TP.HCM trong kỷ nguyên số: 'Kỳ lân công nghệ' Việt trỗi dậy

TP.HCM đang là địa phương có hệ sinh thái khởi nghiệp lớn nhất cả nước, chiếm gần 50% startup Việt. Đặc biệt trong số startup của TP.HCM hiện có 3 "kỳ lân công nghệ" (thuật ngữ chỉ các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ có giá trị định giá từ 1 tỉ USD trở lên). Bài viết này đề cập đến 2 "kỳ lân" là MoMo và Sky Mavis. Họ không chỉ là những doanh nghiệp thành công mà còn tạo động lực, niềm tin rằng người Việt có thể làm chủ công nghệ số.

Trợ thủ tài chính AI

Dù đã rất thành công, nhưng trong kỷ nguyên AI này, MoMo đã tung ra những bước đi chiến lược. Cuộc đua trí tuệ nhân tạo của MoMo không chỉ để giành thị phần mà còn tham vọng định hình hệ sinh thái AI "make in Vietnam"

Ngày 29.10.2024, MoMo thức tuyên bố tái định vị thương hiệu, chuyển mình từ một ví điện tử thành "Trợ thủ tài chính với AI". Đây là động thái táo bạo giữa lúc nhiều ví điện tử trên thị trường phải rút lui sau giai đoạn tăng trưởng nóng.

MoMo được vinh danh Giải pháp AI xuất sắc ẢNH: CTV

Tại một sự kiện mới đây, ông Nguyễn Mạnh Tường, CEO của MoMo khẳng định MoMo không chỉ là ví điện tử mà còn là trợ thủ tài chính với AI. "Chúng tôi muốn AI là trợ thủ cho người dùng, tập trung vào những việc nhỏ, mang lại lợi ích thiết thực nhất", ông Tường nói.

Sau 10 năm, từ một ứng dụng thanh toán, MoMo đặt mục tiêu "bình dân hóa" dịch vụ tài chính, giúp mọi người tiếp cận đầu tư, tín dụng, chi tiêu và quản lý tiền bạc một cách dễ dàng thông qua AI. Theo đó, trợ thủ tài chính AI giúp người dùng quản lý tài chính thảnh thơi hơn, đầu tư tiền đơn giản hơn, chi tiêu thông minh hơn, tiếp cận tín dụng dễ dàng hơn và vận hành kinh doanh trơn tru hơn.

Hình ảnh MoMo minh họa cho ứng dụng dịch vụ tài chính mới mà AI là "trợ thủ" ẢNH: MOMO

Theo đội ngũ phát triển "trợ thủ tài chính AI", MoMo đã tích hợp hơn 100 thuật toán AI vào hệ thống, đối chiếu với hàng triệu giao dịch để tiến hành phân tích và dự đoán rủi ro, hạn chế mất mát cho người dùng bằng cách cảnh báo và ngăn chặn giao dịch bất thường. Có thể coi "trợ thủ tài chính AI" của MoMo là một "vệ sĩ không ngủ" bảo vệ tài chính cho người dùng. Một thành viên MoMo cho biết: "Công nghệ AI của MoMo giám sát từng giao dịch, bảo vệ tiền của bạn 24/7".

Bên cạnh sứ mệnh bình dân hóa dịch vụ tài chính, việc tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên hành trình chuyển đổi số, thông qua cung cấp các giải pháp thanh toán, tiếp thị, phân tích dữ liệu... dựa trên trụ cột công nghệ AI cũng là là sứ mệnh cốt lõi của MoMo.

MoMo là ví dụ tiêu biểu của mô hình ứng dụng AI trực tiếp vào đời sống, phổ cập ứng dụng thông minh. Các chuyên gia đánh giá, phát triển AI có chủ quyền là điều kiện tiên quyết giúp Việt Nam không chỉ bảo vệ dữ liệu, đảm bảo an ninh số mà còn xây dựng hệ sinh thái AI phù hợp với ngôn ngữ, văn hóa và nhu cầu bản địa.

MoMo ký kết thỏa thuận hợp tác với Đại học Đà Nẵng ẢNH: CTV

Sự xuất hiện của "kỳ lân công nghệ" MoMo trên đường đua AI không chỉ cho thấy tham vọng của doanh nghiệp tư nhân, mà còn báo hiệu một giai đoạn mới của nền kinh tế số Việt Nam đang chuyển sang hệ sinh thái AI hoàn chỉnh. AI của MoMo có thể "len lỏi" vào từng giao dịch tài chính nhỏ nhất, nơi hàng chục triệu người Việt tiếp cận công nghệ một cách tự nhiên nhất.

Và AI không còn là câu chuyện trong phòng nghiên cứu, mà đã hiện diện trên mỗi cú click thanh toán, mỗi dòng dữ liệu doanh nghiệp và mỗi kế hoạch chuyển đổi số. Như các chuyên gia chuyển đổi số khẳng định, cuộc đua trí tuệ nhân tạo không còn là "có hay không ứng dụng AI", mà là ai sẽ dẫn đầu trong việc tạo ra giá trị thực cho người dùng, doanh nghiệp và nền kinh tế.

