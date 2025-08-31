Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Ngân hàng 'chơi lớn' tặng thêm tiền cho khách hàng liên kết tài khoản trên VNeID

Mai Phương
Mai Phương
31/08/2025 10:05 GMT+7

Một số ngân hàng tặng thêm tiền khi khách hàng thực hiện liên kết tài khoản an sinh xã hội trên VNeID.

Ngay sau thông tin Nhà nước tặng quà 100.000 đồng/người cho toàn bộ người dân nhân dịp đón Tết Độc lập 2.9, nhiều ngân hàng cũng công bố các chương trình tặng quà hấp dẫn cho khách hàng khi thực hiện liên kết tài khoản ngân hàng trong tài khoản an sinh xã hội trên VNeID.

Chẳng hạn, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) công bố thông tin chương trình khuyến mãi tặng thêm 100.000 đồng cho khách hàng khi liên kết tài khoản TPBank với tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID. Trang Facebook của TPBank viết: "Tổ quốc tặng bạn 100.000 đồng, TPBank tặng thêm ngay 100.000 đồng khi bạn liên kết tài khoản TPBank với tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID". Chương trình này sẽ áp dụng cho 2.980 khách hàng đầu tiên thực hiện liên kết thành công. Riêng với cán bộ nhân viên của TPBank, ngân hàng áp dụng ưu đãi cho 200 người đầu tiên tham gia chương trình. Chương trình được áp dụng trên phạm vi toàn quốc từ ngày 29.8 đến ngày 30.9.

Một số ngân hàng chơi lớn tặng thêm tiền cho khách hàng khi liên kết tài khoản trên VNeID

Một số ngân hàng chơi lớn tặng thêm tiền cho khách hàng khi liên kết tài khoản trên VNeID

ẢNH: NGỌC THẮNG

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) "chơi lớn" khi công bố chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng mở mới tài khoản và liên kết với định danh điện tử VNeID trên ứng dụng ngân hàng số ACB ONE. Theo đó, mỗi khách hàng sẽ nhận 100.000 đồng từ Chính phủ và đến 350.000 đồng từ ACB. Chi tiết combo quà tặng gồm hai phần: Phần một, tặng ngay 50.000 đồng cho khách hàng mới khi mở tài khoản eKYC và liên kết VNeID thành công. Phần hai, ACB dành ưu đãi đến 300.000 đồng cho khách hàng giao dịch du lịch, giải trí trên ứng dụng ACB ONE. Các ưu đãi này bao gồm giảm giá vé xe, khách sạn, tour du lịch, vé vui chơi, data 4G/5G, đồng thời cộng thêm lợi ích như lãi suất tiết kiệm online cao hơn tại quầy và bộ sưu tập e-voucher đa lĩnh vực chỉ từ một điểm thưởng thông qua chương trình ACB Rewards...

Chưa kịp nhận quà 100.000 đồng trước Quốc khánh, người dân có thể làm theo hướng dẫn sau

Không đứng ngoài cuộc, Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) cũng triển khai chương trình ưu đãi, khách hàng sẽ được nhận ngay 50.000 đồng và cơ hội trúng 1 chỉ vàng SJC khi liên kết tài khoản trên ứng dụng VNeID. Lưu ý, chỉ 10.000 khách hàng được tặng 50.000 đồng/người khi thực hiện liên kết tài khoản và những khách hàng liên kết tài khoản HDBank với tài khoản an sinh xã hội trên VNeID được ghi nhận ở các mốc 99, 299, 699, 999, 1.999, 2.999, 3.999... đến cuối là 59.999 mới được tặng 1 chỉ vàng.

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) cũng có chính sách tương tự khi tặng thêm 80.000 đồng khi khách mở mới tài khoản thanh toán và liên kết với tài khoản an sinh xã hội trên VNeID. Trong khi đó, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát Triển Việt Nam (BIDV) cho biết, với khách hàng chưa có tài khoản BIDV, khi mở online trên SmartBanking sẽ nhận thêm quà tặng lên tới 630.000 đồng, bao gồm 30.000 đồng khi mở tài khoản và thực hiện một giao dịch ghi nợ từ 50.000 đồng và khách hàng được tặng 150.000 đồng trong mỗi tuần (tối đa 4 tuần) khi đáp ứng các điều kiện kèm theo của ngân hàng.

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) sẽ dành tặng combo 250.000 đồng cho khách hàng mở mới tài khoản mới qua eKYC. Ngoài ra, Vietinbank còn tặng khách hàng tài khoản số đẹp trị giá đến 5 triệu đồng. Ưu đãi áp dụng đến hết ngày 2.9...

Những ngân hàng nào đã liên kết trên tài khoản an sinh xã hội của VNeID?

Những ngân hàng nào đã liên kết trên tài khoản an sinh xã hội của VNeID?

Để nhận được quà tặng 100.000 đồng nhân dịp tết Độc lập 2.9 từ Chính phủ, người dân thực hiện thực hiện đăng ký mục an sinh xã hội trên VNeID.

