Kinh tế Ngân hàng

Đến lượt ví điện tử tham gia 'chơi lớn' tặng tiền cho khách liên kết trên VNeID

Mai Phương
Mai Phương
01/09/2025 17:45 GMT+7

Sau các ngân hàng, ví điện tử cũng tham gia khuyến mãi tặng tiền cho khách hàng liên kết tài sản an sinh xã hội trên VNeID.

Hiện nay, Chính phủ đang thực hiện tặng quà cho mỗi người dân 100.000 đồng nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9. Hưởng ứng chương trình này, nhiều ngân hàng, ví điện tử đã đồng loạt hướng dẫn liên kết tài khoản với VNeID để bảo đảm chi trả nhanh chóng, minh bạch, cũng như tặng thêm nhiều quà giá trị cho khách hàng.

Đến lượt ví điện tử tham gia 'chơi lớn' tặng tiền cho khách liên kết trên VNeID- Ảnh 1.

Người dân có thể thực hiện liên kết tài khoản trên VNeID để nhận quà tặng dịp lễ 2.9 của Chính phủ

ẢNH: TNO

Mới nhất, ngày 1.9, ví điện tử MoMo cũng thông báo đã tham gia liên kết với ứng dụng VNeID để nhận các khoản trợ cấp từ chính sách an sinh xã hội. Hơn nữa, ví điện tử này cũng "chơi lớn" khi tặng thêm gói quà tặng trị giá 500.000 đồng cho khách hàng mở mới tài khoản MoMo và thực hiện liên kết trên VNeID thành công.

Cụ thể, khách hàng mở mới tài khoản MoMo, hoàn tất xác thực sinh trắc học, liên kết tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID và nhập mã CHAOMOMO sẽ nhận ngay 100.000 đồng an sinh xã hội từ Chính phủ và 500.000 đồng quà tặng từ ứng dụng này. Bộ quà tặng bao gồm thẻ miễn phí 10.000 đồng khi nạp tiền điện thoại; thẻ giảm 50.000 đồng khi nạp data 4G/5G; thẻ quà giảm 40.000 đồng khi thanh toán vé xem phim trên MoMo; thẻ giảm 30.000 đồng khi thanh toán TikTok Shop; thẻ quà giảm 20.000 đồng khi thanh toán hóa đơn điện; thẻ giảm 250.000 đồng khi đặt vé máy bay trên MoMo; thẻ quà giảm 40.000 đồng khi thanh toán nhà hàng, quán ăn, cà phê, trà sữa; thẻ quà giảm 55.000 đồng khi thanh toán siêu thị...

Như vậy, ngoài các ngân hàng đã thực hiện liên kết với tài khoản an sinh xã hội trên VNeID thì đến nay cũng có 4 ví điện tử tham gia gồm Viettel Money, MobiFone Money, VNPT Money và MoMo.

Đến lượt ví điện tử tham gia 'chơi lớn' tặng tiền cho khách liên kết trên VNeID- Ảnh 2.

Thêm ví điện tử MoMo "chơi lớn" tặng quà cho khách hàng mới mở tài khoản và liên kết trên VNeID

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trước đó, một số ngân hàng đã thông báo tặng thêm quà và tiền khi khách hàng liên kết tài khoản trên mục an sinh xã hội của VNeID như ACB); VietinBank; TPBank; Techcombank; HDBank... Số lượng khách hàng được tặng tiền hay quà sẽ tùy theo điều kiện của từng ngân hàng như giới hạn số lượng khách thực hiện đầu tiên hay mở tài khoản mới...

Không chỉ phục vụ chi trả 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2.9, việc liên kết tài khoản ngân hàng hay ví điện tử trên VNeID còn nhằm mục tiêu tạo lập cơ sở dữ liệu an sinh xã hội đồng bộ, minh bạch. Theo Bộ Công an, mục tiêu đặt ra trong năm 2025 là 100% người dân Việt Nam có tài khoản an sinh xã hội gắn với VNeID. Khi đó, các khoản trợ cấp, lương hưu, hỗ trợ hộ nghèo, người có công… đều được chuyển trực tiếp, hạn chế thủ tục giấy tờ, tránh thất thoát, đồng thời ngăn ngừa rủi ro lừa đảo.

