Tập đoàn KIDO hợp tác cùng HTV hiện thực hóa công nghệ AI

Công ty cổ phần Hiện thực hóa AI (AIRO) và Công ty TNHH MTV Dịch vụ kỹ thuật truyền thông HTV (HTV - TMS) đã ký kết hợp tác toàn diện. Công ty AIRO là liên doanh giữa Tập đoàn KIDO và Công ty Yuguang Tongchen - một doanh nghiệp hàng đầu về AI tại Trung Quốc. Trong đó, vốn góp 51% từ KIDO và 49% từ Yuguang Tongchen, hoạt động song song tại Việt Nam và Trung Quốc. Ông Trần Lệ Nguyên - Nhà đồng sáng lập, Tổng giám đốc Tập đoàn KIDO giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị của AIRO.

Công ty AIRO thuộc Tập đoàn KIDO ký hợp tác toàn diện với Công ty TNHH MTV Dịch vụ kỹ thuật truyền thông HTVẢNH: CTV

Công ty AIRO cùng HTV nói chung và HTV-TMS nói riêng thống nhất tận dụng những thế mạnh hiện hữu, đồng hành giúp các doanh nghiệp phát triển và vươn mình trong kỷ nguyên số. Cụ thể, Tập đoàn KIDO và AIRO giữ vai trò sản xuất các nội dung quảng cáo bằng công nghệ AI, các TVC chất lượng cao với chi phí ưu đãi, tiết kiệm 1/3 thời gian và chi phí sản xuất so với các quảng cáo truyền thống. Phía HTV và HTV - TMS sẽ đảm nhiệm vai trò đối tác đồng hành, cung cấp kênh quảng bá, đưa các nội dung do AIRO sản xuất, quảng bá trên hệ sinh thái kênh trực thuộc với các chính sách ưu đãi đặc biệt dành cho các doanh nghiệp đồng hành. Ngoài ra, các bên còn tiến đến phát triển công nghiệp văn hóa bằng ứng dụng công nghệ AI, tạo nên những thước phim điện ảnh, truyền hình phù hợp với thị hiếu, mang đậm bản sắc văn hóa của dân tôc...

Phát biểu về lần hợp tác này, ông Trần Lệ Nguyên, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty AIRO chia sẻ: KIDO có cơ hội gặp gỡ các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực AI, trí tuệ nhân tạo tại Trung Quốc. Thời gian qua, ông cũng đã tham dự vào các hội chợ, hội thảo thương mại kỹ thuật số toàn cầu, tận mắt chứng kiến những công nghệ tiên tiến, kỹ xảo hiện đại được hiện thực hóa nhờ AI. Với vai trò là lãnh đạo doanh nghiệp và cầu nối công nghệ, ông sẽ tiếp tục tìm kiếm và đưa những công nghệ mới, các giải pháp AI tiên tiến về Việt Nam, đồng thời đưa công nghệ Việt Nam ra thế giới.

Theo ông Nguyễn Hải Triều - Giám đốc HTV-TMS - trong kỷ nguyên chuyển đổi số, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ và đặc biệt là AI đang dần định hình một cuộc chơi mới cho hoạt động truyền thông doanh nghiệp và marketing của nhãn hàng. Một trong những xu hướng không thể bỏ qua là việc áp dụng AI để tăng tính cạnh tranh và tối ưu hóa chi phí, đồng thời xây dựng niềm tin cho khách hàng nhờ vào các kênh truyền thông chính thống. Thông qua hoạt động hợp tác với AIRO, HTV-TMS sẽ góp phần tạo ra bệ phóng vững chắc đưa các sản phẩm truyền thông giá trị tới doanh nghiệp Việt. Bên cạnh đó, mô hình hợp tác của chúng tôi còn giúp xóa bỏ nỗi lo lắng của người xem, người dùng vì "tính giả" trong nội dung AI sẽ được kiểm tra, thẩm định bởi các đơn vị truyền thông chính thống.