Kinh tế Ngân hàng

Tăng hạn mức giao dịch qua ví điện tử cá nhân lên 300 triệu đồng/tháng

Thanh Xuân
Thanh Xuân
07/11/2025 17:06 GMT+7

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư 41 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2024 quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán (TGTT). Theo đó, quy định tăng hạn mức giao dịch qua ví điện tử cá nhân từ 100 triệu đồng lên 300 triệu đồng trong một tháng.

Thông tư tăng hạn mức giao dịch qua ví điện tử cá nhân từ 100 triệu đồng lên 300 triệu đồng trong một tháng. Đồng thời, bổ sung quy định tổ chức cung ứng dịch vụ TGTT phải thường xuyên rà soát, đảm bảo khách hàng chỉ được sử dụng nguồn tiền từ tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng, ví điện tử để thực hiện giao dịch thanh toán trên các trình duyệt, ứng dụng cung ứng dịch vụ TGTT theo quy định của pháp luật.

Tăng hạn mức giao dịch qua ví điện tử cá nhân lên 300 triệu đồng/tháng- Ảnh 1.

Ảnh: T.N

Thông tư bổ sung yêu cầu tổ chức cung ứng dịch vụ ví điện tử phải gặp mặt trực tiếp và đối chiếu thông tin sinh trắc học của chủ ví điện tử, người đại diện đối với khách hàng cá nhân, người đại diện hợp pháp đối với khách hàng tổ chức (trừ trường hợp mở ví điện tử bằng phương thức điện tử) và việc kiểm tra xác minh thông tin số điện thoại trong trường hợp khách hàng mở ví điện tử và có đăng ký thực hiện các giao dịch thanh toán bằng phương tiện điện tử.

Thông tư bổ sung trách nhiệm cung cấp thông tin của tổ chức cung ứng dịch vụ phục vụ người khởi tạo cho tổ chức cung ứng dịch vụ phục vụ người thụ hưởng khi được yêu cầu đối với các giao dịch chuyển tiền giữa các ví điện tử hoặc giữa ví điện tử với tài khoản đồng Việt Nam, thẻ ghi nợ.

Về trách nhiệm của tổ chức cung ứng dịch vụ ví điện tử, Thông tư sửa đổi, bổ sung theo hướng tổ chức cung ứng dịch vụ ví điện tử phải có trách nhiệm cập nhật thông tin khách hàng khi có nghi ngờ về tính chính xác và đầy đủ của các thông tin nhận biết khách hàng đã thu thập trước đó; phải tổ chức thực hiện và tuân thủ đầy đủ quy định nội bộ về mở và sử dụng ví điện tử tại tổ chức cung ứng dịch vụ ví điện tử. Đồng thời bổ sung trách nhiệm báo cáo NHNN khi tổ chức cung ứng dịch vụ TGTT thay đổi tên thương mại hoặc thương hiệu ví điện tử, thực hiện cung ứng dịch vụ TGTT cho khách hàng để thực hiện giao dịch thanh toán cho hàng hóa, dịch vụ nước ngoài…

Đến lượt ví điện tử tham gia 'chơi lớn' tặng tiền cho khách liên kết trên VNeID

Đến lượt ví điện tử tham gia 'chơi lớn' tặng tiền cho khách liên kết trên VNeID

Sau các ngân hàng, ví điện tử cũng tham gia khuyến mãi tặng tiền cho khách hàng liên kết tài sản an sinh xã hội trên VNeID.

Xem thêm bình luận