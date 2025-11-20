Chủ tịch Nguyễn Văn Được: TP.HCM đột phá chiến lược giáo dục trong bối cảnh mới

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 50 năm ngành giáo dục thành phố (1975–2025) và 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 ẢNH: BẢO CHÂU

Tại lễ kỷ niệm 50 năm ngành giáo dục thành phố (1975–2025) và 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 vào sáng nay, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các nhà giáo lão thành, những "chiến sĩ" thầm lặng đã hy sinh cho độc lập, tự do, cùng các thế hệ nhà giáo đã dồn trọn tâm huyết cho sự nghiệp trồng người.

Ôn lại những thành tựu của ngành giáo dục TP.HCM, Chủ tịch Nguyễn Văn Được cho biết TP.HCM là địa phương đầu tiên hoàn thành phổ cập tiểu học (1995) và xóa mù chữ (1996), được công nhận đạt chuẩn phổ cập, xóa mù chữ năm 2024. Thành phố duy trì vị trí trong nhóm 3 địa phương dẫn đầu cả nước về hiệu suất đào tạo đại trà, đồng thời phát triển mạnh hệ thống trường chuyên. Nhiều chương trình mang tính đột phá được triển khai sớm và hiệu quả như chương trình ngoại ngữ – tin học chuẩn quốc tế. Mô hình "Trường học hạnh phúc" tại 100% cơ sở giáo dục. Hiện thành phố cũng công nhận 100 trường học số nhằm thúc đẩy chuyển đổi số mạnh mẽ. Thành phố cũng triển khai Đề án đào tạo nhân lực trình độ quốc tế ở 8 ngành mũi nhọn, đồng thời xây dựng hàng nghìn phòng học mới, hướng tới mục tiêu 300 phòng học/10.000 dân.

"Những nỗ lực này đã giúp TP.HCM được UNESCO công nhận là thành viên Mạng lưới Thành phố học tập toàn cầu năm 2024, khẳng định vị thế và quyết tâm của thành phố cùng đóng góp bền bỉ của đội ngũ nhà giáo", ông Được nói.

Lãnh đạo TP.HCM trao khánh tri ân nhà giáo Nguyễn Bác Dụng, nguyên Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, là một trong trong nhà giáo điển hình được TP.HCM chọn từ năm 1975 đến nay ẢNH: BẢO CHÂU

Người đứng đầu chính quyền TP.HCM nhấn mạnh, dấu ấn ngành giáo dục luôn gắn liền với từng bước chuyển mình của thành phố. Ngay sau ngày giải phóng, trong muôn vàn khó khăn, các thầy cô vẫn dựng lớp học tạm bợ, dùng viên phấn trắng gieo những mầm tri thức đầu tiên, nhiều người rời phố thị đến vùng khó khăn, vượt qua chiến tranh và thiếu thốn chỉ với lý tưởng gieo chữ.

"TP.HCM luôn tự hào về đội ngũ giáo viên giỏi chuyên môn, giàu nhân cách, đi đầu trong các phong trào thi đua. Sự phát triển hôm nay của thành phố ở mọi lĩnh vực đều mang dấu ấn của ngành giáo dục và hàng triệu công dân ưu tú được ngành đào tạo", ông nhấn mạnh.

Chủ tịch UBNT TP cũng nhìn nhận, TP.HCM đang sở hữu những tiềm năng khác biệt và đứng trước nhiều vận hội mới nhưng cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức trong bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng và khó dự báo. Ngành giáo dục vì thế có những trách nhiệm nặng nề, không chỉ truyền đạt kiến thức, khơi dậy tiềm năng, hun đúc khát vọng và rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng công dân toàn cầu cho các thế hệ tương lai mà điều quan trọng hàng đầu vẫn là giáo dục đạo đức. Việc "trồng người" phải bắt đầu từ nhân cách, sau đó mới đến kiến thức và kỹ năng.

Trong bối cảnh mới, TP.HCM xác định giáo dục là nền tảng cốt lõi, trung tâm chiến lược phát triển bền vững và là một trong 3 đột phá chiến lược theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025–2030.

Tại lễ kỷ niệm 50 năm ngành giáo dục thành phố (1975–2025) và 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, người đứng đầu chính quyền thành phố đề nghị ngành giáo dục tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, xây dựng đội ngũ nhà giáo vững chuyên môn, sáng đạo đức, đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ, nâng cao giáo dục đạo đức, kỹ năng sống để mỗi học sinh, sinh viên trở thành công dân có trách nhiệm và nhân ái.