Không để lớp học 'lạnh' vì công nghệ

Ứ NG DỤNG CÔNG NGHỆ NHƯNG… HẠN CHẾ DÙNG ĐIỆN THOẠI

Không nhất thiết sử dụng điện thoại mà chỉ cần có mã QR in sẵn trên giấy, cô Cao Thị Nguyệt, giáo viên (GV) Trường THCS Mạc Đĩnh Chi (P.Tân Hòa, TP.HCM) đã cùng học sinh (HS) thực hiện những tiết học lịch sử - địa lý chuyển đổi số đầy hứng thú.

Để kiểm tra bài cũ cũng như xem sự chuẩn bị bài học của HS, cô Nguyệt thực hiện thông qua các câu hỏi trắc nghiệm có 4 lựa chọn. Dù ở bất kỳ chủ đề kiến thức nào, tiết dạy của cô Nguyệt cũng không yêu cầu HS phải sử dụng điện thoại hay thiết bị thông minh. Thay vào đó, cô phát cho mỗi HS tờ giấy A4 đã in sẵn mã QR chính là tên và số thứ tự của HS trong lớp. Ở 4 góc của hình vuông trên tờ giấy in mã QR tượng trưng cho các đáp án A, B, C, D.

Cô Cao Thị Nguyệt cùng học sinh thực hiện những tiết học lịch sử - địa lý chuyển đổi số đầy hứng thú ẢNH: VŨ QUỐC ĐOAN

Chẳng hạn ở tiết học bài thực hành "Phân tích đặc điểm phân bố các loại khoáng sản chủ yếu của VN" của lớp 8A2, cô Nguyệt đã sử dụng 6 câu hỏi xoay quanh đặc điểm chung của tài nguyên khoáng sản VN (đã học tiết trước) kết hợp kiến thức đã học về phân loại tài nguyên khoáng sản. HS trả lời các câu hỏi bằng mã QR thông qua ứng dụng Wayground.

Sau mỗi câu hỏi cô Nguyệt chiếu lên màn hình, HS chọn đáp án nào thì giơ góc đó lên. Cô Nguyệt đứng trên bục giảng sử dụng điện thoại có kết nối internet để quét mã QR của từng HS. Ngay lúc đó, kết quả HS trả lời sẽ báo ngay về máy của GV. Còn HS thì biết ngay được lựa chọn của mình đúng hay sai và hào hứng chuẩn bị cho những câu hỏi tiếp theo.

Trao đổi với PV Thanh Niên, thạc sĩ Cao Thị Nguyệt cho biết nếu áp dụng chuyển đổi số mà tất cả yêu cầu HS phải có sử dụng thiết bị hay điện thoại thông minh thì cũng chưa tối ưu. Bên cạnh đó có khi còn gây trở ngại vì không phải HS nào cũng có đủ điều kiện về điện thoại thông minh hoặc một số em có điện thoại nhưng lại không có kết nối internet… Vì vậy GV phải tìm tòi, tự cập nhật, tự đổi mới để tiếp cận nhanh với sự phát triển của công nghệ, ứng dụng vào giảng dạy, hỗ trợ chứ không làm khó HS.

T ĂNG CƯỜNG GIAO TIẾP VỚI PHỤ HUYNH QUA NỀN TẢNG SỐ

Cô Nguyễn Song Thanh Thủy, GV chủ nhiệm lớp 5/5 Trường tiểu học Phú Thọ (P.Phú Thọ, TP.HCM), cũng đẩy mạnh chuyển đổi số trong đổi mới phương pháp giảng dạy.

Cô Thanh Thủy sử dụng công nghệ để tạo các bài giảng số, tổ chức trò chơi học tập trực tuyến, xây dựng thư viện số (kho tài liệu học tập), phát triển kỹ năng tự học và hợp tác trực tuyến, tăng cường giao tiếp với phụ huynh qua nền tảng số… Những hình thức này thực sự mang lại hiệu quả trong học tập cho HS.

Cô Nguyễn Song Thanh Thủy đẩy mạnh chuyển đổi số trong đổi mới phương pháp giảng dạy ẢNH: VŨ QUỐC ĐOAN

Cô Thanh Thủy cho hay đã sử dụng các công cụ số để chèn hình ảnh, âm thanh, video, sơ đồ tư duy vào bài học. Nhờ đó HS dễ tiếp thu, ghi nhớ lâu hơn và hứng thú hơn trong giờ học.

