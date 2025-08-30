Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Những ngân hàng nào đã liên kết trên tài khoản an sinh xã hội của VNeID?

Mai Phương - Thanh Xuân
30/08/2025 11:54 GMT+7

Để nhận được quà tặng 100.000 đồng nhân dịp tết Độc lập 2.9 từ Chính phủ, người dân thực hiện thực hiện đăng ký mục an sinh xã hội trên VNeID.

Theo thông báo, để nhận quà tặng 100.000 đồng mừng tết Độc lập 2.9 từ Chính phủ, người dân có thể vào ứng dụng VNeiD và đăng ký tài khoản trong mục "An sinh xã hội". Hiện các ngân hàng đã thông báo có thể liên kết tài khoản an sinh xã hội trên VNeID.

Những ngân hàng nào đã liên kết trên tài khoản an sinh xã hội của VNeID?- Ảnh 1.

Các ngân hàng đã liên kết tài khoản trên mục An sinh xã hội của VNeID

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Cụ thể người dân truy cập ứng dụng VNeID, vào mục "An sinh xã hội" và sau đó nhấn vào "Tài khoản hưởng an sinh xã hội". Hệ thống sẽ yêu cầu xác thực lại thông tin (nhập mật khẩu hoặc xác thực bằng khuôn mặt khi đăng nhập vào VNeID). Tiếp theo sẽ thấy xuất hiện danh sách các ngân hàng đã được liên kết. Chọn vào ngân hàng người dân đang có số tài khoản và nhập số tài khoản ngân hàng, sau đó bấm vào "Đồng ý chia sẻ dữ liệu", chọn "Tiếp tục".

Trên danh sách hiển thị của VNeID có khoảng 20 ngân hàng trong nước và ngoài nước như Vietcombank, BIDV, VietinBank, Techcombank, ACB, HDBank, Agribank, Sacombank, LPBank, TPBank...

Cảnh giác lừa đảo lợi dụng chính sách tặng quà 100.000 đồng Quốc khánh 2.9

Ngoài các ngân hàng thì trên mục "Tài khoản hưởng an sinh xã hội" còn có liên kết tài khoản VNPT Money. Điều này cũng giúp nhiều người dân thuận tiện nhận quà tặng 100.000 đồng dịp lễ 2.9. Theo hướng dẫn của VNPT, sau khi thực hiện liên kết, tiền sẽ được chuyển vào tài khoản Mobile Money của người thụ hưởng, điều này giúp tiết kiệm thời gian, đồng thời đảm bảo tính minh bạch, an toàn. Khoản tiền người dân nhận được có thể dễ dàng rút về chi tiêu hoặc sử dụng trực tiếp cho các nhu cầu tiêu dùng như thanh toán hóa đơn, mua sắm, nạp tiền điện thoại… ngay trên ứng dụng VNPT Money. Trường hợp chưa có tài khoản Mobile Money, khách hàng dùng sim di động VinaPhone soạn DK gửi 9191 (Miễn phí) để đăng ký Mobile Money. Trường hợp đã có VNeID nhưng chưa có VNPT Money, khách hàng có thể tải ứng dụng VNPT Money.

Lưu ý khi thực hiện đăng ký tài khoản ngân hàng trên VNeID, vào mục "An sinh xã hội" nhưng chưa thấy hiện ra danh sách ngân hàng hay ví VNPT Money là đồng nghĩa với ứng dụng có thể đang bị tình trạng quá tải. Người dùng có thể thoát khỏi ứng dụng và quay lại truy cập sau để thực hiện đăng ký tài khoản ngân hàng của mình. 

