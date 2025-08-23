Khách hàng chú ý giờ giao dịch tại ngân hàng dịp diễu binh mừng Quốc khánh 2.9

Một số ngân hàng như Vietcombank, Techcombank, ACB và VPBank thông báo sẽ tạm dừng giao dịch tiền mặt tại quầy trong các ngày 21, 27, 29 và 30.8. Đây là thời điểm Hà Nội tổ chức diễn tập, hợp luyện diễu binh chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9. Theo Vietcombank, căn cứ thông báo của Công an TP.Hà Nội về thời gian cấm triệt để các phương tiện lưu thông (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ lễ kỷ niệm) trong tháng 8 tại Hà Nội để phân luồng giao thông phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, Vietcombank có 22 phòng giao dịch nằm trong khu vực hạn chế giao thông sẽ dừng giao dịch tiền mặt.

Một số ngân hàng sẽ tạm dừng giao dịch tiền mặt tại các phòng giao dịch trong những ngày dịp diễu binh mừng 80 năm Quốc khánh 2.9 ẢNH: NGỌC THẮNG

Theo đó, ngày 21.8 Vietcombank sẽ dừng từ 9 giờ 30, các ngày 27 và 29.8 dừng từ 14 giờ 30. Các dịch vụ khác và ATM vẫn hoạt động bình thường, khách hàng được khuyến khích dùng kênh số. Danh sách phòng giao dịch khách hàng xem cụ thể trên trang web Vietcombank. Ngân hàng vẫn phục vụ bình thường tại các phòng giao dịch nằm ngoài danh sách này.

Trong khi đó, Ngân hàng ACB thông báo cũng sẽ tạm ngừng giao dịch tiền mặt tại một số chi nhánh trong 3 ngày 21, 27 và 30.8. Trong thời gian này, khách có thể rút tiền, chuyển khoản qua ATM, CRM, ứng dụng ACB ONE hoặc thực hiện tại các điểm giao dịch khác của ACB để thuận tiện và nhanh chóng hơn. Có 7 phòng giao dịch của ACB nằm trong diện ngừng giao dịch trong thời gian nói trên.

Ngân hàng Techcombank cũng tạm dừng giao dịch ở một số chi nhánh trên các đường phố bị hạn chế giao thông trong các ngày 21, 27 và 29.8. Riêng ngày 30.8, các chi nhánh này sẽ dừng giao dịch tiền mặt cả ngày. Đối với các chi nhánh trên các tuyến đường có nguy cơ ùn tắc tại khu vực lân cận thì sẽ ngừng giao dịch tiền mặt từ 16 giờ trong các ngày trên và ngày 30.8 sẽ ngừng giao dịch tiền mặt từ 11 giờ.

Tương tự, VPBank thông báo 67 chi nhánh và phòng giao dịch tại Hà Nội sẽ điều chỉnh thời gian giao dịch. Ngày 21.8 dừng từ 10 giờ 30, ngày 27 và 29.8 tạm dừng từ 15 giờ. Riêng Sở Giao dịch, Láng Hạ và Kinh Đô chỉ xử lý tiền mặt trước 10 giờ 30 sáng. VPBank lưu ý thời gian có thể thay đổi tùy theo kế hoạch của ban tổ chức và sẽ cập nhật kịp thời...