Đồng thời cô cũng xây dựng hệ thống các câu hỏi trắc nghiệm trò chơi tương tác ngay trên các bài giảng để kiểm tra nhanh mức độ hiểu bài của HS. Bài giảng số đó được chia sẻ qua mạng để HS có thể xem lại nhiều lần ở nhà.

"Tôi cũng sử dụng các nền tảng để thiết kế trò chơi gắn liền với nội dung bài học. Hoạt động này giúp các em ôn tập kiến thức một cách nhẹ nhàng, không áp lực, phát triển kỹ năng tư duy nhanh nhạy. Đồng thời kết quả chơi được hiển thị ngay lập tức giúp GV nắm bắt được mức độ hiểu bài của HS. HS nhút nhát cũng trở nên mạnh dạn hơn khi tham gia dưới hình thức tương tác số", cô Thủy nói.

Tôi cũng sử dụng các nền tảng để thiết kế trò chơi gắn liền với nội dung bài học. Hoạt động này giúp các em ôn tập kiến thức một cách nhẹ nhàng, không áp lực, phát triển kỹ năng tư duy nhanh nhạy. Cô Nguyễn Song Thanh Thủy, GV Trường tiểu học Phú Thọ (P.Phú Thọ, TP.HCM)

Trong quá trình giảng dạy các tiết học ứng dụng chuyển đổi số, GV Trường tiểu học Phú Thọ còn tạo nên một kênh để tăng cường giao tiếp với phụ huynh qua nền tảng số, giúp gắn kết nhà trường và gia đình trong dạy học cho HS.

Cô Nguyễn Song Thanh Thủy chia sẻ: "Qua quá trình áp dụng với HS trong lớp, tôi thấy rằng hiệu quả mang lại là HS mạnh dạn, tự tin, hứng thú chủ động tìm kiếm tài liệu học tập ngoài sách giáo khoa, các kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, làm việc nhóm, thuyết trình được cải thiện rõ rệt. Mặt khác, nhà trường và gia đình sẽ có mối quan hệ chặt chẽ hơn trong quản lý nội dung học tập của HS".

"G IỮ LỬA" LỚP HỌC ĐỂ MỐI QUAN HỆ CỦA CÔ TRÒ LUÔN ẤM ÁP

Cô Cao Thị Nguyệt chia sẻ, nếu biết sử dụng công nghệ đúng cách thì việc giảng dạy sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều, đặc biệt ở các khâu như lên ý tưởng, soạn kế hoạch dạy học. Công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ trở thành công cụ hữu ích giúp GV có thêm một "trợ lý ảo", gợi ý những ý tưởng dạy học mới, hỗ trợ soạn những phiếu học tập, đề kiểm tra, gợi ý trò chơi học tập, tạo sơ đồ tư duy nhanh chóng… giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian.

Tuy vậy, cô Nguyệt vẫn lưu tâm phải "giữ lửa" lớp học để gắn kết HS trong quá trình thực tế giảng dạy trên lớp. Công nghệ, AI đúng là có thể cung cấp thông tin nhanh chóng hơn, chính xác hơn chỉ thông qua một câu lệnh ngắn, nên nếu bản thân không có sự thay đổi trong giảng dạy có thể mất sự kết nối với HS.

Một giờ học đầy hứng thú của học sinh Trường THCS Mạc Đĩnh Chi (P.Tân Hòa, TP.HCM) ẢNH: VŨ QUỐC ĐOAN

Từ đó, trong mỗi tiết dạy, cô Nguyệt "cho HS thấy rõ công nghệ là công cụ hỗ trợ và GV sẽ chuyển từ người truyền đạt kiến thức sang người thiết kế và dẫn dắt HS học tập đúng hướng. GV tập trung vào đổi mới phương pháp dạy học qua các hoạt động thảo luận nhóm, tranh luận, phản biện … Đây là điều công nghệ không thể làm được", GV này chia sẻ.

Cũng như cô Nguyệt, cô Thủy cũng cho rằng trong quá trình giảng dạy trên lớp, GV cần chú ý quan sát biểu hiện cảm xúc, thái độ, tâm lý của HS để điều chỉnh phương pháp dạy học phù hợp. Khi các em cảm nhận được sự quan tâm chia sẻ của GV thì GV và HS sẽ gắn kết nhiều hơn. HS cảm nhận được "thầy cô hiểu mình".

Cho dù công nghệ, AI có mới mẻ, có hứng thú đến đâu thì mỗi GV hiểu rằng đừng lạm dụng công nghệ khiến lớp học trở nên lạnh lùng mà cần "giữ lửa" để tình cảm cô trò luôn ấm áp.