Khi blockchain Việt "gây bão" toàn cầu

So với MoMo, Sky Mavis trẻ tuổi hơn, nhưng lại mang một câu chuyện đậm tính đột phá. Sky Mavis được lập ra bởi Nguyễn Thành Trung, Minh Tú, Việt Anh cùng 2 thành viên nước ngoài là Aleksander Leonard Larsen, Jeffrey Zirlin vào năm 2018. Sky Mavis là công ty đứng sau Axie Infinity, tựa game blockchain đình đám từng có thời điểm chiếm lĩnh thị trường toàn cầu.

Những thành viên trẻ này đưa Sky Mavis trở thành "kỳ lân blockchain" đầu tiên của Việt Nam và nổi tiếng thế giới ẢNH: SKY MAVIS

Theo nguồn Tracxn, định giá Sky Mavis khoảng 3 tỉ USD vào năm 2021, trở thành "kỳ lân blockchain" đầu tiên của Việt Nam. Ronin - mạng blockchain do công ty phát triển - đã giúp giảm phí giao dịch, mở đường cho hàng triệu người chơi và nhà đầu tư tham gia nền kinh tế Web3.

Công nghệ số blockchain còn khá mới mẻ ở Việt Nam. Nhưng giống như những nền tảng số khác khi mới "chạm ngõ" đất nước hơn 100 triệu dân này, nhiều người đều ngỡ ngàng rồi sau một thời gian nó sẽ trở thành một phần của cuộc sống. Và thành viên startup trẻ Nguyễn Thành Trung nay là CEO của Sky Mavis đã thật sự biến công nghệ số blockchain thành cuộc sống, mang lại giá trị to lớn.

Các thành viên trẻ phát triển game của Sky Mavis ẢNH: SKY MAVIS

Tuy nhiên, Sky Mavis cũng là minh chứng rõ ràng rằng hành trình chuyển đổi số không trải hoa hồng. Ronin Network của Sky Mavis, công ty phát triển Axie Infinity từng bị tin tặc tấn công lấy đi lượng tiền điện tử trị giá hơn 600 triệu USD. CoinDesk, trang tin tức quốc tế chuyên về tiền mã hóa, blockchain và thị trường tài sản số, gọi đây là một trong những vụ hack lớn nhất lịch sử thuộc lĩnh vực tài chính phi tập trung (DeFi).

Dẫu vậy, thay vì sụp đổ, hiện nay Sky Mavis đã tái cấu trúc, tăng cường an ninh, và vẫn tiếp tục giữ vị thế trên bản đồ blockchain thế giới. Mới đây, người dùng ví Ronin thuộc hệ sinh thái của Sky Mavis thông báo dừng phục vụ người dùng Việt Nam. Song, đây cũng chỉ là động thái của Sky Mavis nhằm "tuân thủ quy định, dịch vụ không dành cho người dùng Việt Nam", như trong thông báo của Sky Mavis gửi đến người dùng.

Điều đáng nói, các vấn đề trên không làm suy giảm tham vọng của Sky Mavis trong kỷ nguyên số. Được biết, Sky Mavis đang tái cơ cấu nhân sự và tập trung hơn với hướng đi mới nhằm tăng trưởng vượt bậc trong năm 2025.

Sky Mavis đang tái cơ cấu nhân sự và tập trung hơn với hướng đi mới ẢNH: SKY MAVIS

Rõ ràng, chuyển đổi số không còn là cuộc chơi của những tập đoàn nước ngoài. Nó đang được thực hiện bằng chính bàn tay, khối óc người Việt. Từ một quốc gia đi sau về công nghệ số, Việt Nam đã và đang tạo ra những doanh nghiệp công nghệ số vươn ra thế giới. Hành trình chuyển đổi số như những gì MoMo và Sky Mavis chứng minh, không chỉ là cuộc đua về công nghệ, mà còn là hành trình tạo niềm tin vào tương lai số của chính người Việt.

Những thành công của các "kỳ lân công nghệ" như MoMo và Sky Mavis không chỉ là con số định giá, mà là lời khẳng định rằng hệ sinh thái công nghệ số Việt Nam đủ khả năng tạo ra các sản phẩm toàn cầu. Như Aleksander Leonard Larsen, thành viên nhóm sáng lập Sky Mavis từng chia sẻ: "Sky Mavis là một công ty quốc tế nhưng mang trái tim Việt Nam. Tôi tin vào giá trị của sự chăm chỉ và tài năng của con người Việt Nam".

Theo Nghị quyết 57-NQ/TW cùa Bộ Chính trị "Về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia", mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo, tối thiểu có 5 doanh nghiệp công nghệ số ngang tầm các nước tiên tiến.



