Ngân hàng Nhà nước bơm ròng tiền, lãi suất đi xuống

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) bơm ròng tiền trong ngày 27.2 thêm hơn 7.900 tỉ đồng. Theo đó, 8 thành viên trúng thầu 7.000 tỉ đồng kỳ hạn 7 ngày và 1.923,41 tỉ đồng kỳ hạn 14 ngày. Lãi suất bơm ra ở mức 4%/năm. Ở chiều ngược lại, NHNN đã hút về 1.000 tỉ đồng kỳ hạn 7 ngày. Lãi suất giảm 0,4%/năm so với trước đó, xuống 3,4%/năm. Đây là ngày thứ 4 liên tiếp, NHNN bơm ròng tiền sau khi hút ròng vào tuần trước. Điều này cho thấy NHNN đang tăng cung tiền, giúp hệ thống ngân hàng thanh khoản hơn trong bối cảnh lãi suất tăng.

Lãi suất tiết kiệm giảm ẢNH: NGỌC THẮNG

Những ngày đầu tuần, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng tăng từ 0,2 - 0,5%/năm so với trước đó, lên 4,5 - 6,1%/năm tùy theo kỳ hạn. Sau hoạt động bơm tiền từ NHNN, lãi suất tiền đồng liên ngân hàng giảm từ 0,3 - 0,6%/năm. Ngày 26.2, lãi suất tiền đồng kỳ hạn qua đêm xuống còn 4,14%/năm, 1 tuần còn 4,47%/năm, 2 tuần còn 4,73%/năm, 1 tháng còn 4,81%/năm, 3 tháng còn 5,17%/năm…

Sau yêu cầu giảm lãi suất huy động tiết kiệm từ NHNN, một số ngân hàng đã thực hiện giảm lãi suất tiết kiệm. Ở kỳ hạn 3 tháng, lãi suất tiết dao động từ 3,3 - 4,6%/năm, trong đó những NH có mức lãi cao như MBV ở 4,6%/năm; Vikki Bank 4,4%; CB và IVB 4,35%/năm… Do không bị hạn chế mức lãi suất trần 4,75%/năm nên ở kỳ hạn 6 tháng, các ngân hàng tăng lãi suất huy động lên cao hơn so với kỳ hạn 3 tháng từ 0,7 - 1%/năm. Lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng của các ngân hàng dao động từ 4,2 - 5,85%/năm. Mức lãi suất 6%/năm xuất hiện ở kỳ hạn 12 tháng tại Cake by VPBank, GPBank, CB…, các ngân hàng còn lại từ 5,6 - 5,9%/năm.