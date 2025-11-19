Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

TP.HCM tôn vinh 50 nhà giáo điển hình tiêu biểu trong 50 năm đổi mới giáo dục

Bích Thanh
Bích Thanh
19/11/2025 21:38 GMT+7

Tối 19.11, UBND TP.HCM tổ chức lễ vinh danh nhà giáo tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng, đổi mới và phát triển giáo dục và đào tạo TP.HCM giai đoạn 1975-2025 đồng thời trao tặng Giải thưởng Võ Trường Toản lần thứ 28 năm 2025.

Tại lễ vinh danh, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết trong suốt 50 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố luôn chung sức, đồng lòng cùng ngành giáo dục vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, vươn lên khẳng định vai trò tiên phong trong công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội.

Trong hành trình phát triển đó, ngành GD-ĐT TP.HCM đạt nhiều thành tựu nổi bật như: Bộ GD-ĐT công nhận hoàn thành phổ cập giáo dục - xóa mù chữ; giữ vững chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn trong nhóm dẫn đầu cả nước; chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố và đất nước không ngừng được nâng cao.

- Ảnh 1.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, phát biểu tại lễ vinh danh

ẢNH: BẢO CHÂU

Thành phố cũng tiên phong triển khai các chương trình ngoại ngữ, tin học theo chuẩn quốc tế, nâng cao năng lực hội nhập cho người học; đồng thời phát triển mô hình “Trường học số”, từng bước khẳng định vị thế trung tâm giáo dục số hàng đầu cả nước.

Theo Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy, lễ vinh danh không chỉ là sự ghi nhận, tri ân những đóng góp to lớn của các thầy, cô điển hình tiêu biểu, mà còn là lời nhắn gửi đến thế hệ trẻ: noi gương sự tận tụy, nhiệt tâm, sống có lý tưởng, trách nhiệm, khát vọng vươn lên; đoàn kết, đồng lòng, chung sức xây dựng thành phố phát triển; tiên phong cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

- Ảnh 2.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết (bên phải), Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, trao khánh tri ân nhà giáo Nguyễn Hoa Mai, nguyên Trưởng phòng GD tiểu học Sở GD-ĐT TP.HCM

ẢNH: TÂM NGUYỄN

“50 điển hình tiêu biểu được vinh danh là những thầy, cô có phẩm chất đạo đức trong sáng, uy tín cao; tiên phong trong đổi mới quản lý giáo dục, phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; có nhiều đóng góp nổi bật, để lại dấu ấn sâu sắc trong quá trình phát triển GD-ĐT trên địa bàn thành phố từ năm 1975 đến nay.

Dù ở bất kỳ giai đoạn nào trong hành trình 50 xây dựng, các thầy, cô đều hội tụ ở điểm chung là lòng yêu nghề, khát vọng cống hiến và tinh thần trách nhiệm trong sự nghiệp 'trồng người'”, đại diện chính quyền thành phố tôn vinh.

- Ảnh 3.

9 nhà giáo vinh dự đón nhận Huân chương Lao động do Chủ tịch nước tặng

ẢNH: BẢO CHÂU

Tại lễ vinh danh, có 9 nhà giáo vinh dự đón nhận Huân chương Lao động do Chủ tịch nước tặng. Đó là bà Lâm Hồng Lãm Thúy, Trưởng phòng Giáo dục phổ thông, Sở GD-ĐT; ông Đặng Đình Quý, Hiệu phó Trường THPT Nguyễn Thái Bình (phường Tân Hòa); ông Hà Hữu Thạch, Hiệu trưởng Trường THPT Lương Thế Vinh (phường Cầu Ông Lãnh); bà Bùi Minh Tâm, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn (phường Xuân Hòa); bà Hà Thị Kim Sa, Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Hồng Hà; ông Trần Hoài Thanh, Tổ trưởng Tổ Văn phòng, Trường THPT Bùi Thị Xuân (P.Bến Thành); ông Nguyễn Thanh Tòng, Hiệu trưởng Trường THPT Tân Túc (xã Tân Nhựt); ông Hà Ngọc Minh Thi, Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên Gia Định (phường Hiệp Bình) và ông Quách Đức Thịnh, Hiệu trưởng Trường THPT Trịnh Hoài Đức (phường Thuận An).

- Ảnh 4.

Lãnh đạo UBND TP và Sở GD-ĐT trao bằng khen cho giáo viên nhận giải thưởng Võ Trường Toản

ẢNH: BẢO CHÂU

Ngoài ra, buổi lễ cũng trao tặng Giải thưởng Võ Trường Toản lần thứ 28 năm 2025 cho 50 cán bộ quản lý, giáo viên có thành tích xuất sắc trong toàn ngành.

Đặc biệt giải thưởng Võ Trường Toản năm 2025 là năm đầu tiên Sở GD-ĐT thực hiện xét chọn và trao giải cho nhà giáo tiêu biểu của 3 khu vực TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) sau khi sáp nhập.

- Ảnh 5.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT trao bằng khen cho cô Nguyễn Thị Ái Vân, giáo viên Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, nhận giải thưởng Võ Trường Toản năm nay

ẢNH: BẢO CHÂU

Cụ thể ở khu vực 1 (TP.HCM cũ) có 38 nhà giáo tiêu biểu, khu vực 2 (Bình Dương cũ) và khu vực 3 (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) có 12 nhà giáo tiêu biểu được nhận giải thưởng dịp này.

Đây là giải thưởng danh giá của ngành GD-ĐT TP.HCM phối hợp với Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức trao tặng hàng năm vào dịp lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam nhằm tôn vinh những nhà giáo tiêu biểu. Mỗi cá nhân được trao tặng giải thưởng Võ Trường Toản sẽ được nhận bằng khen của UBND TP.HCM. Giải thưởng chỉ được trao một lần trong quá trình công tác.

