Lồng ghép công tác dân số vào hoạt động giáo dục

Một tiết học về giáo dục giới tính tại trường THPT ẢNH: HƯƠNG NGUYỄN

Theo, đó, Sở GD-ĐT hướng dẫn nội dung tuyên truyền tập trung vào dân số và phát triển, sức khỏe sinh sản, giới tính, giới, bình đẳng giới, tư vấn sức khỏe trước hôn nhân. Đồng thời bám sát định hướng của thành phố về giải quyết tình trạng mức sinh thấp, kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, nâng cao chất lượng dân số.

Việc tuyên truyền cần được thực hiện bằng hình thức phù hợp với môi trường giáo dục, cấp học và lứa tuổi học sinh, bảo đảm thiết thực, dễ tiếp cận, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận và thúc đẩy thay đổi hành vi phù hợp.

Bên cạnh đó, Sở GD-ĐT hướng dẫn các cơ sở giáo dục chủ động lồng ghép nội dung giáo dục về dân số, sức khỏe sinh sản, giới tính, giới, bình đẳng giới, tư vấn sức khỏe trước hôn nhân vào chương trình, kế hoạch giáo dục và các hoạt động phù hợp của nhà trường như hoạt động trải nghiệm, hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt chuyên đề, hoạt động giáo dục tập thể, phong trào rèn luyện thể chất, thể dục thể thao và các hình thức giáo dục phù hợp khác.

Tuy nhiên, theo Sở GD-ĐT TP.HCM, việc lồng ghép phải bảo đảm phù hợp với cấp học, đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh; gắn với giáo dục kỹ năng sống, xây dựng lối sống lành mạnh, ý thức trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội; đồng thời không làm phát sinh áp lực, quá tải trong quá trình tổ chức thực hiện.

Căn cứ điều kiện thực tế, các đơn vị rà soát, lựa chọn cán bộ quản lý, giáo viên phụ trách để tham gia các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng truyền thông, vận động và tổ chức các hoạt động giáo dục liên quan đến công tác dân số trong trường học.



