trường đại học FPT

Tư vấn, hướng nghiệp tại gian hàng Trường đại học Bluesea

Học sinh được tư vấn kỹ lưỡng tại gian hàng Trường đại học Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng

Trực tiếp tư vấn cho học sinh tại gian hàng của Shorelight Education

Nhiều học sinh cho biết chương trình Tư vấn mùa thi 2026 trở thành điểm đến ý nghĩa, trong đó có thông tin bổ ích từ gian hàng Trường đại học Kinh tế Huế

Chương trình có sự tham gia của du học sinh nước ngoài, ảnh chụp tại gian hàng Greenwich Vietnam

Các bước tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh được các thầy cô Trường đại học Y - dược, Đại học Huế chuẩn bị kỹ lưỡng

Nhiều em đã tìm hiểu trước về ngành nghề, thậm chí mang theo bảng điểm, hồ sơ học tập để được tư vấn cụ thể hơn tại gian hàng Trường đại học Xây dựng miền Trung

Học sinh tập trung nghe chuyên gia, trong đó có chuyên gia nước ngoài, tư vấn tại gian hàng Osi Vietnam

Học sinh có mặt tại gian hàng Trường Y dược (Đại học Đà Nẵng)

Gian hàng Trường đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Gian hàng Trường đại học Luật - Đại học Huế

Chương trình Tư vấn mùa thi năm 2026 do Báo Thanh Niên phối hợp với Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT thành phố Đà Nẵng và các đơn vị liên quan tổ chức tại Trường THPT Phan Châu Trinh. Sự kiện được tường thuật trực tuyến trên các nền tảng của Báo Thanh Niên như website, Facebook, YouTube, TikTok..., giúp đông đảo học sinh và phụ huynh trên cả nước theo dõi. Năm 2026 đánh dấu năm thứ 28 chương trình được tổ chức trên toàn quốc. Riêng tại thành phố Đà Nẵng, sự kiện diễn ra hôm nay 22.3 thu hút gần 5.000 học sinh lớp 12 tham gia trực tiếp, tiếp tục khẳng định sức hút và vai trò quan trọng của một chương trình đồng hành cùng học sinh trên hành trình định hướng tương lai. Ban tổ chức chương trình Tư vấn mùa thi 2026 tại thành phố Đà Nẵng trân trọng cảm ơn: Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT thành phố Đà Nẵng, Thành đoàn Đà Nẵng, Trường THPT Phan Châu Trinh (thành phố Đà Nẵng), Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank), ĐH Duy Tân, VNPT Đà Nẵng, Điện lực Hải Châu, Công an phường Hải Châu.



