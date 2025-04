Zalopay hợp tác triển khai định danh điện tử, phát triển thanh toán số trên VNeID

Tiếp tục thực hiện công cuộc chuyển đổi số quốc gia nhằm đem lại tiện ích cho người dân, Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng dữ liệu dân cư và Căn cước công dân (RAR) - Bộ Công an cùng với nền tảng thanh toán Zalopay vừa ký kết thỏa thuận hợp tác về các giải pháp số trên ứng dụng VNeID.

Trung tâm RAR và Zalopay ký kết hợp tác về các giải pháp số trên ứng dụng VNeID ẢNH: VNG

Nội dung hợp tác trọng điểm giữa Trung tâm RAR và Zalopay bao gồm xác thực định danh điện tử; Nghiên cứu tích hợp cổng thanh toán Zalopay trên ứng dụng VNeID; Thúc đẩy thanh toán cho các tiện ích khác và tiếp cận dịch vụ tài chính an toàn. Cụ thể, người dùng Zalopay có thể xác thực định danh điện tử qua VNeID theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Quá trình xác thực được thực hiện trực tiếp trên VNeID bằng sinh trắc học mà không cần căn cước công dân gắn chip hay thiết bị có kết nối NFC. Giải pháp này cung cấp thêm cho người dùng lựa chọn xác thực định danh an toàn, giúp bảo vệ thông tin cá nhân, hạn chế nguy cơ giả mạo danh tính và lừa đảo tài chính.

Tương tự, việc tích hợp cổng thanh toán Zalopay trên VNeID cho phép người dân thực hiện nhiều giao dịch thiết yếu liên quan đến dịch vụ công, an sinh xã hội thông qua ứng dụng thanh toán Zalopay được tích hợp trên VNeID. Các giao dịch như thanh toán bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thuế, lệ phí, và các dịch vụ công khác được thực hiện nhanh chóng, đặc biệt an toàn, bảo mật cao nhờ vào hạ tầng kết nối giữa hai đơn vị, giúp giảm thiểu thủ tục hành chính, giấy tờ cho doanh nghiệp, người dân và tăng cường minh bạch. Thúc đẩy thanh toán cho các tiện ích khác như y tế, giáo dục, đặt vé máy bay… Đồng thời, hai bên cũng nghiên cứu, xây dựng giải pháp giúp người dân tiếp cận với nhiều dịch vụ tài chính an toàn, minh bạch thông qua ứng dụng VNeID và nền tảng Zalopay.

Phát biểu tại lễ ký kết, Thiếu tướng Phùng Đức Thắng, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Bộ Công an), nhấn mạnh việc hợp tác giữa Trung tâm RAR và Zalopay đánh dấu một bước tiến quan trọng trong triển khai dịch vụ xác thực điện tử qua VNeID, góp phần thúc đẩy thanh toán không tiền mặt và nâng cao hiệu quả quản lý xã hội bằng công nghệ số. Không chỉ giúp người dân dễ dàng thực hiện các giao dịch kinh tế, thanh toán hóa đơn, hợp tác này còn góp phần bảo vệ dữ liệu cá nhân, giảm thiểu rủi ro cho các giao dịch trực tuyến.