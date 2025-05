Lãi vay bình quân của các ngân hàng hiện ra sao?

Nhiều ngân hàng vừa công bố lãi suất cho vay bình quân trong kỳ tháng 4 vừa qua, trong đó nhiều nhà băng giảm nhẹ so với đầu năm. Chẳng hạn, Vietcombank có lãi suất cho vay bình quân 5,6%/năm; chênh lệch lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân là 2,8%/năm; chênh lệch lãi suất sau khi trừ các chi phí liên quan hoạt động huy động và sử dụng vốn là 1,2%/năm. Mức lãi suất cho vay bình quân của Vietcombank giảm 0,1% so với kỳ tháng 1.

Lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng giảm nhẹ so với đầu năm ẢNH: NGỌC THẮNG

Tương tự, BIDV công bố lãi suất cho vay bình quân kỳ tháng 4 là 5,52%; chênh lệch lãi suất cho vay bình quân và huy động vốn bình quân là 2,55%; chênh lệch lãi suất sau khi trừ các chi phí liên quan là 1,44%. Nếu so với kỳ tháng 1, lãi suất cho vay bình quân tại BIDV giảm 0,14%. Trong khi đó, lãi suất cho vay bình quân của Agribank 6,6%/năm, thấp hơn 0,2% so với kỳ tháng 1. Hay VietinBank cũng có lãi suất cho vay bình quân 5,42%, thấp hơn 0,18% so với kỳ tháng 1.

Nhiều ngân hàng thương mại cũng có lãi suất cho vay bình quân giảm so với đầu năm như VIB, ACB, OCB, Techcombank, Sacombank, Kiên Long... Trong đó, Tiên Phong (TPBank) có lãi suất cho vay bình quân giảm nhiều nhất so với đầu năm, từ 8,55%/năm xuống còn 7,53%/năm. Ngược lại tại Saigonbank, lãi suất cho vay bình quân lên đến 9%/năm, chỉ giảm 0,03% so với đầu năm...

Tại các ngân hàng thương mại, lãi suất cho vay bình quân đối với khách hàng cá nhân thường cao hơn khách hàng tổ chức hoặc khác nhau giữa các kỳ hạn. Ví dụ tại TPBank, lãi suất cho vay bình quân đối với khách hàng cá nhân là 8,24%/năm trong khi đối với khách hàng tổ chức 7,07%/năm.

Từ năm 2024, Thủ tướng đã yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các ngân hàng công bố công khai lãi suất cho vay bình quân để người dân, doanh nghiệp thuận lợi trong việc tiếp cận tín dụng, lựa chọn ngân hàng để vay vốn. Tuy nhiên, khách hàng cần lưu ý, lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng không phải là lãi suất áp dụng đối với từng khoản vay cụ thể. Thông thường, khách hàng cá nhân sẽ phải trả lãi suất cao hơn nhiều so với lãi suất cho vay bình quân mà ngân hàng công bố.