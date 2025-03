Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) vừa có văn bản báo cáo UBND TP.HCM tình hình doanh nghiệp tháng 2. HUBA cho biết, kết quả khảo sát doanh nghiệp vừa qua cho thấy có tới 39% doanh nghiệp thiếu vốn kinh doanh và 59,8% số doanh nghiệp đề nghị được ngân hàng hỗ trợ vốn tín dụng, giảm lãi suất.

Doanh nghiệp kiến nghị ngân hàng giảm biên lợi nhuận để giảm lãi suất cho vay ẢNH: TNO

Theo đó, hiện nay khá nhiều doanh nghiệp thiếu tiền để trả các khoản nợ trước đây và bổ sung vốn lưu động cho hoạt động tiếp theo. Do đó, các doanh nghiệp đề nghị gia hạn lâu dài chính sách giảm lãi suất, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ theo Thông tư số 02/2023/TT-NHNN. Đồng thời, Nhà nước cần có các cơ chế, chính sách để phát triển, thu hút, đảm bảo vận hành hiệu quả các nguồn vốn từ các sản phẩm tài chính khác (quỹ đầu tư bất động sản; quỹ tiết kiệm nhà ở, chứng khoán hóa bất động sản...), hay kênh khác (đầu tư trực tiếp, gián tiếp nước ngoài). Song song, các chính sách nhằm mở cửa và hỗ trợ phát hành trái phiếu doanh nghiệp là một giải pháp quan trọng giải quyết vốn cho doanh nghiệp, mà không phụ thuộc vốn vay ngân hàng.

Mặt khác, thực tiễn tìm hiểu tại doanh nghiệp gia đình cho thấy khá nhiều chủ doanh nghiệp sử dụng tài sản cá nhân để vay vốn tiêu dùng, vốn khác phục vụ cho hoạt động đầu tư của doanh nghiệp, từ đó đã dẫn đến thâm hụt vốn. HUBA kiến nghị ngân hàng có chính sách vay mở rộng, ưu đãi cho các chủ doanh nghiệp gia đình, hoặc đơn giản điều kiện vay, thủ tục vay, mục đích vay vốn... giúp giải tỏa khó khăn cho chủ doanh nghiệp và cho bản thân doanh nghiệp.

Đặc biệt, thời gian qua, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa lâm vào tình trạng khó khăn. Trong khi đó, các doanh nghiệp lớn và ngân hàng do áp dụng công nghệ hiện đại, giảm chi phí, giảm nhân lực, tăng đầu tư, cải tiến hệ thống quản trị... đã đạt các thành tựu đáng kể. Hầu hết các ngân hàng kinh doanh có lãi cao. Do đó, cộng đồng doanh nghiệp mong muốn các ngân hàng thương mại chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp thông qua việc hạ thấp biên lợi nhuận định mức (NIM) để giảm thiểu tối đa lãi suất vay vốn. Bởi vì với nền kinh tế ổn định, tỷ giá biến động không cao (nhỏ hơn 2%/năm), sự đảm bảo an toàn hệ thống của Ngân hàng Nhà nước thì mức biên lợi nhuận (NIM) thấp nhất 3% được cho là cao (một số ngân hàng lên tới 4% - 4,5%), khi so với khoản vay ngoại tệ nước ngoài chỉ từ 1,5% đến 2,5%. Vì vậy HUBA kiến nghị ngân hàng giảm NIM về 2,5% để cùng đồng hành, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp.