Kinh tế

HDBank lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về chuyển trụ sở, nới room ngoại

Nguồn: HDBank
14/08/2025 10:01 GMT+7

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank - mã chứng khoán: HDB) trân trọng thông báo việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chuyển trụ sở, nới room ngoại, bán cổ phiếu quỹ và phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi đã phát hành.

Đây là bước đi quan trọng, nằm trong định hướng chiến lược của Ban Lãnh đạo nhằm củng cố cơ cấu cổ đông và chuẩn bị nền tảng vững chắc cho việc tìm kiếm đối tác chiến lược trong tương lai.

HDBank lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về chuyển trụ sở, nới room ngoại - Ảnh 1.

Nỗ lực chiến lược từ ban lãnh đạo

Việc thay đổi trụ sở, nới room ngoại, và phát hành cổ phiếu chuyển đổi lần này là một phần của kế hoạch dài hạn mà Ban Lãnh đạo HDBank kiên trì theo đuổi, nhằm nâng cao năng lực tài chính, tối ưu hóa cơ cấu sở hữu và tăng sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước. Đây không chỉ là hoạt động nhằm gia tăng nguồn vốn, mà còn thể hiện tầm nhìn và sự chuẩn bị chủ động để HDBank sẵn sàng bước vào giai đoạn phát triển mới, với mục tiêu tăng trưởng bền vững và hiệu quả.

Nhà đầu tư chuyển đổi - Đối tác gắn bó lâu dài

Đáng chú ý, cổ đông thực hiện chuyển đổi từ trái phiếu trong đợt này là nhà đầu tư uy tín, cam kết mạnh mẽ đặt lợi ích của HDBank lên hàng đầu. Nhà đầu tư có định hướng nắm giữ lâu dài, đồng hành cùng HDBank sau khi chuyển đổi, qua đó góp phần ổn định cơ cấu cổ đông, củng cố niềm tin của thị trường và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Lãnh đạo tập trung vào các mục tiêu chiến lược dài hạn.

Pha loãng ở mức kiểm soát - Động lực cho tương lai

HDBank hiện duy trì hiệu quả hoạt động ấn tượng với ROE cao, lợi nhuận sau thuế và kết quả kinh doanh ổn định nhiều năm liền. Do đó, tác động pha loãng từ việc phát hành cổ phiếu chuyển đổi được đánh giá là không đáng kể, trong khi lại tạo thêm dư địa và động lực để Ban Lãnh đạo đẩy mạnh các sáng kiến tăng trưởng, nâng cao giá trị cho cổ đông trong những năm tới.

Đến quý 2/2025, HDBank tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng, nằm trong top 5 ngân hàng có lợi nhuận trên 10.000 tỉ đồng, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận và cải thiện các chỉ số an toàn tài chính. Tổng tài sản hợp nhất đạt 784.096 tỉ đồng, tăng 25,6% so với cùng kỳ; dư nợ tín dụng tăng trưởng hợp lý gắn liền với chất lượng tài sản; tỷ lệ nợ xấu theo quy định của NHNN riêng lẻ được kiểm soát ở mức 1,78%, thấp hơn mức trung bình ngành. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý 2/2025 đạt 4.713 tỉ đồng, tăng 13,9% so với cùng kỳ, phản ánh hiệu quả của chiến lược quản trị rủi ro và tối ưu chi phí vốn.

Với kết quả kinh doanh tích cực, cơ cấu tài chính lành mạnh và chiến lược phát triển rõ ràng, Ban lãnh đạo HDBank tin tưởng rằng việc phát hành cổ phiếu chuyển đổi trong đợt này sẽ không chỉ mang lại lợi ích cho ngân hàng mà còn góp phần gia tăng giá trị lâu dài cho các cổ đông, đồng thời chuẩn bị nền tảng vững chắc cho những cơ hội hợp tác chiến lược trong tương lai.

