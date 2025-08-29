Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Người dân có thể đăng nhập khi VNeID hoàn thành cập nhật

Trần Cường
Trần Cường
29/08/2025 15:15 GMT+7

Dự kiến trong chiều 29.8 người dân có thể truy cập vào ứng dụng VNeID bình thường, sau khi cơ quan chức năng hoàn thiện cập nhật, bảo trì.

Từ tối 28.8, người dân gặp nhiều khó khăn khi đăng nhập vào ứng dụng VNeID và đăng ký tài khoản trong mục "An sinh xã hội", sau khi có thông tin Chính phủ tặng mỗi người dân 100.000 đồng để ăn tết Độc lập 2.9.

Nguyên nhân không đăng nhập được ứng dụng VNeID- Ảnh 1.

Đến 14 giờ 20 chiều 29.8, ứng dụng VNeID vẫn chưa thể đăng nhập

ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Nói về lý do khó đăng nhập hay cập nhật thông tin trên ứng dụng VNeiD, thiếu tướng Vũ Văn Tấn, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) Bộ Công an, cho biết ứng dụng đang được bảo trì, nâng cấp cấp mục "An sinh xã hội".

Cục trưởng C06 cho hay, cơ quan này đang khẩn trương hoàn thiện cập nhật, bảo trì và làm việc với các ngân hàng có liên kết. Dự kiến trong chiều 29.8 người dân có thể truy cập vào ứng dụng VNeID bình thường.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ ban hành công điện về việc tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9. Mức quà tặng là 100.000 đồng/người, chi trả cho toàn dân.

Chiều tối nay, người dân có thể truy cập lại vào VNeID

Công điện nêu rõ, có 2 hình thức là chuyển khoản và nhận tiền mặt.

Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các đơn vị có liên quan và các ngân hàng thương mại, nhất là các ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước mở tài khoản, bảo đảm hệ thống thanh toán và tiền mặt, đáp ứng yêu cầu tặng quà cho người dân kịp thời, thông suốt, không để bỏ sót bất kỳ ai và không trùng lặp.

Nhiều ngân hàng đã hướng dẫn người dân liên kết tài khoản ngân hàng với tài khoản an sinh xã hội trên app VNeID. Tài khoản an sinh xã hội là tài khoản nhận trợ cấp, lương hưu, trợ cấp thất nghiệp, an sinh xã hội...

Để liên kết tài khoản an sinh xã hội thành công, người dân cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Tải và mở ứng dụng VNeID, sau đó đăng nhập vào tài khoản cá nhân.

Bước 2: Tại giao diện chính, chọn mục "An sinh xã hội", sau đó nhấn vào "Tài khoản hưởng an sinh xã hội". Hệ thống sẽ yêu cầu xác thực lại thông tin.

Bước 3: Chọn ngân hàng trong danh sách các ngân hàng đã được hỗ trợ. Nhập số tài khoản ngân hàng, sau đó bấm vào "Đồng ý chia sẻ dữ liệu", chọn "Tiếp tục".

Bước 4: Sau khi nhận thông báo gửi yêu cầu thành công, người dân cần chờ kết quả xác nhận từ VNeID.

Tặng 100.000 đồng mỗi người cho toàn dân ăn tết Độc lập

Thủ tướng vừa có công điện ngày 28.8 về việc tặng quà 100.000 đồng cho mỗi người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.

