Ngân hàng nào hút được tiền tiết kiệm nhiều nhất?

Theo Báo cáo tài chính quý 2/2024 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2024 của các ngân hàng, tiền gửi từ người dân vẫn tiếp tục gia tăng. Xét về giá trị tuyệt đối, 4 ngân hàng thương mại nhà nước vẫn đang dẫn đầu về việc thu hút tiền gửi tiết kiệm trong 6 tháng đầu năm.

Chẳng hạn, Ngân hàng TMCP Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) đến cuối tháng 6 đang có hơn 1,83 triệu tỉ đồng tiền gửi của khách hàng, tăng thêm khoảng 17.000 tỉ đồng, tương ứng tăng 0,9% so với cuối năm 2023. Mới đây từ đầu tháng 8, Agribank đã nâng lãi suất ở nhiều kỳ hạn. Hiện lãi suất tiết kiệm của ngân hàng này kỳ hạn 12 tháng là 4,7%/năm và lãi suất kỳ hạn 24 tháng là 4,8%/năm.

Lượng tiền gửi của khách hàng ở các nhà băng tiếp tục tăng trong 6 tháng đầu năm 2024 ĐÀO NGỌC THẠCH

Kế đến là Ngân hàng TPCM Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) có tổng lượng tiền gửi đạt gần 1,81 triệu tỉ đồng, tăng 102.300 tỉ đồng, tương ứng tăng 6% so với cuối năm vừa qua. Còn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank), số dư tiền gửi đến hết tháng 6 đạt gần 1,47 triệu tỉ đồng, tăng 4%, tương ứng tăng 56.000 tỉ đồng so với cuối năm 2023. Ngược lại, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có tổng tiền gửi 1,37 triệu tỉ đồng, giảm 1,5% so với cuối năm 2023.

Ở nhóm ngân hàng thương mại còn lại, một số ngân hàng đạt mức tăng trưởng dẫn đầu với hai con số như Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) tăng 21,4%, tương đương tăng thêm 50.700 tỉ đồng so với cuối năm 2023. Hay Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) cũng ghi nhận mức tăng gần 14,7%, tương ứng thu hút thêm được 19.400 tỉ đồng; Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) có mức tăng trưởng tiền gửi 12,4%, tăng 15.600 tỉ đồng; Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) tăng 11,1%, tương đương tăng thêm 8.600 tỉ đồng...

Trong khối các ngân hàng thương mại, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) ghi nhận nhiều tiền gửi nhất với số dư đạt hơn 618.617 tỉ đồng, tăng 9% so với cuối năm ngoái. Những vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Sacombank, ACB, Techcombank...

Trong khi hầu hết các nhà băng đều ghi nhận tiền gửi khách hàng gia tăng thì vẫn có một vài ngân hàng bị sụt giảm. Ngoài Vietcombank còn có TPBank, VietABank và ABBank...