Bán vàng giúp Big 4 ngân hàng thương mại nhà nước thu hàng trăm tỉ đồng

Bốn ngân hàng thương mại nhà nước trong năm 2024 đã có khoản thu từ giao dịch vàng tăng mạnh. Cụ thể, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2024 với lợi nhuận sau thuế đạt 21.884 tỉ đồng, tăng gần 8% so với năm trước đó. Nhiều mảng kinh doanh chính của ngân hàng ghi nhận kết quả tăng trưởng dương như cho vay, dịch vụ và ngoại hối. Riêng mảng kinh doanh vàng và ngoại hối thu về khoản lãi 4.539 tỉ đồng, gấp đôi so với năm 2023. Trong đó, thu từ bán vàng mang lại gần 51,7 tỉ đồng trong khi năm 2023 nhà băng này chỉ thu được 352 triệu đồng.

Big 4 ngân hàng thương mại nhà nước thu hàng trăm tỉ đồng nhờ bán vàng miếng ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Tương tự, Báo cáo tài chính đã kiểm toán từ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) công bố năm 2024 đạt lợi nhuận sau thuế hơn 33.853 tỉ đồng, tăng 2,2% so với năm 2023. Trong đó riêng khoản thu từ giao dịch bán vàng đạt hơn 47,86 tỉ đồng trong khi năm 2023 hoàn toàn không có mục này. Ngoài ra, lãi đánh giá lại vàng đạt hơn 16,73 tỉ đồng trong khi năm 2023 cũng không có. Tổng cộng chỉ khoản mục liên quan đến vàng giúp Vietcombank có thêm gần 64,5 tỉ đồng.

Một "ông lớn" ngân hàng khác là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) năm vừa qua có lợi nhuận sau thuế 25.604 tỉ đồng, tăng 16,5% so với năm 2023. Nguồn thu từ các mảng đều gia tăng. Trong đó, thu từ kinh doanh vàng đạt hơn 46,7 tỉ đồng dù năm 2023 là không đồng. Còn Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) năm vừa qua đạt lợi nhuận sau thuế hơn 25.482 tỉ đồng, tăng mạnh trên 27% so với năm 2023. Báo cáo cũng cho thấy Vietinbank có khoản thu từ giao dịch vàng hơn 861 tỉ đồng. Tuy nhiên, khoản thu này lại giảm mạnh so với mức thu gần 1.400 tỉ đồng của năm 2023. Doanh thu về giao dịch vàng của Vietinbank lớn hơn các nhà băng khác là do có Công ty VietinBank Gold & Jewellery chuyên kinh doanh vàng bạc, trang sức...

Trong năm qua, 4 ngân hàng thương mại nhà nước (gồm Agribank, Vietcombank, BIDV và Vietinbank) được phép bán vàng miếng SJC mà không mua vào đã giúp các nhà băng này bỏ túi một khoản lợi nhuận kếch xù. Quy trình bán vàng đều được thực hiện là đầu ngày, Ngân hàng Nhà nước công bố giá vàng miếng, sau đó các nhà băng sẽ cộng thêm 1 triệu đồng/lượng rồi bán ra cho người dân. Với việc không mua vào mà chỉ bán ra và hưởng trọn vẹn số tiền chênh lệch 1 triệu đồng/lượng mà không lo sợ rủi ro biến động giá kim loại quý giúp các nhà băng nói trên có khoản thu khổng lồ.