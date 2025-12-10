Luật Giáo dục sửa đổi bỏ bằng tốt nghiệp THCS, vậy có còn phải thi lớp 10?

Việc bãi bỏ bằng tốt nghiệp THCS không ảnh hưởng đến kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Theo đó, luật Giáo dục (sửa đổi) quy định văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân là văn bản thể hiện dưới dạng giấy hoặc số được cấp cho người học khi tốt nghiệp THPT; người học hoàn thành chương trình giáo dục, chương trình đào tạo và đạt chuẩn đầu ra của trình độ tương ứng trong giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học.

Văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân, theo quy định của luật này, gồm bằng tốt nghiệp THPT, bằng trung học nghề, bằng trung cấp, bằng cao đẳng, bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ, văn bằng chương trình đào tạo chuyên sâu của một số ngành, lĩnh vực đặc thù.

Như vậy so với quy định hiện hành, luật vừa sửa đổi đã bỏ việc cấp bằng tốt nghiệp THCS. Thay vào đó, học sinh học hết chương trình giáo dục tiểu học, chương trình giáo dục THCS, đủ điều kiện theo quy định của Bộ thì được hiệu trưởng nhà trường xác nhận học bạ việc hoàn thành chương trình.

Ông Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân (P.Bến Thành, TP.HCM), cho hay việc bỏ cấp bằng tốt nghiệp THCS là một bước điều chỉnh hợp lý trong bối cảnh cải cách giáo dục và tinh thần hội nhập hiện nay.

Thay vì tốn thêm thời gian và thủ tục hành chính để in, ký và cấp bằng thì sau khi học sinh hoàn tất bậc học này sẽ được hiệu trưởng xác nhận hoàn tất chương trình THCS và ghi trực tiếp vào học bạ cuối năm. Cách làm này vừa giảm áp lực giấy tờ cho nhà trường vừa đảm bảo đầy đủ giá trị pháp lý cho học sinh khi tiếp tục học lên hoặc tham gia các chương trình giáo dục khác.

Cũng theo Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân, việc thay đổi của hình thức xác nhận hoàn tất bậc học THCS như trên không ảnh hưởng đến kỳ thi tuyển sinh lớp 10 bởi đây là kỳ thi tuyển sinh đầu vào. Đó là một kỳ thi hoàn toàn độc lập với quy trình xét tuyển, thi tuyển và các tiêu chí đánh giá vẫn được giữ nguyên. Phụ huynh có thể yên tâm rằng đây chỉ là sự tinh giản thủ tục, không tác động đến quyền lợi hay cơ hội học tập của học sinh.

Được biết, tại TP.HCM, Sở GD-ĐT TP.HCM đã có những thông tin về việc tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027. Lãnh đạo sở này cho biết tuyển sinh lớp 10 năm học tới sẽ kết hợp cả 2 hình thức xét tuyển và thi tuyển để phù hợp với thực tế.

Cụ thể, hình thức xét tuyển lớp 10 trường THPT công lập sẽ thực hiện ở một số khu vực đặc thù. Những trường THPT công lập ở khu vực còn lại sẽ tuyển sinh lớp 10 bằng hình thức thi tuyển vào đầu tháng 6.2026 với 3 môn ngữ văn, toán, ngoại ngữ. Việc này nhằm giữ sự ổn định, tạo thuận lợi cho phụ huynh, học sinh và các nhà trường sau khi sáp nhập 3 địa phương. Các bộ phận chuyên môn sẽ tính toán, xây dựng phương án cụ thể ở từng khu vực, từng trường xét tuyển, thi tuyển sao cho hợp lý.

Ngoài ra, kỳ tuyển sinh lớp 10 năm học mới cũng là kỳ thi đầu tiên của TP.HCM sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu cũ. Chính vì vậy, Sở GD-ĐT đã công bố cấu trúc đề thi và đề minh họa để các trường THCS ở 3 khu vực tham khảo, có kế hoạch tổ chức ôn tập cho học sinh một cách hiệu quả nhất.