Giáo dục

27% dân số TP.HCM có trình độ đại học trở lên

Bích Thanh
23/12/2025 22:36 GMT+7

Ngày 23.12, UBND TP.HCM tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Đề án 'Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030' và sơ kết 2 năm thực hiện phong trào thi đua 'Cả nước xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030'.

6 nhiệm vụ trọng tâm của TP.HCM khi xây dựng xã hội học tập - Ảnh 1.

Các tập thể và cá nhân nhận bằng khen của UBND TP.HCM

ẢNH: Q.P.L

Tại hội nghị, đại biểu đã nghe báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện đề án và 2 năm thực hiện phong trào thi đua, đánh giá toàn diện kết quả triển khai, xác định tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện.

Báo cáo cho thấy thành phố tiếp tục duy trì vững chắc các chỉ tiêu phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, phát triển mạng lưới cơ sở học tập cộng đồng; tăng cường ứng dụng chuyển đổi số; lan tỏa phong trào khuyến học – khuyến tài sâu rộng trong nhân dân và được UNESCO công nhận là thành viên mạng lưới Thành phố học tập toàn cầu.

Tính đến tháng 5.2025, có 85% người trong độ tuổi lao động đã được trang bị năng lực thông tin và kỹ năng công nghệ cơ bản; 27% dân số có trình độ đại học trở lên, gấp hơn 2 lần so với mục tiêu đề ra.

Hiệu quả hoạt động chuyển đổi số tại các cơ sở giáo dục đạt kết quả tích cực. Cụ thể 100% các trường ĐH đã triển khai ĐH số và xây dựng học liệu số; 98% các cơ sở giáo dục phổ thông triển khai quản lý, giảng dạy trên môi trường số; 60% các cơ sở giáo dục thường xuyên triển khai giảng dạy, học tập trên môi trường số...

Những kết quả trên khẳng định TP.HCM đã hoàn thành và vượt mức hầu hết các mục tiêu chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục đến năm 2025, trở thành địa phương dẫn đầu cả nước về tốc độ và quy mô triển khai giáo dục số.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong thực hiện đề án và phong trào thi đua. Đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2026-2030.

Theo đó, TP đặt ra 6 nhiệm vụ trọng tâm bao gồm: Ổn định tổ chức bộ máy cơ quan hành chính và kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp theo mô hình chính quyền 2 cấp; Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn trách nhiệm giải trình của người đứng đầu; tăng cường kiểm tra, giám sát; Thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong học tập suốt đời, xây dựng cơ sở dữ liệu học tập dùng chung; Huy động nguồn lực xã hội cho giáo dục, phát triển mô hình học tập suốt đời tại cộng đồng; Tăng cường tuyên truyền, đa dạng hóa hình thức học tập và bảo đảm cơ hội học tập cho mọi người dân, nhất là người lao động nhập cư và nhóm yếu thế; Mở rộng hợp tác quốc tế, nâng cao năng lực cán bộ làm công tác xây dựng xã hội học tập.


